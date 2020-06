Las Mejores Aplicaciones Para escuchar la Radio en Android

Aquellos momentos en que Internet no estaba disponible e incluso la mayoría de las modernas tecnologías de entretenimiento no estaban cerca de nuestras manos; La radio era la única esperanza para las noticias y el entretenimiento. La tecnología viene adelante, y obtenemos muchos artículos nuevos y entretenidos.

Pero aún así, el viejo y nostálgico sentimiento por la radio sigue vivo en nuestros corazones. Y la buena noticia está aquí para aquellos de ustedes que desean ansiosamente disfrutar de los programas de radio. Ahora puede escuchar la radio FM en Android. Todo lo que necesitas es un teléfono inteligente y una conexión de datos.

Android PlayStore incluye muchas aplicaciones de radio, pero la mayoría de ellas no están lo suficientemente calificadas como para tener su tiempo. Además, algunas aplicaciones son compatibles explícitamente en un solo país. Por lo tanto, debe encontrar la aplicación de radio adecuada si desea utilizar una.

Elegimos 20 aplicaciones que verifican sus funciones, sonidos, disponibilidad, capacidad, idiomas y otras cosas. Y tratamos de compartir algunos detalles aquí para que pueda encontrar la aplicación que puede ser la más adecuada para usted.

1. Radio FM

Radio FM es la primera aplicación que me gustaría presentarle por qué lo he mantenido en primer lugar de la lista es muy importante. Bueno, es realmente difícil encontrar lo que le falta como la mejor aplicación de radio para Android.

FM, AM, Music Show, Live News, Weather y actualización de deportes, y finalmente, lo que más necesitas, podcasts, todos están disponibles con una gran colección aquí. Si no tiene una mejor manera de pasar su tiempo libre, instale esta aplicación y olvide aburrirse. Le mostrará miles de formas de entretenerse, educarse y ser reconocido.

Características importantes

El temporizador de apagado se apagará automáticamente cuando duerma.

El diseño es simple pero elegante, y la interfaz de usuario también.

Una carpeta para enumerar sus estaciones favoritas para obtenerlas al instante.

Un reproductor de radio completo mostrará el título y otros detalles del programa.

Muestra un historial de programas reproducidos recientemente y le permite compartirlo con otros.

Grabe y descargue numerosos programas para disfrutarlos más tarde, incluso cuando esté desconectado.

Descargar

2. Radio Garden

Radio Garden, un centro completo de numerosas estaciones de radio de todo el mundo. Es mejor que su aplicación de radio incorporada que vino con su teléfono. En muchos dispositivos Android, falta la función de radio, y esta aplicación reparará ese retraso.

Funciona perfectamente, y los usuarios pueden sintonizar estaciones de radio locales seleccionando ubicaciones del mundo. La interfaz de usuario de la aplicación es moderna y cualquiera puede acceder fácilmente a ella. Después de usarlo, ya no se perderá sus programas de radio favoritos.

También te puede interesar: Las Mejores Aplicaciones de Productividad para Dispositivos Android

Características importantes

Puede escuchar más de veinticinco mil estaciones de radio en vivo en todo el mundo.

Esta aplicación ofrece opciones de ahorro inteligente para guardar sus canales de radio favoritos.

Funciona en su fondo y sigue funcionando incluso si su dispositivo permanece en modo de suspensión.

Puede escuchar las últimas noticias y canciones exitosas de forma gratuita mientras realiza sus otras tareas en sus teléfonos o tabletas Android.

Integra mejoras de audio y pestañas de control de volumen junto con su salida de audio de alta calidad.

Descargar

3. Radio FM!

¡No necesitará ningún soporte de hardware para ejecutar Radio FM! En tus dispositivos Android. Sí, funciona en una conexión a Internet, ya sea de datos móviles o redes WiFi, y presenta la mayoría de las estaciones de radio populares en todo el mundo.

