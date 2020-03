Twitter Está Probando Tweets Que Desaparecen Llamados “Fleets”

Twitter comenzó a probar una nueva función, la cual que permite a los usuarios publicar tweets que desaparecen pasadas las 24 horas. Esta nueva función se llama “Fleets “, la nueva característica experimental actualmente se está probando solo en Brasil, pero Twitter dice que podría implementarse en otras regiones en los próximos días. En una publicación en su blog oficial brasileño, Twitter dijo que los tweets temporales proporcionarán a los usuarios una nueva forma de compartir sus “ideas y opiniones momentáneas” .

Según Twitter, “Las publicaciones desaparecen pasadas las 24 horas y no habrá manera de retuitear, dar me gusta o hacer comentarios. En una encuesta inicial, la gente nos dijo que una vez que los Fleets desaparecen, se sienten más cómodos compartiendo pensamientos cotidianos. Esperamos que las personas que regularmente no se sienten cómodas con Tweeting puedan usar Fleets para escribir y hablar sobre las reflexiones que se les ocurran en el momento ” .

Algunos aspectos de la nueva característica parecerán familiares. Durante años, los usuarios de Twitter han buscado formas de destruir esos tweets fosilizados. Aunque siempre ha sido posible eliminar manualmente los tweets a través de la aplicación, o eliminar toda la cuenta. Al parecer los usuarios que querían asegurarse de que sus tweets no sobrevivieran en el tiempo tuvieron que recurrir a herramientas como Tweet Deleter y Tweet Archive Eraser, dichas herramientas lo que hacen es eliminar tweets antiguos a intervalos regulares. Estos programas se han vuelto más populares en los últimos años; Tweet Deleter afirma haber eliminado más de 700 millones de tweets. Con los fleets, Twitter trae parte de esa funcionalidad a la aplicación.

Esta no sería la primera vez, muchas de las características más populares de Twitter provienen de las soluciones improvisadas de sus usuarios. Antes de que hubiera un botón de retweet, la gente usaba “RT” como prefijo para volver a publicar el tweet de otra persona. Antes de que hubiera una función de etiqueta, las personas usaban el símbolo @ como una referencia abreviada a otra persona, esta nueva función parece seguir el ejemplo del aumento de la eliminación de tweets que los usuarios realizan.

Sin embargo, de todos los problemas en Twitter, la inhibición social no suele ocupar el primer lugar de la lista. Al igual que muchas plataformas, Twitter ha tenido problemas con el spam, el acoso, los medios manipulados y las campañas coordinadas de desinformación. La compañía se ha centrado en la “salud conversacional” desde 2018, después de las críticas de que no estaba haciendo lo suficiente para sus usuarios. El anuncio de Twitter sobre los fleets da una referencia sutil a la iniciativa.

Al igual que las historias de Instagram o Facebook, los Fleets aparecerán en un carrusel en la parte superior de la línea de tiempo principal y desaparecerán después de 24 horas. Los Fleets tendrán un límite de 280 caracteres, como los tweets normales, con la opción de agregar imágenes, videos o GIF, pero los usuarios no podrán retuitear, dar me gusta o responder públicamente. Las personas podrán responder a las fleets a través de mensajes directos, si los DM están abiertos.

Como hemos mencionado, la nueva característica que parece más en línea con las Historias de Instagram o el Estado de WhatsApp en lugar de los tweets estándar, por ahora se implementó en Brasil para dispositivos Android e iOS. Se extenderá a más usuarios en el país en el transcurso de esta semana y dependiendo de cómo funcione, eventualmente estará disponible en otros países.

La compañía dice que eligió Brasil, como su mercado de prueba porque es uno de los “países más conversacionales” de Twitter. También es un país que se enfrenta a problemas como la desinformación en línea: WhatsApp, en particular, se convirtió en una plataforma para campañas coordinadas de desinformación durante las elecciones de Brasil en 2018.

