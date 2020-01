El Z Flip de Samsung podría tener una pantalla de cristal “Ultra delgado”

Estamos a poco más de dos semanas de la presentación del nuevo Galaxy Z Flip. Hoy estamos recibiendo más detalles sobre el dispositivo gracias a unas imágenes que se han filtrado en Twitter.

El Z Flip aparentemente vendrá con un sensor de huellas dactilares montado lateralmente, similar a cómo Sony solía montar sus sensores. Esto tiene sentido ya que es probable que no puedan hacer que el sensor de huellas se ajuste al diseño actual.

Según la información dada por el Filtrador Weinbanch, la pantalla Oled usará un tipo de vidrio que Samsung llama “Ultra Thin Glass” es decir, una pantalla con vidrio ultradelgado. Recientemente se han mostrado varios conceptos para plegar el display completamente, desde recubrimientos de micro diamantes hasta vidrio verdaderamente flexible.

Weinbach comentó que el Z Flip tendrá un pliegue en medio, además de eso dijo que la pantalla pequeña que se ve cuando el teléfono está cerrado, se usará para ver información como la hora, notificaciones, información de la batería etc…

Si lo que dice es cierto, este Smarphone tendría una pantalla de cristal, por lo cual, sería una gran diferencia comparándolo con el Razr de Motorola y el Galazy fold de Samsung, ya que ambos cuentan con pantallas de plástico. Incluso, está pantalla puede llegar a ser más duradera, pero eso no lo sabremos con el tiempo.

El primer Galaxy Fold, lanzado por Samsung el año pasado, no fue del agrado de los usuarios por lo cual fue objeto de muchas críticas.

So Galaxy Z Flip. Capacitive fingerprint scanner on the side. Dual 12MP cameras, wide and ultra wide. 15W charging. Wireless charging and reverse wireless charging are supported.

It will use "Samsung Ultra Thin Glass" which has crease. It will use a Dynamic AMOLED display.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 23, 2020