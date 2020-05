Cómo usar la función ECG de Apple Watch de manera efectiva

El Apple Watch ha tenido una función de ECG desde que se lanzó la Serie 4 en 2018, y puede ser una herramienta realmente útil para las personas que desean mantener un seguimiento aún mejor y más avanzado de su salud cardíaca.

Con la Serie 4 y la Serie 5 del Apple Watch, puede tomar un ECG rápido en solo 30 segundos, y el reloj puede identificar problemas cardíacos como la fibrilación auricular , lo que permite a los usuarios recibir atención médica a tiempo.

Entonces, ¿cómo se usa la función de ECG en un Apple Watch, y cuáles son las cosas que debe y no debe hacer con él? Vamos a ver.

¿Qué es ECG?

En primer lugar, deberíamos tener una comprensión básica de lo que realmente es un ECG. Un electrocardiograma (ECG) o EKG en los EE. UU. Es una prueba que mide la actividad eléctrica del corazón para identificar problemas con el ritmo cardíaco, el flujo sanguíneo, las anomalías electrolíticas y más.

La función de ECG del Apple Watch no es tan avanzada como el ECG (o EKG) que encontraría en un hospital. No puede, por ejemplo, verificar un ataque cardíaco o identificar anormalidades electrolíticas. Sin embargo, puede observar el ritmo de su corazón e identificar si se trata de ritmo sinusal (también conocido como patrón de latido normal) o si hay signos de fibrilación auricular.

Nota: En caso de que su ECG muestre signos de A-Fib, debe ir al médico de inmediato.

Cómo configurar ECG en Apple Watch

Antes de comenzar a tomar sus pruebas de ECG con su Apple Watch, tendrá que habilitar la función. Esto se puede hacer dirigiéndose a la aplicación Salud en su iPhone.

En la aplicación, debería ver una notificación que dice “Configurar la aplicación de ECG” . Simplemente toque esto, ingrese algunos detalles y estará listo para comenzar.

Nota: Si no puede encontrar esta notificación y no hay una aplicación de ECG en su Apple Watch, es probable que la función no esté activa en su país. Puede consultar la lista de países donde la función ECG está habilitada al final de este artículo.

Cómo tomar un ECG

Tomar un ECG con el Apple Watch es realmente fácil. Simplemente inicie la aplicación de ECG en su reloj y toque y sostenga la corona digital con su dedo índice. El Apple Watch tarda 30 segundos en tomar una lectura de ECG, así que tenga paciencia e intente no moverse.

Algunas cosas que debe tener en cuenta para obtener una lectura de ECG mejor y más precisa en su Apple Watch:

Asegúrese de que el reloj esté apretado alrededor de su muñeca

Asegúrese de usar el reloj en la muñeca que seleccionó en la aplicación Watch

No te muevas durante la grabación del ECG

Vea y comparta sus informes de ECG

Después de tomar un ECG, su Apple Watch creará un informe de ECG para usted y lo enviará a su iPhone. Debería recibir una notificación de la aplicación Salud que le informa que su informe está listo.

Alternativamente, también puede ver estos informes en la aplicación Salud. Así es cómo:

En la aplicación Salud, toque ‘ Examinar ‘ y luego ‘ Corazón ‘

Aquí, toque ‘Electrocardiogramas (ECG)‘.

Puede exportar estos informes de ECG en caso de que desee compartirlos con su médico simplemente seleccionando uno de sus informes de ECG desde la aplicación Salud y luego tocando ‘ Exportar un PDF para su médico ‘.

La función de ECG del Apple Watch es excelente para tener una idea básica de la salud de su corazón con ECG y cosas como la recuperación de la frecuencia cardíaca . Puede identificar problemas con el ritmo cardíaco temprano y ayudarlo a obtener atención médica a tiempo.

Sin embargo, tenga en cuenta que el Apple Watch no reemplaza el equipo médico adecuado y que la función de ECG no es tan avanzada como los ECG que encontraría en un hospital. Si tiene problemas cardíacos, consulte a un médico y no solo dependa del Apple Watch para identificar cualquier problema.

Dicho esto, si solo quieres asegurarte de que cosas como A-Fib no pasen desapercibidas, la función de ECG en Apple Watch puede ser realmente útil.