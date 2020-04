Cómo recuperar una cuenta de Facebook cuando no puedes iniciar sesión

¿Tienes problemas para entrar en Facebook? Tanto si has olvidado tus datos de acceso como si tu cuenta de Facebook ha sido hackeada, no hay razón para entrar en pánico. Hay varias formas de recuperar una cuenta de Facebook cuando no puedes iniciar sesión.

Si crees que su cuenta ha sido pirateada, probablemente debería revisar las principales sugerencias de privacidad de Facebook y asegurarte de que no vuelva a suceder. Pero si por alguna razón no puedes recordar tus datos de inicio de sesión, el sencillo proceso de recuperación debería ayudarte a acceder a Facebook de nuevo.

Comprueba si todavía estás conectado

Suena tonto, pero lo primero que hay que hacer si te encuentras desconectado de tu cuenta es comprobar si todavía tienes una sesión de Facebook activa en uno de tus dispositivos. Por ejemplo, si no puedes iniciar la sesión de Facebook en tu smartphone, es posible que todavía estés conectado en tu escritorio y viceversa.

Esta es probablemente la forma más fácil de recuperar una cuenta de Facebook, ya que todo lo que necesitas hacer aquí es cambiar manualmente tu contraseña en la configuración de privacidad de tu cuenta.

Así que si descubres que aún tienes una sesión de Facebook activa en uno de tus dispositivos, sigue estos pasos.

•Haz clic en la flecha desplegable de la esquina superior derecha de la pantalla y selecciona Configuración.

•En el menú de la izquierda, elige Seguridad e inicio de sesión.

•En Iniciar sesión, busca Cambiar contraseña. Haz clic en Editar para cambiar la contraseña. En caso de que no recuerdes tu contraseña actual, haz clic en ¿Olvidaste tu contraseña? para restablecerla utilizando tu dirección de correo electrónico o un número de teléfono.

Después de hacerlo, si sospechas que alguien ha hackeado tu cuenta, en el mismo menú ve a Donde has iniciado Sesión.

Allí puedes elegir Salir de todas las sesiones. Te desconectará de todas las sesiones de Facebook activas excepto de la actual. Luego puedes volver a iniciar sesión con los detalles de tu nueva contraseña.

Si te encuentras desconectado de Facebook en todos los dispositivos, lo primero que debes hacer es intentar volver a conectarte con las opciones de recuperación de cuenta predeterminadas de Facebook.



•Ve a Facebook y haz clic en Cuenta olvidada? en la esquina superior derecha de la pantalla.

•Esto te llevará a la ventana Encontrar tu cuenta.

•Desde allí, puedes hacer algunas cosas diferentes para identificarla.



La primera opción es introducir tu correo electrónico o un número de teléfono. Si alguno de ellos está conectado con tu cuenta, Facebook te enviará el código de confirmación y podrás restablecer tu contraseña e iniciar sesión de nuevo fácilmente.

Si no puedes acceder a Facebook con tus datos habituales, también puedes intentar usar un correo electrónico diferente o un número de teléfono tuyo.

Si has indicado más de una dirección de correo electrónico o número de teléfono al crear tu cuenta de Facebook, esta podría ser tu forma de entrar. Esto supone que todavía recuerdas tu contraseña o que la tienes almacenada en tu administrador de contraseñas.



Aunque no lo diga en la ventana Encontrar tu cuenta, puedes usar tu nombre de usuario de Facebook para volver a acceder a tu Facebook.

Escribe tu nombre o tu posible nombre de usuario (si no lo recuerdas exactamente) en la barra de búsqueda y mira si aparece en la lista. Cuando veas la foto de tu perfil, haz clic en Esta es mi cuenta y sigue los pasos para restablecer tu contraseña e iniciar sesión de nuevo.

En caso de que todas las estrategias que hemos mencionado anteriormente hayan fallado, el próximo paso es intentar recuperar tu cuenta de Facebook usando Contactos de Confianza.

El único problema aquí es que Contactos de Confianza es la opción que necesitas tener establecida antes de que te encuentres fuera de Facebook. Por lo tanto, incluso si ha iniciado sesión con éxito en tu cuenta, te aconsejamos que pienses en el futuro y establezca sus contactos de confianza de Facebook ahora mismo.

•En Facebook, haz clic en la flecha desplegable en la esquina superior derecha de la pantalla y ve a Configuración.

•En el menú de la izquierda, elija Seguridad e inicio de sesión.

•En Recomendado, busca Elegir amigos para contactar si estás bloqueado y haz clic en Editar.

A continuación, se te pedirá que añadas de 3 a 5 amigos a los que puedas contactar en caso de que tengas un problema con tu cuenta. Más adelante podrás editar esta lista añadiendo o eliminando personas.

Una vez que actives tus Contactos de confianza, será mucho más fácil iniciar sesión en tu cuenta de Facebook cuando olvides tus credenciales.

•Cuando hayas cerrado la sesión de Facebook, haz clic en Cuenta olvidada.



En la ventana Restablecer la contraseña, haz clic en Ya no tienes acceso a ellas.



Introduce tu nueva dirección de correo electrónico o un número de teléfono y haz clic en Continuar.



A partir de ahí, obtendrás las instrucciones sobre cómo uno de tus contactos de confianza puede ayudarte a recuperar el acceso nuevamente. Tu amigo deberá seguir el enlace especial y luego te enviará el código de recuperación. A continuación, podrá volver a iniciar sesión en Facebook de forma segura.

Asegura tu cuenta para el futuro

Puedes encontrarte desconectado de Facebook por una de dos razones principales. O bien alguien ha entrado en tu cuenta, o has olvidado tus datos de acceso. Para mayor seguridad, puedes configurar la autenticación de dos factores en Facebook, y para evitar lo último, comienza a usar un administrador de contraseñas para tener tus datos a mano.

¿Alguna vez has tenido que recuperar una cuenta de Facebook? ¿Conoces otras formas de volver a entrar? Comparte tu experiencia con nosotros en la caja de comentarios que aparece a continuación.