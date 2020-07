Cómo personalizar los elementos del centro de control en macOS Big Sur

El nuevo Centro de control ha hecho que sea mucho más fácil tomar el control de las funciones de uso común como AirDrop, AirPlay e incluso accesos directos de accesibilidad en macOS Big Sur . En función de lo que funciona en línea con su flujo de trabajo, puede personalizar el Centro de control en su Mac para mantener solo los elementos útiles y eliminar los que no son necesarios. Para una mayor flexibilidad, incluso puede anclar elementos del Centro de control a la barra de menú en macOS Big Sur para acceder rápidamente a ciertos controles. Déjame llevarte a través del proceso completo!

Personalice el Centro de control y la barra de menú en macOS Big Sur

Aunque siempre he encontrado que la barra de menú es muy fácil de usar para acceder a elementos de uso común, muchas veces me parece que falta por un par de razones principales. Por un lado, no tiene mucho espacio para incorporar muchos elementos. Y el otro, no ofrece muchas posibilidades de personalización. Esa es la razón por la que me alegra ver un Centro de control estilo iOS en macOS.

El centro de control puede incorporar varios controles. Puede hacer cosas como habilitar / deshabilitar rápidamente el modo oscuro , tomar el control de Accesos directos de accesibilidad e incluso cambiar de usuario directamente desde el Centro de control. Como hay muchos aspectos de la personalización, hemos dividido este artículo en secciones. Puede hacer clic en los enlaces a continuación para moverse entre las secciones.

Anclar elementos del centro de control a la barra de menú

1. Haga clic en el icono del Centro de control en la esquina superior derecha de la pantalla.

Haga clic en el icono del Centro de control

2. Ahora, el panel del Centro de control se abrirá con varios elementos, incluidos Bluetooth, No molestar, AirDrop, Brillo del teclado, Pantalla AirPlay, Sonido y más. Seleccione un elemento específico y luego suéltelo en el lugar deseado en la barra de menú.

Anclar elementos del Centro de control a la barra de menú

Nota: También puede usar la tecla de comando (⌘) para ajustar los elementos de la barra de menú en su Mac. Mientras presiona la tecla Comando, mueva los elementos de la barra de menú.

Personalizar el Centro de control y los elementos de la barra de menú

Además, macOS Big Sur viene con un panel de preferencias Dock & Menu Bar que le permite mostrar / ocultar controles. Por lo tanto, puede optar por mostrar u ocultar los elementos respectivos para satisfacer mejor sus necesidades.

Abra las Preferencias del sistema en su Mac (también puede hacer clic en el menú Apple en la esquina superior izquierda -> Preferencias del sistema )

Abrir las preferencias del sistema en Mac

2. Ahora, haga clic en Dock & Menu Bar .

Dock y barra de menú

3. En la sección Centro de control, debería ver la lista de todos los elementos esenciales del Centro de control, como Wi-Fi, Bluetooth, AirDrop, No molestar, Brillo del teclado, AirPlay, Pantalla, Sonido y Now Playing. Estos controles siempre están presentes en el Centro de control.

Personalizar el Centro de control en macOS Big Sur

Puede hacer clic en el elemento respectivo y luego marcar / desmarcar la casilla a la izquierda de “Mostrar en la barra de menú” para agregarlo o eliminarlo de la barra de menú.

Mostrar accesos directos de accesibilidad en el Centro de control y la barra de menús

En la sección “Otro Mod de Centro de Control …”, haga clic en la opción Accesos directos de accesibilidad . Y luego marque la casilla correspondiente para mostrar los Accesos directos de accesibilidad en la barra de menú o en el centro de control.

Mostrar accesos directos de accesibilidad en el Centro de control y la barra de menús en Mac

Mostrar batería / porcentaje en el centro de control y la barra de menú

Haga clic en la batería ubicada en la sección “Otro centro de control Mod …”. Ahora, marque las casillas para mostrar la batería en la barra de menú y el centro de control.

Mostrar porcentaje de batería

Vale la pena señalar que la batería no muestra el porcentaje por defecto. Sin embargo, puede elegir que muestre el porcentaje. Para hacerlo, asegúrate de marcar la casilla Mostrar porcentaje.

Mostrar la opción de cambio de usuario en el Centro de control y la barra de menú

Si a menudo tiene que sumergirse en las Preferencias del sistema para cambiar de usuario, realmente apreciaría la opción de cambiar rápidamente de usuario directamente desde el centro de control o la barra de menú de su Mac.

Haga clic en Cambio rápido de usuario ubicado en la sección “Otro centro de control Mod …” y luego marque las casillas para mostrar la opción de cambio de usuario en la barra de menú y centro de control.

Mostrar la capacidad de cambio del usuario