Es completamente gratuito y funciona en casi todos los dispositivos Android. Esta aplicación utiliza un diseño materialista y ofrece una interfaz de usuario ampliamente accesible. Podrá escuchar las noticias, pronósticos del tiempo, los últimos podcasts y nuevas canciones en diferentes canales de radio en vivo desde esta sencilla aplicación de radio.

Características importantes

Esta aplicación ofrece más de miles de estaciones de radio en un solo lugar.

Incluye un motor de búsqueda simple y potente que ofrece una navegación rápida y fácil.

Esta aplicación consume recursos del sistema relativamente bajos y puede escuchar cuando se usan otras aplicaciones al mismo tiempo.

Podrá sintonizar diferentes tipos de estaciones de música y portales de noticias en un solo lugar.

Le permite guardar sus estaciones de radio en la lista de favoritos.

Es el mejor lugar donde puedes escuchar todos los géneros de música de forma gratuita.

Descargar

4. Simple Radio: Aplicación gratuita de radio y música en vivo AM FM

50 mil estaciones de radio están listas para hacer que su tiempo sea excelente, y tiene que usar una aplicación de radio simple para eso. Y es Simple Radio que viene con una interfaz de usuario clara y un diseño simple.

Música, deportes en vivo, noticias, actualizaciones del clima, todo lo que obtienes en un solo lugar como de costumbre. Si le gusta una estación de radio global, no le tomará tiempo encontrarla por usted. Puede escuchar sus programas favoritos de FM y AM con esta aplicación las 24 horas del día. No aparecerán anuncios que te molesten, y puedes usarlo gratis.

Características importantes

Un toque está bien para encontrar su lista de favoritos.

Establezca el tiempo de reposo para apagarlo automáticamente cuando duerma.

No aparecerá el almacenamiento en búfer o la interrupción a menos que su conexión a Internet esté bien.

Obtenga acceso a la mayoría de las emisoras de noticias populares como TED, CNN, NPR y otras.

Puede buscar estaciones de radio por géneros, países y ciudades.

Descargar

5. myTuner Radio App: FM Radio + Internet Radio

MyTuner Radio es una de las mejores aplicaciones de radio para Android que no debes perderte. Toneladas de características interesantes están implicadas para formar esta aplicación.

Existe una interfaz muy simple que le permite usarla correctamente. No importa en qué país estés viviendo en este momento. Puede disfrutar de esta aplicación desde cualquier lugar del mundo si logra tener una conexión a Internet. No le pedirá que pague ni lo moleste con anuncios irritantes. Parece interesante, ¿verdad? Aquí hay algunos aspectos más buenos que incluye.

También te puede interesar: Las Mejores aplicaciones del mercado de valores para Android e iOS

Características importantes

Hay 1 millón de podcasts con 50 mil estaciones de radio.

Elija géneros como música, comedia, talk show, política, deportes, clima, etc. y encuentre sus programas favoritos.

Configure una alarma de radio para recibir una notificación cuando se emita el programa que le gusta.

Descargue la versión mp3 de canciones y episodios para disfrutar más tarde.

Disponible en más de 200 países del mundo.

Compartir programas a través de diferentes redes sociales.

Descargar

6. radio.net – aplicación de radio y podcast

Encuentra todas las estaciones de radio y podcasts en un solo lugar. Use Radio.net, otra aplicación de radio popular para usuarios de Android. Aunque esta aplicación es más famosa en Alemania, las personas de los países de todo el mundo también pueden usarla para disfrutar de los programas internacionales de podcast y radio.

Las estaciones y los programas se clasifican en función de su género y tipos. Por lo tanto, será muy fácil para usted encontrar exactamente lo que está buscando. Por lo tanto, no deje que su tiempo libre pase nada sin divertirse y comience a aprender a disfrutar cada segundo de sus días.

Características importantes

Enumere las estaciones de radio que ha reproducido recientemente.

Fije los programas y canales para encontrarlos sin ningún esfuerzo.

Descargue la versión mp3 de los programas y disfrútela sin una red o datos.

Opción de búsqueda muy optimizada para encontrar una estación o canción al instante.

