Los envíos mundiales de Smartphones disminuyeron un 38% debido al Coronavirus

Según la empresa de investigación de mercados Strategy Analytics, los envíos mundiales de teléfonos inteligentes experimentaron un pronunciado descenso del 38% interanual en febrero de 2020 a raíz del nuevo brote de coronavirus (COVID-19). Esto ha sido la mayor caída en la historia del mercado mundial de teléfonos inteligentes.

Según Linda Sui, Directora de Strategy Analytics, “los envíos mundiales de teléfonos inteligentes se redujeron en un enorme 38% anual, pasando de 99,2 millones de unidades en el mes de febrero de 2019 a 61,8 millones en febrero de 2020”.

“La demanda de teléfonos inteligentes se desplomó en Asia el mes pasado, debido al brote de Covid-19, y esto arrastró los envíos a través del mundo. Algunas fábricas asiáticas no pudieron fabricar teléfonos, mientras que muchos consumidores no pudieron o no quisieron visitar las tiendas minoristas para comprar nuevos dispositivos”, dijo Sui en un comunicado.