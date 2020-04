Cómo usar Skype Meet Now para hacer Videollamadas / Videoconferencias

Para usar la versión completa de Skype, necesitas una cuenta y el software o explorador web adecuado. Pero si no tienes esos elementos, aún puedes crear rápida y fácilmente una reunión virtual usando Skype Meet Now. Con Skype Meet Now, usted configura su reunión generando y compartiendo un vínculo con los demás asistentes.

Los demás participantes no necesitan una cuenta de Skype para unirse a la reunión y Skype Meet Now ofrece varias de las características incluidas en la versión completa.

En un equipo, se puede ejecutar Meet Now desde la aplicación de Skype o directamente desde la web. Sin embargo, en un teléfono móvil o en una tableta, necesitará la aplicación de Skype para que esto funcione. Después de iniciar Meet Now, se genera un vínculo de reunión compartida. Los participantes pueden unirse a través del programa de Skype, a través de la web en un PC o a través de la aplicación de Skype en un dispositivo móvil.

Con Skype Meet Now, puede ver una lista de los participantes y los chats recientes, encender o apagar la cámara y el micrófono, compartir su pantalla y grabar su llamada. Además de configurar una reunión virtual, también puede conversar con otras personas, compartir archivos y crear encuestas.

Si tienes la aplicación de Skype instalada en tu equipo, puedes iniciar la reunión con cualquier explorador, pero si no la tienes instalada, deberás hacerlo desde Google Chrome o Microsoft Edge, ya que solo esos exploradores son compatibles con Skype para Internet. Echemos un vistazo a la versión para Internet para ver cómo funciona sin el software de Skype.

1. Navega a la página de Skype Meet Now. No es necesario iniciar sesión, pero puedes hacerlo si lo deseas.

2.Haga clic en el botón “Crear una nueva reunión” despues de esto, se generará un vínculo de reunión.



3. Haz clic en el botón Compartir invitación y elige si deseas compartir el enlace copiándolo o enviándolo por correo electrónico a través de Outlook o Gmail. Si has iniciado sesión, también puedes compartirlo directamente con cualquiera de tus contactos de Skype



4. Haga clic en el botón para iniciar la llamada.

5. En la siguiente pantalla, puede optar por unirse a la reunión como invitado o iniciar sesión con su cuenta de Microsoft.

6. En la siguiente pantalla, introduzca su nombre y haga clic en el botón Unirse.



En este punto, los participantes pueden hacer clic en el enlace de la reunión y unirse a ella como invitados o a través de sus propias cuentas de Microsoft. Todos los participantes también introducirán sus nombres. Una vez que los participantes se hayan unido, puede comenzar a chatear con ellos.

Cómo iniciar una reunión por video de Skype

1.Haz clic en el botón Iniciar llamada.

2.Encienda la cámara y el micrófono y haga clic en el botón Iniciar llamada.

3. Una vez que la reunión haya comenzado, cada participante hace clic en el botón Unirse a la llamada.



3. Ahora tienes varias opciones.

•Haz clic en la pantalla para activar todos los iconos.

•Haz clic en el icono de chat para chatear con todos los participantes o sólo con algunos.

•Haz clic en el icono Compartir pantalla para compartir toda la pantalla, una aplicación específica o una ventana.

•Crea una encuesta y programa una reunión desde el panel de chat.

•Haz clic en el icono Reacción y selecciona un emoji para expresar una reacción.



4. Haz clic en el icono Más. Desde aquí, puedes hacer lo siguiente.

•Activar los subtítulos para mostrar el texto de la conversación a medida que avanza.

•Desactivar la alimentación de vídeo entrante.

•Poner la llamada en espera.

•Ajustar la configuración de audio y vídeo

•Toma una instantánea y difumina el fondo, si estás usando el software de Skype.



Cómo grabar una reunión con la aplicación de Skype

1. Haga clic en el botón Iniciar grabación.

2.Cuando termine, haga clic en el botón para detener la grabación.

3. Después de que la llamada ha terminado, puede reproducir la grabación en la pantalla de Chats en Skype, así como guardarla en su ordenador, reenviarla a otra persona o eliminarla