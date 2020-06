¿Qué hacer si la cámara de tu iPhone no funciona?

El iPhone cuenta con una cámara de gran calidad y la aplicación de cámara le permite utilizar esta lente para tomar fotos increíbles. Sin embargo, a veces, puede encontrar que la cámara de su iPhone no funciona correctamente. Esto sucede debido a varias razones.

A menos que la cámara esté físicamente rota, puede solucionar los problemas con la cámara de su iPhone utilizando múltiples métodos. Existen métodos tanto físicos como de software para que la cámara de su iPhone vuelva a funcionar.

Asegúrese de que la lente de la cámara no tenga ningún objeto

Una cosa básica que debe hacer cuando la cámara de su iPhone no funciona es asegurarse de que no haya objetos colocados delante de su cámara . Es posible que haya colocado algo sin saberlo delante de su lente y eso puede estar causando que la cámara no funcione o muestre una pantalla en negro.

Retire el objeto y también mueva la cámara a otra posición y vea si eso funciona.

Cerrar y volver a abrir la aplicación de la cámara

Es posible que haya un problema con la aplicación de la cámara que te impide tomar fotos. Salir de la aplicación y luego volver a iniciarla debería solucionar el problema en la mayoría de los casos.

Presione el botón de inicio dos veces.

Deslice hacia arriba la aplicación Cámara para cerrarla.

Toque la aplicación Cámara en su pantalla de inicio para abrirla.

Alternar entre la cámara frontal y trasera

A veces, alternar entre las cámaras delantera y trasera soluciona el problema con la cámara de su iPhone. Puede cambiar a la cámara frontal y luego volver rápidamente a la cámara trasera o viceversa.

Abre la aplicación Cámara en tu iPhone.

Toque el icono del interruptor en la esquina inferior derecha de su pantalla.

Si estaba usando la cámara trasera, ahora debería estar en la cámara frontal.

Toque el interruptor nuevamente para volver a la cámara anterior.

Reinicia tu iPhone

Cuando tenga problemas con cualquier aplicación en su iPhone, vale la pena reiniciar su iPhone para ver si eso soluciona el problema. El reinicio resuelve muchos problemas menores de software en el iPhone y esto podría ayudarlo a solucionar los problemas de su cámara.

Mantenga pulsada la potencia botón durante unos segundos.

Arrastre el control deslizante para apagar su iPhone.

Mantenga presionado el botón de Encendido nuevamente para encender su iPhone.

Utilice la linterna para solucionar el problema del flash de la cámara

Si tiene problemas con el flash de la cámara de su iPhone que no funciona, una forma de solucionar el problema es habilitar el flash como una linterna. De esta manera puede verificar si la parte física del flash está funcionando.

Abre la aplicación de Configuración en tu iPhone.

Desplácese hacia abajo y toque la opción que dice Centro de control.

Seleccione la opción Personalizar controles.

En la siguiente pantalla, encuentre la opción que dice Lampara en la lista. Toque el signo + (más) junto a la opción para agregarlo a su Centro de control.

Tire hacia arriba desde la parte inferior de su iPhone para abrir el Centro de control .

Toca el ícono de la linterna.

Si el flash de su cámara se enciende, significa que la parte física del flash está funcionando. Si no se enciende, hay un problema con su flash.

Recupere la aplicación de cámara que falta con tiempo de pantalla

Si la aplicación Cámara ha desaparecido de su pantalla de inicio, una razón es que la aplicación está bloqueada en Tiempo de pantalla . Usted u otra persona pueden haber restringido el uso de la cámara en su iPhone.

Al cambiar una opción en Tiempo de pantalla, la aplicación Cámara volverá a su pantalla de inicio.

Abre la aplicación de Configuración en tu iPhone.

Desplácese hacia abajo y toque la opción que dice Tiempo de pantalla.

Toque la opción Restricciones de contenido y privacidad.

Su iPhone le pedirá que ingrese la contraseña de Tiempo en Pantalla. Escriba el código de acceso y le permitirá ingresar.

Toque Aplicaciones permitidas en la pantalla que sigue.

Verá una lista de aplicaciones permitidas y bloqueadas en su iPhone. Gire la palanca al lado de Cámara a la posición de ENCENDIDO . Esto colocará la aplicación Cámara en la lista de aplicaciones permitidas.

La aplicación Cámara ahora debería estar visible en su pantalla de inicio.

Desactiva VoiceOver para arreglar la cámara del iPhone

VoiceOver no tiene nada que ver directamente con la cámara de su iPhone, pero apagarla podría ayudar a solucionar el problema de la cámara en su dispositivo. Tenga en cuenta que deshabilitar esta función significa que no podrá usarla en su iPhone a menos que la vuelva a habilitar.

Acceda a la aplicación Configuración en su iPhone.

Toque la opción que dice General en su pantalla.

Seleccione la opción de accesibilidad .

Toque VoiceOver en la parte superior de su pantalla.

Gire la palanca para VoiceOver a la posición OFF.

Abra la aplicación de la cámara y debería funcionar.

Actualiza tu versión de iOS

Es muy recomendable que mantenga actualizada la versión de su sistema operativo. Si su iPhone ejecuta una versión anterior de iOS, es hora de que la actualice a la última disponible. Esto también podría solucionar el problema si la cámara de tu iPhone no funciona

Inicie la aplicación de configuración en su iPhone.

Toca la opción General.

Toque la opción Actualización de software donde se encuentran sus actualizaciones de iOS.

Espere mientras su iPhone busca nuevas versiones de iOS.

Si hay una nueva versión disponible, toque Descargar e instalar para instalar la actualización en su iPhone.

Toque Actualizaciones automáticas y habilite la opción para que su iPhone pueda descargar e instalar automáticamente actualizaciones más nuevas siempre que estén disponibles.

Restablece la configuración de tu iPhone

Si la cámara de su iPhone aún no funciona, es posible que desee restablecer todas las configuraciones en su teléfono . Esto eliminará cualquier configuración mal configurada y solucionará el problema de la cámara.

Abre la aplicación de Configuración en tu iPhone.

Toca la opción General .

Desplácese hacia abajo y toque la opción Restablecer.

Toque en el reinicio de todos los ajustes opción para restablecer todos los ajustes en el dispositivo iOS.

Ingrese su contraseña de iPhone para continuar.

Lleva tu iPhone a un centro de servicio de Apple

Por último, si nada más funciona, lleve su iPhone a un centro de servicio de Apple y deje que el equipo de soporte eche un vistazo a su cámara. Podrán sugerir cómo solucionar el problema de la cámara.

¿Ha dejado de funcionar la cámara de tu iPhone? ¿Qué hiciste para arreglarlo? Háganos saber en los comentarios.