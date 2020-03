YouTube dedica un centro con información del coronavirus de la OMS

En un esfuerzo por asegurar que las últimas noticias e informaciones sobre la nueva pandemia de coronavirus lleguen al mayor número posible de personas, YouTube ha puesto en marcha en su página principal un centro dedicado a las historias relacionadas con el brote. En un tweet unas horas antes, la empresa dijo que quiere “que todo el mundo tenga acceso a un contenido autorizado durante este tiempo difícil, por lo que estamos lanzando un apartado de noticias COVID-19 en nuestra página de inicio”.

La función sólo está disponible en 16 países para empezar, incluyendo los Estados Unidos, pero YouTube dice que se ampliará a más regiones en los próximos días. Como se puede ver en el tweet incrustado abajo, la mayoría de los vídeos disponibles en el centro de COVID-19 en YouTube US son pautas informativas y de seguridad publicadas por el principal instituto nacional de salud pública del país, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

We want everyone to have access to authoritative content during this trying time, so we’re launching a COVID-19 news shelf on our homepage in 16 countries. We’ll expand to more countries, as well. pic.twitter.com/nivKDZ2mHo

