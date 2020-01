Motorola Razr: Se lanzará el 6 de febrero después del retraso

Motorola anunció el día de hoy que comenzará a vender su próximo teléfono plegable, el Razr, en los Estados Unidos luego de un lanzamiento retrasado. Inicialmente se programó para principios de este mes, ahora la empresa confirma que la nueva fecha será el 6 de febrero.

Los clientes podrán preordenar el teléfono de $ 1,499 usd a partir del 26 de Enero y seguramente se podrá acceder a las pre-compras únicamente en Verizon, Walmart y en el sitio oficial de Motorola, como se ha hecho anteriormente.

El Motorola Razr ha sido víctima de su propio éxito, y por esa misma razón la fecha de lanzamiento se retrasó. La demanda más alta de lo esperado ha llevado al fabricante a posponer la fecha inicial de su smartphone plegable. Hay que recordar que originalmente sería el el 9 de enero de 2020 en los Estados Unidos.

A principios del 2019, Internet se inundó con rumores de que Motorola traería de vuelta su icónico teléfono plegable RAZR, solo que esta vez actualizado con una pantalla LCD plegable para competir con los nuevos modelos de teléfonos inteligentes que han salido. Hoy, Motorola ha presentado oficialmente su nuevo modelo insignia.

El RAZR 2020 ahora se ha convertido en un teléfono inteligente Android que puede doblarse por la mitad. Mantiene algunos de los mismos aspectos que lo hicieron tan popular, pero esta vez ha reemplazado el teclado T9 y la pequeña pantalla LCD por un panel OLED de plástico plegable.

En cuanto a las especificaciones, son algo decepcionantes para un teléfono de $ 1,500 dolares, ya que Motorola ha optado por incluir un procesador Snapdragon 710 y una cámara principal de 16 Megaíxeles P, f / 1.7 con modo de visión nocturna, una cámara interna de 5MP, una batería de 2510mAh, 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno.

La pantalla OLED Flex View de 6.2 pulgadas es lo que más destaca, utilizando un mecanismo de bisagra que permite que el teléfono se cierre perfectamente como lo haría el Razr original. Además de esto, tendrá un display de Vista rápida con pantalla táctil en el panel posterior, el cual se puede usar para verificar y responder notificaciones, tomar selfies, reproducir música y usar el Asistente de Google.

De esta manera, no el usuario no tendrá que abrir el teléfono cada vez que quiera realizar acciones básicas. Finalmente, vale la pena señalar que cada Smartphone viene con unos auriculares Razr con una entrada USB tipo C.

La elección del 6 de febrero es interesante, ya que unos días más tarde ( el 11 de febrero) se llevará a cabo el evento de Samsung donde presentará el Galaxy S20, y según muchas fuentes, también presentará su nuevo smartphone plegable, el Z Flip. Este último tiene un formato muy similar al de Motorola, el cuál nos recuerda a los teléfonos flip de principios del año 2000.

El Motorola Razr es un sucesor moderno de la serie clásica de teléfonos móviles de la compañía, Moto Razr, se lanzó por primera vez en noviembre de 2005, esta primera generación se convirtió en el teléfono plegable más vendido del mundo, con más de 130 millones de unidades.

Motorola podrá presumir de haber superado al líder del mercado de la telefonía móvil en este tipo específico de producto. Un argumento que podría ser interesante para mejorar la imagen de marca, aunque todo esto aún está por verse.

👇 Más en Reiniciado: