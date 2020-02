Qualcomm lanzará Snapdragon 865+ en el tercer trimestre del 2020

Solo han pasado un par de meses desde que Qualcomm presentó el Snapdragon 865 en la Snapdragon Tech Summit 2019 y ya comenzaron a surgir rumores sobre el lanzamiento del Snapdragon 865+ SoC.

Al igual que el 855 , el Snapdragon 865 podría beneficiarse de una versión “Plus”. Según el usuario de Weibo que filtró esta información, el lanzamiento de Snapdragon 865 Plus tendrá lugar en el tercer trimestre de 2020, por lo cual se espera que dos prototipos Snapdragon 865 Plus estén disponibles en abril para los fabricantes de teléfonos. Luego los usuarios decidirán si vale la pena o no. Algo curioso es que el 865 Plus cuente con un módem 5G integrado.

Versiones “Plus”, SoC Overclockeado para mayor rendimiento

En 2016, Qualcomm lanzó el chipset Snapdragon 820 en los teléfonos premium, meses después, presentó el 821 como una versión un poco más potente del mismo. El año pasado, el Snapdragon 855 fue seguido por el 855 Plus, que llegó a muchos teléfonos inteligentes para juegos.

Cada vez, es básicamente el mismo SoC con las mismas unidades de cómputo, pero está diseñado para operar a frecuencias de reloj ligeramente más altas. Por el momento, no sabemos mucho sobre las mejoras que Qualcomm podría hacer en su ya monstruoso Snapdragon 865. Sin embargo, si podemos observar claramente cuáles fueron las ganancias de rendimiento entre el 855 y el 855+.

La publicación también sugiere que los prototipos del chipset estarían listos en dos meses a partir de ahora. Estas afirmaciones realmente no son una sorpresa ya que el fabricante de chips anunció el SoC Snapdragon 855+ en julio del año pasado. Este chipset vino con una CPU y GPU overclockeadas que permitieron alcanzar velocidades de procesamiento relativamente más rápidas y hasta un 15% de aumento en el rendimiento de los juegos.

El Snapdragon 865 que estamos a punto de presenciar en la mayoría de los teléfonos premium este año, promete grandes ganancias en rendimiento. Por lo tanto, lo más probable es que la variante Plus de este termine con un rendimiento de CPU ligeramente mayor y algunas ganancias notables en el rendimiento de gráficos. Sin embargo, será interesante ver qué configuración de módem elige Qualcomm para la variante Plus.

Así que podríamos esperar lo mismo con el 865 también, incluso, podría cerrar algunas brechas para ofrecer un mejor rendimiento y eficiencia de la batería. Personalmente, supongo que Qualcomm estaría integrando los módems 5G en lugar de hacerlo opcional, como lo hizo con la serie Snapdragon 765 .

El Snapdragon 865 admite 5G pero no tiene un módem 5G incorporado. Por lo tanto, cada teléfono que use este chip tendrá que venir con el módem Snapdragon X55 5G, lo que se traduce en más requisitos de espacio en el interior. Lo más probable es que Qualcomm integre el X55 en el 865 Plus para obtener ganancias de rendimiento.

Actualmente, los únicos teléfonos que utilizan el 865 son la serie Samsung Galaxy S20 y la serie Mi 10 de Xiaomi. El iQOO de Vivo está listo para lanzar un teléfono de juegos asequible con este chip en unos días, mientras que Realme también anunciará su teléfono insignia premium.

Para recapitular, Snapdragon 865 es un chipset de 7nm de ocho núcleos con CPU Kryo 585 y GPU Adreno 650. Integra el motor AI de quinta generación, un nuevo procesador de señal de imagen Spectra 480, que admite estándares Wi-Fi 6, con paneles de pantalla de 144Hz y más.

Una vez que los chipsets estén listos para ver la luz, podríamos esperar que estén equipados en los dispositivos insignia a finales de este año.

