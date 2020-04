Cómo instalar WhatsApp en Apple Watch para enviar mensajes

Una de las cosas que realmente distingue al Apple Watch de su competencia, y lo coloca en la cima de la línea cuando se trata de los mejores relojes inteligentes , es su ecosistema de excelentes aplicaciones de terceros. Sin embargo, lo que más me sorprendió cuando comencé a usar el Apple Watch fue que WhatsApp no ​​tiene una aplicación oficial de watchOS. Entonces, si enfrentas el mismo problema, aquí te mostramos cómo puedes usar WhatsApp en tu Apple Watch.

WatchChat 2

Honestamente, hay un par de aplicaciones en la tienda de watchOS las cuales afirman que te permiten usar WhatsApp en Apple Watch, sin embargo, WatchChat 2 es la aplicación que más me gustó y te recomendaría que uses también.

La aplicación se parece mucho a WhatsApp Web, esto significa que tendrás que escanear un código QR para conectar la aplicación a tu cuenta de WhatsApp, pero después de eso es fácil. En aras de la claridad, déjame guiarte por los pasos que deberás seguir para configurar WatchChat 2 en tu Apple Watch.

Compra e instale WatchChat 2 por $ 2.99 en tu iPhone y Apple Watch

Inicia la aplicación en tu Apple Watch. Deberas ver un código QR en la pantalla del reloj. Si no lo ves, espera unos 10-20 segundos y luego toca en “Reintentar”

En tu iPhone, inicia WhatsApp y dirígete a Configuración -> WhatsApp Web / Desktop -> Escanear código QR . Ahora escanea el código QR en tu reloj.

Con esto ya podrás ver todos tus chats de WhatsApp directamente en tu reloj.

Características de WatchChat 2

Como está buscando usar WhatsApp en su Apple Watch, estoy seguro de que su caso de uso no se limita a simplemente leer mensajes. Afortunadamente, WatchChat 2 trae una gran cantidad de características a WhatsApp en Apple Watch, lo que lo hace bastante increíble de usar. Estos son algunos de los mejores.

1. Leer y responder mensajes

Con WatchChat 2 también puedes responder mensajes directamente desde tu Apple Watch. Simplemente toque el ícono ‘Teclado’ para escribir un mensaje. Incluso puede presionar para que aparezca la pantalla de selección de emoji y agregar emojis a su mensaje.

También tiene soporte para el teclado FlickType, que es una aplicación que recomendaría que descargues con seguridad, y por supuesto, hay respuestas rápidas que puedes usar desde la propia aplicación.

2. Iniciar nuevos chats

WatchChat 2 también te permite iniciar nuevos chats si quieres. Simplemente puede presionar en la pantalla y tocar ‘Contactos’ para buscar el contacto o grupo al que desea enviar un mensaje y comenzar una conversación. Por ejemplo, la captura de pantalla a continuación me muestra pidiendo a mis colegas que se unan a mí para un juego de PUBG en nuestro grupo de Cuarentena.



3. Ver imágenes y vídeos 3. Ver imágenes y vídeos

Una de las cosas que más me gustó de WatchChat 2 es el hecho de que te permite ver imágenes y vídeos que has recibido en WhatsApp, y en alta resolución, lo cual es genial.

Usa WhatsApp en Apple Watch con WatchChat 2

Por sorprendente que sea, WhatsApp no ​​tiene una aplicación oficial para Apple Watch a pesar de que “Facebook Messenger” tiene una, es genial que haya un montón de excelentes aplicaciones de terceros que hacen posible usar WhatsApp en nuestro reloj. WatchChat 2 no es la única opción con la que puedes hacerlo, he probado las otras aplicaciones, y esta es honestamente la mejor. No recomendaría que gastaras tu dinero en ninguna otra aplicación de WhatsApp para watchOS.