La alarma de radio, el temporizador de apagado y el modo nocturno están disponibles aquí.

Millones de podcasts están disponibles aquí, y los nuevos se actualizan regularmente.

Descargar

7. Podcast Player

La gente conoce a Podcast Player como una de las mejores aplicaciones de radio para Android debido a su gran área de cobertura en el mundo FM. Los programas de música, comedia, noticias, debates y otros programas están disponibles aquí, y puedes encontrarlos simplemente filtrándolos aquí.

Encontrarás miles de estaciones de radio y las disfrutarás para que tu tiempo libre sea efectivo. Ya sea que quiera entretenerse o ser reconocido, esta aplicación de radio lo ayudará con diferentes programas educativos, de comedia y de otro tipo las 24 horas del día. ¿Quieres más para emocionarte? Bueno, hay mucho para ti.

Características importantes

Interfaz de usuario muy simple con ancho de banda y espacio limitados.

Ofrece podcasts de más de 70 países del mundo.

Puede descargar mp3 de los programas y disfrutarlos sin conexión a Internet.

El enlace URL de los podcasts se puede compartir.

Lista de reproducción personalizable y opciones favoritas disponibles.

También hay hermosos temas con modos oscuros y nocturnos.

Descargar

8. Jango Radio

Revisemos Jango Radio, que debería recomendar como una aplicación de radio personalizada y de apoyo para su dispositivo Android. Dije que es una aplicación personalizada, por lo que puede personalizarla y personalizar los programas y programas que más le gusten.

Haga una lista de favoritos con los programas de música que no quiere perderse. También puede buscar canales de radio de miles, y si está seguro del nombre, no le llevará un minuto encontrarlo. Bueno, también hay más ventajas y echemos un vistazo aquí.

También te puede interesar: Las Mejores aplicaciones para crear imágenes GIF en iPhone y Android

Características importantes

No hay requisitos comerciales ni de compra.

Puede guardar estaciones para encontrarlas más tarde al instante.

Bloquee su pantalla y controle el audio y los canales utilizando los widgets de la pantalla de bloqueo.

Comparte tus estaciones favoritas con tus amigos y disfrútalas juntas.

Puede crear estaciones de radio, música y artistas personalizados.

Descargar

9. TuneIn Radio: deportes en vivo, noticias, música y podcasts

Disfruta de actualizaciones gratuitas de música, noticias, clima y deportes con TuneIn Radio. Esta aplicación de radio de apoyo viene con casi todas las estaciones de radio disponibles en su lugar y posibles funciones de radio en él. Puedes disfrutar de programas de música en vivo ilimitados, noticias deportivas y podcasts con esta aplicación.

Si desea disfrutar de algunos de estos programas más tarde, simplemente grábelos y guárdelos en esta aplicación. Además, marca las estaciones que te encanta escuchar con frecuencia y obténlas al instante. ¿Todavía no estás impresionado? Bueno, tiene mucho más para recuperar el aliento.

Características importantes

Transmisión de noticias de última hora las 24 horas.

Guarde sus podcasts favoritos y disfrútelos más tarde.

Use un temporizador de apagado y una alarma de radio para recibir alertas de los programas que no desea perderse.

Puede filtrar programas de música según los artistas y géneros.

Esta aplicación de noticias tiene acceso a los diferentes canales de transmisión de noticias como TED News, CNN, BBC News.

Más de 10 mil estaciones de radio están disponibles aquí.

Descargar

10. Podcast Player y aplicación de podcast – Castbox

El nombre, Podcast Player, dice que es una aplicación de podcast, ¿verdad? Es por eso que puede pensar en por qué mantenerlo en la lista de aplicaciones de Radio. Bueno, como quiera que diga su nombre, esta es una combinación realmente genial de podcasts y radio.

