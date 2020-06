Cómo personalizar la página de inicio de Safari en macOS Big Sur

Si bien la personalización completa en macOS aún podría demorar algunos años, Apple parece más dispuesta que nunca a finalmente moverse en esta dirección. ¿Y qué mejor manera de apreciar el macOS 11 que echar un vistazo a Safari y darle un toque personal genial al navegador web de stock? Para empezar, puede personalizar la página de inicio de Safari en macOS Big Sur a su gusto.

Según lo que mejor se adapte a su gusto, puede configurar un bonito fondo de pantalla para la página de inicio de Safari, eliminar favoritos y mantener los informes de privacidad fuera de la vista. Además, tienes la libertad de deshacerte incluso de las sugerencias de Siri si las encuentras molestas. En pocas palabras, tiene más control sobre la pantalla de inicio de Safari y puede elegir configurarlo perfectamente en sincronía con su prioridad.

Ahora que sabes lo que viene, ¡vamos a sumergirnos para comenzar!

Personalizar la página de inicio de Safari en macOS Big Sur

Hemos mencionado varias opciones de personalización. Puede hacer clic en los enlaces a continuación para pasar a los que le interesen si no desea leer el artículo completo:

Eliminar Clutter de la página de inicio de Safari

Inicie Safari en su Mac con macOS Big Sur.



2. Ahora, haga clic en el botón de menú (tres líneas horizontales) en la esquina inferior derecha.



3. Luego, desmarque la casilla a la izquierda de cada elemento que no desea ver en su página de inicio de Safari. Por ejemplo, puede ocultar / eliminar varias cosas como favoritos, sitios visitados con frecuencia, sugerencias de Siri, informes de privacidad, lista de lectura y la imagen de fondo.

Si alguna vez desea recuperarlos, todo lo que necesita hacer es regresar aquí y marcar la casilla de cada elemento que desea ver en la pantalla principal de Safari.

Eliminar elementos específicos de la página de inicio de Safari

Si ya no desea ver elementos específicos como un marcador, una lista de lectura o una Sugerencia de Safari en particular, puede elegir eliminarlo de la pantalla de inicio del navegador web .

Eliminar un marcador favorito particular

Si el marcador que desea eliminar no aparece en la pantalla principal, desplace el mouse al lado de una sección de Favoritos y haga clic en Mostrar más . Ahora, haga clic derecho en el elemento en cuestión y elija Eliminar en la ventana emergente.

Eliminar un sitio web específico visitado con frecuencia

En caso de que no desee mostrar un sitio web en particular que visita con frecuencia en la página de inicio de Safari, puede ocultarlo fácilmente. Simplemente haga clic derecho en el sitio web y elija Eliminar en la ventana emergente. En adelante, este sitio web ya no aparecerá en la sección de visitas frecuentes.

Eliminar una sugerencia específica de Siri

Encuentre la sugerencia de Siri de la que desea deshacerse en la sección Sugerencias de Siri. Luego, haga clic derecho en la sugerencia particular y elija No sugerir este sitio web en la ventana emergente.



Eliminar una lista de lectura particular

Debería ver todos los elementos de su lista de lectura en la sección Lista de lectura en la parte inferior de la pantalla. Haga clic derecho en un elemento en particular y seleccione Eliminar elemento en la ventana emergente.

Establecer un fondo de pantalla personalizado para la página de inicio de Safari

Bueno, esta pequeña característica ingeniosa es una de mis mejores opciones para Safari en macOS Big Sur. Y estoy seguro de que a muchos usuarios de Mac también les encantaría. Si eres uno de ellos, establece una buena foto como imagen de fondo para Safari.

En la página principal de Safari, haga clic en el botón de menú en la esquina inferior derecha de la pantalla.

2. Ahora, haga clic en el botón “+”.



3. Luego, seleccione una imagen atractiva y presione Elegir .



Voila! Ha configurado correctamente una imagen de fondo genial en la pantalla de inicio de Safari.

Personalizar la página de inicio de Safari en Mac en macOS 11

Entonces, así es como puede ajustar la página principal de Safari en macOS 11. A pesar de estar en la versión beta del desarrollador, macOS Big Sur se ha ejecutado sin problemas en mi MacBook. En cuanto al aspecto rediseñado, acaba de comenzar a crecer sobre mí, ya que se ve sincronizado con iOS 14.

Las características como el Centro de control, los widgets intuitivos y el Siri más inteligente son algunos de los aspectos más destacados de la última versión de macOS. ¿Cuáles son tus mejores opciones en Big Sur? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Además, háganos saber sus dos centavos sobre si vale la pena o no la actualización de macOS Catalina .