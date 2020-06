Las Mejores aplicaciones para crear imágenes GIF en iPhone y Android

Posiblemente la parte más divertida de la comunicación en línea, los GIF son una secuencia de imágenes estáticas que crean un efecto único cuando se unen. Añaden emoción a las publicaciones en las redes sociales, energía a las conversaciones de texto y correo electrónico, y generalmente hacen de Internet un lugar más divertido para estar.

A muchas personas les gusta crear sus propios GIF para usar en su sitio web, en las redes sociales o en otras plataformas digitales. Si eres uno de ellos, has venido al lugar correcto. Hemos recopilado una lista de las mejores aplicaciones para crear GIF, organizadas por compatibilidad con iPhone y Android, y las hemos revisado para que no tenga que hacerlo.

¿Qué es una aplicación creadora de imágenes GIF?

Las aplicaciones creadoras de GIF permiten a los usuarios recopilar o subir videos o imágenes para crear GIF desde cero. La mayoría de estas herramientas permiten a los usuarios agregar efectos especiales como emojis, imágenes, texto, filtros y fondos para una personalización adicional. También vienen con la capacidad de exportar archivos, y algunos de ellos se integran directamente con los canales de redes sociales para facilitar la publicación sin problemas.

Cada herramienta en esta lista tiene un conjunto diferente de características, así que asegúrese de leer la publicación completa antes de seleccionar la aplicación adecuada para su uso personal o profesional. Alerta de spoiler: hemos seleccionado las mejores aplicaciones para iPhone y Android en la parte inferior de la publicación.

Aplicaciones de creación de GIF para iPhone y Android

1. GIPHY Cam

GIPHY Cam es uno de los nombres más importantes del mundo GIF. Como puede imaginar, este líder de la industria tiene un gran impacto en su aplicación. GIPHY Cam le permite capturar imágenes con su teléfono y luego agregar efectos especiales, texto y filtros antes de compartirlos en las redes sociales o en mensajes de texto.

Pero GIPHY Cam no es solo para crear GIF desde cero. También puede importar sus propios videos y usar su herramienta para agregar elementos divertidos a las imágenes existentes. El único inconveniente que podemos encontrar sobre esta aplicación es su confiabilidad; algunos usuarios informan fallas del sistema cuando intentan guardar GIF en sus teléfonos. GIPHY Cam está disponible de forma gratuita tanto en iPhone como en Android.

2. Gif Me! Camera

¡Gif Me! Camera es una aplicación creadora de GIF fácil de usar creada teniendo en cuenta la usabilidad. Esta aplicación fue diseñada con una interfaz simple e intuitiva, lo que hace que la creación de GIF sea rápida y fácil. En muchos sentidos, se parece mucho a las otras aplicaciones en esta lista. Puede agregar filtros, efectos especiales y otros elementos divertidos antes de exportar sus GIF a las redes sociales.

¡La parte más impresionante de Gif Me! Camera es su colección masiva de características. Puede crear GIF desde cero, editar GIF existentes, convertir videos en GIF e incluso convertir imágenes en GIF. Si bien algunos usuarios informan experiencias con errores, principalmente bloqueos inesperados durante el proceso de exportación, esta aplicación está bien diseñada. Está disponible para Android y iPhone por $ 1.99.

3. Pixel Animator: GIF Maker

Pixel Animator: GIF Maker le da un giro único a la creación de GIF al enfocarse específicamente en GIF basados ​​en píxeles. Esta aplicación te permite crear pixel art y convertirlo en un GIF para una sensación única y retro de estilo de videojuego. Con Pixel Animator: GIF Maker, puedes hacer sprites y avatares píxel por píxel, o juntar personajes con partes existentes de su biblioteca.

Luego, convierta su diseño en un GIF en movimiento y expórtelo a las redes sociales, o guarde el archivo en su teléfono. La aplicación es fácil de usar y le da un toque divertido a los GIF con esta forma de arte retro. Está disponible para iPhone y Android de forma gratuita con la opción de comprar funciones, filtros y efectos adicionales en la aplicación.