Y lo recomiendo para usted, especialmente si desea disfrutar del servicio de radio y podcasts con una sola aplicación. Esta aplicación transmitió programas de podcast en vivo mientras que implica el acceso a miles de estaciones de radio. Simplemente descubra sus programas y programas favoritos utilizando un cuadro de búsqueda activo. Y disfrute de numerosos espectáculos sobre música, discusión, política, clima, noticias, etc.

Características importantes

Grabe y descargue podcasts y programas de radio FM para disfrutar mientras está desconectado.

Encuentra miles de audiolibros, y las pistas de video están disponibles aquí.

‘Dormir conmigo’ es un enfoque especial de esta aplicación para ayudarlo a dormir tranquilo con meditación y una guía relajante de ASMR.

La función de búsqueda de programas de radio y podcast por género también está aquí.

Disfruta del acceso a estaciones de noticias populares como CNN, Fox News, BBC, etc.

Descargar

11. DI.FM: Radio de música electrónica

También puede probar DI.FM, una aplicación de radio completa curada por humanos con una plataforma de música electrónica enriquecida. Esta aplicación está especialmente diseñada para satisfacer tus antojos de música. No importa dónde esté lo mala que es la red; puedes rockear con esta aplicación de radio para Android.

También te puede interesar: Las Mejores aplicaciones de Edición de Video en Android, iPhone y iPad

Puede disfrutar de la actuación en vivo de DJ, la transmisión de audio y muchos otros programas de FM aquí. Compartir música con tus amigos es fácil, y el soporte de Android Auto facilitará tus esfuerzos.

Características importantes

Más de 90 estaciones de música populares están disponibles aquí.

Disfruta de la música 24/7, y comparte tu favorita con tus amigos.

Puede explorar los canales para transmisiones en vivo y programas de DJ en cualquier momento.

Transmitir más de 65 nuevas listas de reproducción está bien.

La filtración está disponible para descubrir su género favorito en cualquier momento.

Descargar

12. World Radio FM – Todas las estaciones de radio – Radio en línea

Para obtener acceso a todas las estaciones de radio por Internet sin ningún cargo de suscripción, le recomiendo que pruebe World Radio FM. Es otra aplicación de radio gratuita popular para usuarios de Android.

La mejor parte de esta aplicación de radio es el servicio al cliente que siempre trabaja duro para que sea viable para usted. Para una experiencia musical rockera, puedes usar esta aplicación. Hay muchas estaciones de música que reproducen música de diferentes géneros y épocas. Por lo tanto, no te aburras con tu tiempo libre y mantente al día.

Características importantes

Cientos de estaciones de música están disponibles para explorar.

También puede disfrutar de diferentes programas de noticias, debates, programas de entrevistas y otros.

Es fácil filtrar los géneros de canciones y programas.

La calidad del sonido es bastante suave y limpia aquí.

La configuración es fácil y puede usar el modo nocturno aquí.

Descargar

13. Replaio: Radio FM en línea y radio por Internet

No importa dónde vivas en este momento; puedes disfrutar de las estaciones de radio disponibles en tu país con esta aplicación. Es Replaio. Para mí, es la aplicación de radio más fantástica, y sé que estará de acuerdo conmigo una vez que conozca sus características.

Sin embargo, hay cientos de estaciones de radio que encontrarás para escuchar y disfrutar. Si prefieres la música, está bien. Las estaciones de radio están disponibles donde la música es el tema principal, y también se presentan diferentes géneros.

Características importantes

Disfruta de más de 30000 estaciones de radio de países de todo el mundo.

Puede usarlo en su automóvil usando una conexión Bluetooth y un sonido fuerte.

El radio despertador está disponible para avisarle de su horario favorito.

Puede configurar el tiempo para dormir, y se apagará automáticamente.

También hay 20 temas de colores diferentes y 4 tipos de modos oscuros.

Hará una lista de tus canciones favoritas y las que has disfrutado recientemente.

Descargar

14. Radio Player, MP3-Recorder by Audials

¿Por qué no verifica Radio Player si desea tener acceso a millones de estaciones de radio con una sola aplicación? Bueno, esta aplicación viene con 36,000 estaciones de EE. UU., Y es fácil de filtrar para obtener su programa favorito en pocos segundos.

