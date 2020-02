La PWA de Instagram para enviar mensajes ya está disponible en Microsoft Store

Instagram ha actualizado su aplicación Desktop Client en Windows en Microsoft Store a una PWA (aplicación web Progresiva). La nueva versión es 42.0.2.0 ahora está disponible para descargar globalmente y viene con la función de mensajería directa que aún no está disponible en el sitio web. Sin embargo, Instagram actualmente está probando DMs, por lo que que esperamos que se implemente lo más pronto posible. Dicha Aplicación es más rápida que la antigua

En caso de que aún no lo sepas, las PWA son aplicaciones independientes de la plataforma que están destinadas a funcionar tanto en sistemas operativos móviles como de escritorio. Funcionan principalmente como aplicaciones nativas con soporte para un conjunto completo de funcionalidades, que incluyen notificaciones push, acceso a hardware y más. Las PWA también suelen traer actualizaciones más rápidas porque cualquier cambio en la web podría implementarse en la PWA sin demasiados problemas.

Instagram anunció por primera vez planes para actualizar su aplicación de Windows en Microsoft Store como PWA en diciembre pasado, pero la compañía no anunció ningúna fecha en especifico para el lanzamiento. Incluso ahora, la compañía aún no ha hecho un anuncio público sobre su disponibilidad, por lo que esperamos que pase pronto.

Instagram PWA is now available for everyone. Check for updates in the @MicrosoftStore https://t.co/OpcEOZTZvJ

— Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) February 26, 2020