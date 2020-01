¿WhatsApp finalmente implementará el modo Nocturno?

La plataforma de mensajería instantánea, WhatsApp está preparada para ofrecer nuevas características para sus usuarios en 2020, estas características están siendo probadas por la plataforma durante un tiempo, también se han detectado en la versión beta de la aplicación y pronto se implementarán para todo el público. Estos cambios incluyen los mensajes autodestructivos, los cuales han sido bastante esperados, entre otros.

WhatsApp ha estado probando el Modo Oscuro durante un tiempo para dispositivos iOS y Android, se cree que ya está cerca su lanzamiento oficial, la cual se presentará como Dark Theme, permitiendo a los usuarios elegir entre fondo oscuro y claro.

Esta función permite a los usuarios hacer que sus mensajes desaparezcan minutos después de enviarlos. A diferencia de la función “Eliminar”, esta no dejará el típico banner que dice: “Este mensaje fue eliminado” . Mucha gente lo ha pedido y al parecer finalmente la tendrán disponible.

Facebook ha confirmado que podrían insertar anuncios en la sección Estado. “En WhatsApp, no tenemos anuncios en Historias, por ahora no están Disponible, tal vez en un futuro los implementemos, eguimos muy centrados en la experiencia del consumidor. Tenemos la aplicación WhatsApp Business, que está ayudando a las empresas a conectarse con los consumidores, y está creciendo bastante bien, pero por ahora la opción de monetización no está disponible ”, comentó la directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, a principios de este año.

Este servicio ya podría haberse implementado, pero se suspendió debido a los obstáculos regulatorios locales, se cree que WhatsApp está trabajando para obtener una señal verde respecto a esto. “Para impulsar la inclusión digital en India, podemos lanzar el servicio Pay en todo el país después de cumplir con las regulaciones”, dijo Will Cathcart, director global de WhatsApp, durante su visita a India en julio del 2019.

El modo oscuro parece tener prioridad para las plataformas de redes sociales . Recientemente, YouTube y Twitter crearon su modo oscuro para Android y los informes de una característica similar por parte de WhatsApp están dando vueltas en el mercado.

Las especulaciones se basan en un Tweet que se puede ver en una cuenta de Twitter llamada WABetaInfo.

The iOS dark theme is ready, except for:

No status updates cell.

WhatsApp Settings > Profile cells.

Phone number, About, Business details cells in Contact info.

Encryption cell.

Contacts list cells.

Storage Usage cells.

Cells in Backup section.

Wrong group description cell color.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) December 19, 2019