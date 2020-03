Spotify pronto recomendará música basada en las fotos que tomes

Spotify no es ajeno a la introducción de nuevas y extrañas características en su plataforma. El gigante sueco del streaming de audio ha añadido recientemente una función en la que generará listas de reproducción para tus mascotas, si, ¡para mascotas!. Hace poco también nos enteramos que estaba probando su nueva App de música llamada Stations.

Esta vez, según se informa, la compañía está probando una función para recomendar música basada en las fotos de tu entorno.

“Toma una foto y disfruta de la música que corresponda a tu momento y estado de ánimo, elegida sólo para ti”, describe Spotify. La característica fue descubierta por la ingeniera inversa de aplicaciones Jane Manchun Wong. Echa un vistazo al siguiente tweet.

Spotify is working on letting users take a photo and recommend them music that matches the moment and mood

I tried it by taking a photo of the view from my room and it keeps recommending me Indie pop for some reason pic.twitter.com/z5kYZ0XYjy

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 21, 2020