4. ImgPlay – GIF Maker

ImgPlay – GIF Maker fue diseñado con diversión y practicidad en mente. Seleccione entre varios tamaños de lienzo dependiendo de dónde lo publique (use un lienzo 1: 1 para Instagram, pero use un lienzo 2: 1 para Twitter) para comenzar, y luego seleccione de una gran colección de elementos de diseño.

Esta app tiene una extensa colección de stickers estáticos, stickers animados, filtros y más. También puede dibujar en la parte superior de un GIF utilizando su función de dibujo de lápiz para obtener diseños súper personalizados.

Lo que más nos gusta de esta aplicación es que es una funcionalidad 2 en 1; también puedes usar ImgPlay – GIF Maker para hacer la segunda mejor cosa en Internet: memes. Lo único que no nos gusta de esta aplicación es que, a menos que pague para actualizar, cada GIF viene automáticamente con una marca de agua en la esquina inferior derecha. ImgPlay: GIF Maker está disponible en iPhone y Android; ambas versiones son gratuitas y vienen con la opción de comprar funciones adicionales en la aplicación o pagar para eliminar la marca de agua.

5. Tumblr

Si has oído hablar de GIF, probablemente estés familiarizado con Tumblr. Tumblr es una plataforma social y de microblogging que despegó en 2007 y aún se está fortaleciendo. La aplicación tiene una función integrada de creación de GIF, que permite a los usuarios crear y personalizar sus imágenes.

Si bien no es tan robusto como algunas de las otras aplicaciones en nuestra lista que se crearon específicamente para la creación de GIF, Tumblr le permite crearlas, agregar stickers, superponer texto y más. Esta característica es gratuita en la aplicación de Tumblr en dispositivos iPhone y Android.

6. GIF Toaster

GIF Toaster te permite convertir casi cualquier cosa en un GIF. Videos, fotos, ráfagas, timelapses, panoramas: si puede nombrarlo, puede convertirlo en un GIF con esta aplicación. Sus funciones de edición son bastante estándar, también viene con una función de creación de collage de fotos, que agrega un poco de diferenciación a la aplicación.

Disponible para iPhone y Android ; ambas versiones son gratuitas con la opción de actualizar a un paquete Pro para acceder a funciones adicionales por $ 1.99. Sin embargo, los usuarios de Android tengan cuidado. Muchos androides informan problemas técnicos con calidad, funcionalidad y facilidad de uso.

Aplicaciones de creación de GIF para iPhone

7. GIFX

GIFX es una aplicación compatible con iPhone que te permite hacer un GIF a partir de una colección de fotos, un video existente o un GIF existente. Simplemente cargue su contenido original para comenzar, y luego agregue una de sus 300 máscaras artísticas, stickers o marcos a su contenido y exporte un archivo. La aplicación es única en el sentido de que puede superponer una máscara visual animada sobre una foto estática para crear un aspecto artístico y disparejo.

Nos encanta que te permite convertir un GIF en una obra de arte, no solo un divertido meme en movimiento. Recomendamos esta aplicación para las personas que desean usar GIF como contenido más sofisticado y creativo. GIFX está disponible en la App Store de forma gratuita con la capacidad de actualizar para acceder a máscaras y marcos premium.

8. GIF Maker

GIF Maker es una aplicación de creación de GIF para iPhone que permite a los usuarios convertir fotos, videos y contenido en vivo en GIF en un instante. Cargue su contenido existente o grabe contenido en la aplicación y luego agregue memes, filtros y subtítulos divertidos. Personalízalo aún más eligiendo la velocidad de tu bucle GIF y luego comparte tu creación en las redes sociales o guárdala en tu teléfono.

Esta aplicación es fácil de usar, sencilla y viene con todas las características estándar. Sin embargo, a diferencia de algunas de las otras aplicaciones en nuestra lista, esas características tienen un precio. GIF Maker está disponible en la App Store de forma gratuita durante 30 días, y luego cuesta $ 9.99 por mes.

9. Video to GIF

Video to GIF es una aplicación disponible para usar solo en iPhone . Su característica más singular es la capacidad de subir un video directamente desde YouTube para convertir el contenido de video en un GIF. Si bien es fácil de usar, las características de esta aplicación son algo limitadas.