Incluso miles de podcasts de audio y video también están disponibles en esta aplicación, y puedes disfrutarlos de forma gratuita. Parece interesante, ¿verdad? Creo que no deberías perderte esta aplicación, y te recomiendo echar un vistazo a las funciones para obtener más información.

Características importantes

Puedes encontrar espectáculos musicales con más de 120 géneros.

Es muy fácil grabar el programa completo con esta aplicación y escucharlos más tarde.

Chromecast y ecualizadores están disponibles aquí.

También puede usar un temporizador de apagado y un reloj de radio.

100,000 estaciones de radio y 260,000 podcasts son fáciles de encontrar aquí.

No aparecerá ningún anuncio que lo moleste, y no hay compras en la aplicación ni cargos ocultos.

Descargar

15. Online Radio Box – Free Player

Online Radio Box viene con muchas soluciones para sacudir su tiempo libre. Esta aplicación de radio gratuita te permitirá disfrutar de música y otros programas de radio en línea las 24 horas, los 7 días de la semana.

No necesita registrarse, proporcionar los datos de su tarjeta de crédito o cualquier otra información personal para acceder a esta aplicación. Simplemente instálelo y comience a escuchar sus canales favoritos. Por eso creo que es la aplicación más fácil de acceder. ¿Quieres saber más acerca de eso? Aquí están las características.

Características importantes

Crea tu lista de reproducción con programas favoritos y encuéntralos rápidamente.

La versión web de esta aplicación es fácil de sincronizar.

El temporizador de apagado automático, la alarma de radio y los modos nocturnos están disponibles.

Puede controlar el fondo y minimizar la ventana.

También hay 65,000 estaciones de radio con una opción de filtrado fácil y un cuadro de búsqueda.

Descargar

16. Radio en línea

Radio Online es la más simple de todas las aplicaciones que he visto. Las funciones de estas aplicaciones son fáciles de entender. No necesita pasar por muchos trámites como registrarse, registrarse, etc. y puede comenzar a escuchar tan pronto como lo instale.

Hay miles de estaciones de radio disponibles aquí, y puedes encontrar tu favorita con la ayuda de un motor de búsqueda activo. La calidad del sonido es bastante satisfactoria, y puedes usar Bluetooth con esta aplicación. ¿Quieren más? Bueno, tiene mucho que impresionarte.

Características importantes

Sube de nivel tus estaciones de música favoritas y mantenlas en la lista de favoritos.

Graba la música y otros espectáculos para disfrutarlos más tarde.

Configúrelo con el sistema operativo de su automóvil y disfrútelo mientras conduce.

Use el modo nocturno para proteger sus ojos.

Ningún anuncio te molestará mientras escuchas tus programas favoritos.

Descargar

17. Radiogram – Aplicación de radio gratuita

La siguiente sugerencia para ti es un radiograma. Es una aplicación de radio muy útil que puedes usar en tu dispositivo Android de forma gratuita. Usar esta aplicación es fácil, y encontrar su estación de radio favorita toma solo unos segundos aquí. Puede usar el cuadro de búsqueda en este caso.

Solo recuerde el nombre de su estación favorita y colóquelo allí para encontrarlo. Esta aplicación no está diseñada para un solo país. Puede usarlo desde cualquier país en el que esté viviendo actualmente. ¿No piensa en probarlo? Luego, compruebe las ventajas que tendrá aquí.

Características importantes

Obtenga acceso a todas las estaciones de radio en su país.

Una aplicación bellamente diseñada con una interfaz de usuario muy simple.

El soporte de Chromecast le permitirá ajustarlo a su televisor u otros dispositivos.

Use el sistema Bluetooth para disfrutar de sus programas favoritos mientras conduce.

Capacidad de conexión muy rápida y proveedor de sonido suave.

