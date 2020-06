Cómo habilitar la detección /monitorización de sueño en watchOS 7

En su discurso inaugural de la WWDC ayer, Apple dio a conocer la nueva versión de watchOS. Llamado watchOS 7 , el nuevo sistema operativo trae un par de nuevas características y mejoras. Sin embargo, la característica más importante es probablemente la detección de sueño nativa en Apple Watch.

Tenemos la versión beta del desarrollador de watchOS 7 instalada en nuestro Apple Watch, por lo que si se está preguntando cómo habilitar la detección del sueño en watchOS 7, lo tenemos cubierto.

Habilitar la detección de sueño en Apple Watch

Habilitar la detección del sueño en el Apple Watch es bastante fácil. Sin embargo, mencionaré todos los pasos con capturas de pantalla para que pueda seguirlos sin ningún problema.

Presione la corona digital para ir a la pantalla de la aplicación. Aquí, encuentre la nueva aplicación ‘Sleep’ y tóquela.

Toque ‘Siguiente’ y luego decida su objetivo de sueño . Por defecto, Apple Watch recomienda 8 horas de sueño, lo cual suena correcto. Puede ajustar este objetivo según sus preferencias, pero lo dejaré a las 8 horas. Simplemente toque ‘Siguiente’.

Toque ‘Activo en’ para elegir los días en que desea que se ejecute la programación. Personalmente, lo estableceré en ‘Todos los días’.

Ahora, elige la hora a la que quieres despertarte. Por lo general, me levanto alrededor de las 9 a.m., así que ese es el momento en que me estoy poniendo aquí.

Puede habilitar o deshabilitar la alarma según su preferencia. Si solo desea que suene una alarma táctica, toque ‘Sonido’ y seleccione ‘Ninguno’ al final de la lista.

Establece tu hora de dormir. Esto depende de usted, pero si establece una hora de acostarse que le da menos horas de sueño que su objetivo de sueño, el Apple Watch le advertirá al respecto.

Una vez hecho esto, toque ‘Siguiente’.

Eso es todo, su horario de sueño ha sido configurado. Si configura un horario solo para los días de semana, también puede crear un segundo horario para los fines de semana. Esto es genial si te gusta dormir los fines de semana y no quieres que tu reloj te despierte temprano por la mañana.

A continuación, su reloj le pedirá que habilite el ‘Seguimiento de tiempo dormido’. Simplemente toque ‘Habilitar’. También puede omitir esto si lo desea, pero su reloj no rastreará su sueño en ese caso.

También puede optar por habilitar u omitir el Modo de suspensión en Apple Watch y iPhone. Personalmente, quiero usar esta función, así que la estoy habilitando.

A continuación, puede configurar un tiempo de relajación si lo desea. Esto activa DND en su reloj y iPhone.

Si tiene ganas de cambiar alguna de estas configuraciones más adelante, puede hacerlo sin problemas. Así que no te preocupes demasiado por configurar perfectamente el seguimiento del sueño en tu primer intento. Juega con la configuración hasta que obtengas la combinación perfecta de opciones que funcionen mejor para ti.

Bueno, eso es todo. Ha configurado correctamente el seguimiento del sueño en watchOS 7. Si no está dispuesto a instalar la versión beta del desarrollador en su reloj, puede esperar hasta julio, cuando Apple lanzará también una versión beta pública. Será más estable que esta versión, por lo que puede instalarlo sin tanta preocupación. De todos modos, ¿has estado usando aplicaciones de terceros para rastrear tu sueño, o estabas esperando que Apple llevara el seguimiento del sueño a Apple Watch? Háganos saber en los comentarios.