La mayor parte de los comentarios que tienen los usuarios son las limitaciones en torno a las superposiciones de texto; informan frustración con colores y opciones de diseño limitados. Si bien Video to GIF ofrece funciones adicionales para la compra dentro de la aplicación, las funciones fundamentales hacen el trabajo y no requieren una marca de agua. Recomendamos esta aplicación para las personas que desean aprovechar su integración única y perfecta con YouTube.

Aplicaciones de creación de GIF para Android

10. GIF Maker – GIF Editor

Cortar, recortar, editar, acelerar, ralentizar: todo es posible en GIF Maker – GIF Editor. Esta aplicación viene con todas las funcionalidades que esperarías, y aunque destaca los conceptos básicos, no proporciona ninguna característica sobresaliente que la haga saltar en esta lista. Además, muchos usuarios informan errores con la versión más reciente, así que asegúrese de tener un plan de respaldo si experimenta con esta aplicación.

GIF Maker: GIF Editor está disponible para descargar a través de Google Play. La aplicación gratuita viene con anuncios en la aplicación, y los usuarios pueden pagar $ 2.99 por la versión sin publicidad.

11. GIF Studio

El lema de GIF Studio es “Más que un reproductor GIF”, y tienen razón. Puede hacer todo lo básico, como controlar el tiempo, agregar filtros y recortar y editar GIF. Pero GIF Studio también tiene algunas características únicas. Los usuarios pueden combinar varios GIF en una animación, reducir el tamaño de los archivos al tiempo que conservan la calidad y crear un collage, agregando una nueva dimensión a este medio.

La interfaz fácil de usar de la aplicación fue diseñada para facilitar la edición y ocultar las complejidades técnicas que se producen en segundo plano, y lo hace. GIF Studio está disponible para Android en la tienda Google Play. La aplicación gratuita viene con anuncios, pero los usuarios pueden actualizar a una versión sin anuncios por $ 0,99.

12. GIF Camera

La cámara GIF fue diseñada para crear GIF a partir de su propio metraje recopilado. Esta es una aplicación simple; No hay un montón de campanas y silbatos, pero a los usuarios que buscan convertir imágenes o videos en GIF simples les encantará lo fácil que es usarlos.

Sin embargo, si está buscando una aplicación que le permita agregar calcomanías y filtros artísticos, será mejor que consulte otra opción en nuestra lista. GIF Camera es gratis en la tienda Google Play pero viene con anuncios en la aplicación. Actualmente no hay opción para actualizar a una plataforma sin publicidad.

Nuestro creador de GIF favorito para iPhone

Nuestra aplicación favorita para iPhone gana el primer puesto no solo por sus características y su interfaz fácil de usar, sino porque lleva estos medios al siguiente nivel. GIFX toma esta simple pieza de contenido y la convierte en una obra de arte.

Claro, puede hacer todas las cosas normales que ofrecen otras aplicaciones, pero esta aplicación permite una expresión artística más sofisticada y piezas finales pulidas. Ya sea que quiera darle vida a su feed de Instagram, crear gráficos en bucle para el sitio web de una marca artística, o diseñar un GIF para una campaña de correo electrónico, GIFX le permitirá intensificar su juego y jugar en las ligas mayores.

Nuestra aplicación favorita de creación de GIF para Android

Nuestro premio a la mejor aplicación de creación de GIF para Android es para GIPHY Cam. La experiencia del usuario no solo es muy elegante en Android, sino que también tiene opciones de personalización inigualables. Agregue texto colorido y luego anime ese texto para que se mueva en la pantalla.

Añadir superposiciones dibujadas a mano. Capa en filtros y stickers. Podrías pasar horas examinando las diferentes funciones de esta aplicación y aún así no cubrir todo. ¿Y mencionamos que es gratis? Si está buscando la mejor aplicación de creación de GIF para Android, no busque más. GIPHY Cam es lo que has estado buscando.

¿Está su mente girando con visiones de crear y compartir GIFs impresionantes? Si es así, recuerda que no tienes que hacerlos desde cero. Si tiene videos existentes que desea convertir en GIF, puede usar un simple convertidor de video a GIF.