Cómo usar Skype Meet Now para videoconferencias gratis

En solo tres meses, Zoom pasó de 10 millones de usuarios activos diarios a 200 millones. Parte de su éxito radica en su plan gratuito donde ofrece videoconferencias de hasta 100 participantes. Además, Zoom no requiere que los participantes creen una cuenta para unirse a una reunión web. Todo se suma a una experiencia fluida y a los usuarios les encanta el hecho de que Zoom funciona de manera confiable.

Entonces, para abordar el auge de Zoom, Microsoft ha llevado su aplicación de consumo, Skype, a la vanguardia. Con una nueva función llamada Meet Now on Skype, la compañía ofrece muchas cosas gratis. Entonces, para comprender mejor esta nueva característica y cómo podemos usar Skype Meet Now para videoconferencias gratuitas, veamos el artículo punto por punto.

Configura Skype Meet Now para llamadas de videoconferencia gratuitas

Hay dos formas de crear una reunión web en Skype: A través de un navegador web o una aplicación nativa. Si deseas organizar una reunión inmediatamente sin crear una cuenta de Skype, opta por el método del navegador web. Solo se necesitan unos pocos clics y los participantes pueden unirse a la reunión a través de un navegador. Lo mejor es que nadie necesita crear una cuenta de Skype en la versión web ni el anfitrión ni los participantes.

Sin embargo, si deseas más funciones como desenfoque de fondo y subtítulos en tiempo real, elije la aplicación nativa para tu sistema operativo. En este método, solo el anfitrión tendrá que crear una cuenta y luego se puede iniciar una llamada de videoconferencia. Además, como ya hemos mencionado, los participantes no necesitan crear una cuenta para unirse a las llamadas.

Una vez dicho esto, la mejor parte de Skype Meet Now es, y se aplica tanto a las aplicaciones web como a las nativas, que no hay límite de tiempo para las llamadas grupales, a diferencia del límite de 40 minutos de Zoom bajo el nivel gratuito si tienes más de 3 participantes.

Esta es una de las adiciones más importantes a Skype y va a cambiar todo el juego para los usuarios gratuitos. Entonces, teniendo en cuenta todos los puntos, parece que la nueva oferta de Skype es mucho mejor que Zoom y obtienes todas estas funciones sin problemas sin ningún cargo. Ahora que he explicado todos los puntos, vayamos a los pasos.

1. Abre la página de Skype Meet Now en un navegador web y haga clic en “Crear una nueva reunión”.



2. Luego, copia el enlace y compártelo con tus amigos y compañeros de equipo. Después de eso, haga clic en “Iniciar llamada”. Eso es. Los participantes ahora pueden unirse a la llamada allí mismo. Ten en cuenta que si estás utilizando un teléfono inteligente, deberás instalar la aplicación para unirse a una llamada. Pero si estás en una PC de escritorio, puedes unirse a la reunión web sin instalar una aplicación o crear una cuenta.

3. Si está utilizando una aplicación nativa para Skype, asegúrese de actualizarla a la última versión (Perfil -> Obtener aplicación de Skype). También puede descargar la última versión desde aquí . Después de eso, inicia sesión y el nuevo botón “Reuniòn ahora” aparecerá en su tablero. Haz clic en él para generar un enlace para compartir.

4. Una vez hecho esto, copie el enlace y compártelo con tus amigos y compañeros de equipo. Después de eso, haz clic en “Iniciar llamada” y con esto estarás en vivo en cuestión de segundos. ¡A Disfrutar!

Eso fue todo sobre la nueva función Meet Now de Skype. Después de que Microsoft fusionó Skype Empresarial con los equipos, estábamos escépticos sobre el futuro rol de Skype. Sin embargo, con esta nueva característica adicional, Skype está actuando como una solución gratuita para los equipos de Microsoft.

Como resultado, Skype se ha convertido en una de las mejores alternativas a Zoom para los usuarios que estaban usando su plan gratuito. De todos modos, eso es todo de nosotros. Si el artículo le resultó útil, haz un comentario para saber que te pareció.