Descargar

18. Free Oldies Radio

¿Todavía en la nostalgia del viejo sistema de radio? ¿No tiene que preocuparse ya que aquí le presentaré una aplicación de radio Android con todas las funciones de radio antiguas y manuales? Bueno, es Free Oldies Radio. El nombre te asegura que es una aplicación gratuita con la idea nostálgica de una vieja radio.

Sin embargo, puede parecerse al anterior, pero está equipado con todas las características modernas. Puede encontrar miles de estaciones de radio aquí y filtrar esas estaciones para encontrar su favorita. Parece interesante, ¿verdad? Aquí hay más detalles que le mostrarán lo genial que es esta aplicación.

Características importantes

Aquí se permite el desvío de la selección de canales.

Puede usar una alarma de radio, un temporizador de apagado y una lista de estaciones favoritas.

Incluye un registro de funciones personalizables como sonido, temas, etc.

Puede grabar canciones o programas para disfrutar más tarde.

Puede filtrar estaciones y programas en función de géneros como debates, noticias, espectáculos musicales, climas, etc.

Descargar

19. JAZZ MUSIC RADIO

Si solo le interesa la música mientras encuentra la mejor aplicación de radio para Android, pruebe Jazz Music Radio. Bueno, mira el nombre, es una aplicación de radio musical, por lo que definitivamente encontrarás cientos de estaciones de música aquí.

Usar esta aplicación es fácil y gratis. Sin cargos ocultos y anuncios le molestarán mientras disfruta de su amado programa de música. No hay límite de tiempo y no se requiere renuncia aquí. Puedes disfrutar de esta aplicación de música las 24 horas del día. Además, puede crear su propia biblioteca de estaciones de música para que pueda encontrarlas al instante.

Características importantes

Juzz incluye 35 de sus propios programas de música, y definitivamente los disfrutará.

Puede usar widgets de pantalla de bloqueo para controlar varios hechos que mantienen su pantalla bloqueada.

Puede compartir sus programas y pistas favoritos a través de diferentes redes sociales.

Los botones Me gusta y No me gusta para las pistas también están ahí.

Puede guardar programas y programas para disfrutarlos más tarde.

Descargar

20. BBC iPlayer Radio

Aquí llegamos al borde de la familiarización de las aplicaciones de radio de hoy. Bueno, me gustaría terminar con una aplicación de radio muy popular para su dispositivo Android. Debe estar familiarizado con BBC iPlayer Radio.

Esta aplicación es especialmente famosa ya que transmite todas las actualizaciones de la BBC al instante. No tiene que buscar el sitio web y otros medios para conocer las últimas noticias de la BBC. Simplemente mantenga esta aplicación en su dispositivo. Además de las noticias de la BBC, puede obtener acceso a otras estaciones de radio disponibles en su lugar. Veamos qué más contiene esta aplicación.

Características importantes

Puede descargar podcasts y disfrutarlos sin conexión.

Descubra rápidamente clips de audio y video en diferentes categorías y disfrútelos.

Escuche lo que dice la BBC directamente del Servicio Mundial de los Estados Unidos.

Puede ver horarios diarios y actualizaciones premium de diferentes programas.

El modo nocturno y los recordatorios de tiempo integrados estarán allí para usted.

Grabe sus programas favoritos y disfrútelos una y otra vez.

Descargar

¿Seleccionaste la aplicación que vas a probar? No debe confundirse aquí porque todas estas aplicaciones son más o menos conocidas como las mejores aplicaciones de radio para Android, y los usuarios están bastante satisfechos. Las otras funciones que incluyen son suficientes para sacudir su tiempo con ellos.

Aún así, si me preguntas sobre mis opciones, diré Radio Garden, Radio FM o DI.FM. Estas 3 aplicaciones probablemente incluyen algo más que el de otras. Pero como persona nostálgica, no puedo evitar Free Oldies Radio. Parece que es un poco difícil reducir la lista ya que todos son bastante competitivos.

No olvides compartir tu experiencia de radio con estas aplicaciones. Así que, anímate y comienza a sintonizar el mundo de la experiencia FM.