Qualcomm podría no lanzar Snapdragon 865+ este año

En febrero, tipster Digital Chat Station afirmó en Weibo que Qualcomm presentará el chipset Snapdragon 865 Plus en algún momento del tercer trimestre de este año. Un nuevo informe de MyDrivers que cita al Director de Marketing de Meizu sugiere lo contrario.

Según esto, Meizu, Wan Zhiqiang quien es el director de marketing, compartió en la red social Weibo, que no habrá Snapdragon 865 Plus este año. Lo que esto significa para los clientes es que la segunda ola de buques insignia de este año, por ejemplo, la serie OnePlus 8T, podría retener el chipset que se anunció en Snapdragon Tech Summit 2019 en diciembre pasado.

Sin embargo, la publicación de Zhiqiang en Weibo simplemente se traduce como “No Snapdragon 865 Plus este año”, lo que también podría implicar que Meizu puede no optar por Snapdragon 865 Plus en sus próximos dispositivos insignia y no necesariamente prueba nada contra la existencia del chiset 865+.

Otra especulación es que Qualcomm podría cambiar sus convenciones de nomenclatura una vez más al lanzar el procesador Snapdragon 865 mejorado con un nombre diferente. Dado que esa única declaración del CMO de Meizu no se puede usar para sacar conclusiones, tendremos que esperar lo que dice la empresa sobre todo esto.

Qualcomm tiende a lanzar su chipset Snapdragon 8xx insignia a principios de cada año. Luego, en la segunda mitad del año, tiende a lanzar una variante ‘Plus’ del conjunto de chips con velocidades de reloj ligeramente más altas.

Las variantes ‘Plus’ de los conjuntos de chips móviles insignia de Qualcomm son esencialmente superiores y overclockeadas por 100-150Mhz y no ofrecen ninguna mejora o mejora de rendimiento importante sobre su hermano que no es Plus.

No obstante, siguen siendo muy populares entre los fabricantes de equipos originales que tienden a lanzar teléfonos inteligentes centrados en juegos y teléfonos inteligentes emblemáticos en la segunda mitad del año.

Esto no es sorprendente ya que el Snapdragon 865 es un chip muy caro. Ni siquiera viene con un módem integrado que aumenta aún más el costo de los componentes para los OEM. Esto incluso ha obligado a personas como LG y Google a considerar el uso del chipset Snapdragon 765 en sus próximos dispositivos insignia.

También está el hecho de que Qualcomm que actualiza su chipset móvil insignia a mediados de año es más atípico que una norma y el lanzamiento probablemente se base en la demanda de los OEM.

Así que si el tema resulta ser cierto, las empresas con ciclos de actualización de productos semestrales como OnePlus tendrán dificultades para convencer a los usuarios de que compren sus dispositivos y podrían tener que trabajar para agregar nuevas características atractivas para atraer a los usuarios potenciales.

Aunque un conjunto de chips variante Plus de Snapdragon actualizado podría no traer mejoras significativas a la mesa que un cliente promedio de teléfonos inteligentes realmente se preocuparía por considerarlo como un factor decisivo.