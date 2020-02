Activision confirma un nuevo Call of Duty para este 2020

Activision ha confirmado que lanzará una nueva versión de su franquicia Call of Duty en 2020. El director de operaciones de Activision, Coddy Johnson, durante la convocatoria de resultados financieros del cuarto trimestre de 2019 de la compañía, agregó que la compañía ya está realizando pruebas, lo que está generando mucha expectación. Mientras que Bobby Kotick, CEO de la compañía, comentó que planean traer más juegos remasterizados en el futuro.

La franquicia Call of Duty se lanzó en 2003 y desde entonces la compañía ha lanzado al menos un nuevo juego Call of Duty cada año. El año pasado pudimos ver el lanzamiento del reinicio Modern Warfare, que fue desarrollado por Infinity Ward. El juego logró obtener más de $ 600 millones en ventas en los primeros tres días.

¿Cuándo saldrá Call of Duty 2020?

No hay información sobre la fecha de lanzamiento de COD 2020, aunque Activision confirmó que se lanzará en otoño de este año, por lo que suponemos que será a finales de noviembre que es cuando generalmente cada nuevo título de Call of Duty se lanza.

También se informa que el próximo COD será compatible con las consolas de próxima generación, incluidas la Xbox Series X y la PlayStation 5. El editor reveló un dato interesante: Espera que Call of Duty 2020 venda menos copias que Modern Warfare. Sin embargo, esto no le quitará el poder de mil millones de dólares de la franquicia en este año.

Un informe de Kotaku del año pasado dice que el desarrollo de Call of Duty 2020 se entregó a Treyarch, supuestamente hubo diferencias entre Sledgehammer y Raven quién más tarde dejó todo el proyecto hecho un desastre, Activision por su parte trasladó las cosas a Treyarch.

La parte extraña de todo esto es que la compañía se negó a informar a las personas que estaban trabajando en el juego. Varios informes durante el año han señalado la idea de que Treyarch, quien es responsable de los títulos de Black Ops , será quien lo haga. Otra especulación es que el nuevo título de “Call of Duty” podría ser “Black Ops 5”, se rumora que el nuevo juego se establecerá durante la Guerra Fría e incluye la guerra de Vietnam y Corea. Solo el tiempo dirá si hay algo de cierto, pero si tienen la intención de lanzar otro juego de Call Of Duty este año, lo más probable es que veamos algo en el E3 2020.

¿Quién está desarrollando COD 2020?

Los cofundadores de Sledgehammer, Michael Condrey y Glen Schofield, abandonaron Activision el año pasado, llevándose a algunos otros desarrolladores de Sledgehammer. A pesar del informe Kotaku, todavía no sabemos con certeza si Treyarch está detrás del Call of Duty de este año . Dado el lanzamiento de Black Ops 4 en 2018 y el cambio reportado en el desarrollo el año pasado, eso pondría a Call of Duty 2020 en un cronograma de desarrollo extremadamente corto.

En diciembre de 2019, Activision Blizzard anunció que Modern Warfare generó $ 1 mil millones en ingresos en todo el mundo , los jugadores pasaron más de 500 millones de horas en el modo multijugador y se han jugado casi 300 millones de partidas. Modern Warfare también fue el juego más vendido de diciembre en los Estados Unidos y Black Ops, 4 quien tomó el noveno lugar como el juego más vendido de la década en los Estados Unidos.

