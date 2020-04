Los 10 mejores juegos para Apple Watch que deberías jugar en 2020

Para la mayoría de las personas el Apple Watch es una utilidad que les ayuda a llevar un registro de sus niveles de actividad, notificaciones, y con las Series 4 y 5, la salud cardíaca con la función deECG. Esto es una comprensión justa del dispositivo, y con algunas aplicaciones útiles de terceros para el Apple Watch, puede llegar a ser aún más potente y productivo.

Sin embargo, eso no es todo para lo que sirve. También puedes jugar con él! Hay muchos juegos divertidos de WatchOS por ahí, y para hacerte la vida más fácil, he jugado a la mayoría de ellos. Así que aquí están los 10 mejores juegos de WatchOS.

1.Pocket Bandit

Pocket Bandit es uno de mis juegos de pago favoritos para Apple Watch, simplemente por su excelente jugabilidad y por la forma en que hace un buen uso del motor táctil del reloj y de la Corona Digital.

En el juego te encontrarás irrumpiendo en bóvedas para robar dinero, joyas y otros objetos de valor mientras evitas cuidadosamente los dispositivos antirrobo instalados en algunas de las bóvedas. Este es un excelente juego para matar el tiempo en tu reloj Apple.

Desarrollador: Seele Games

Comprar Pocket Bandit ($0.99)

2. Tiny Armies

Me encantan los juegos de estrategia, y si a ti también te gustan, deberías probar Tiny Armies. El juego ofrece una gran cantidad de modos de juego, incluyendo el juego en solitario, la batalla entre amigos e incluso tiene una aplicación iMessage que puedes usar.

Se juega con simples gestos de arrastre, pero los niveles añaden más complejidad con la introducción de objetos ambientales como lagos y montañas. Como se trata de un juego de estrategia por turnos, tienes que planear con antelación porque cada movimiento importa.

Desarrollador: Brothers Flint

Descargar Tiny Armies ($0.99)

3. Rules!

Rules! es un divertido juego de puzzle para iPhone que ayuda a tu cerebro a crecer a través de sus estimulantes puzzles. Desarrollado por TheCodingMonkeys, este juego también ha sido elegido por el editor en la App Store, lo cual es un gran elogio.

En este juego, básicamente tienes que seguir las reglas para superar los niveles. Sin embargo, las reglas de los niveles anteriores son aplicables en los nuevos niveles también, y simplemente se mencionan como “Regla 1” o “Regla 4”, etc. Así que tienes que llevar un registro de todas las reglas que has aprendido en los niveles anteriores para limpiar más niveles. No hace falta decir que este juego se vuelve bastante difícil, muy rápido.

Desarrollador: TheCodingMonkeys

Descargar Rules! ($2.99)

4. Bubblegum Hero

Si buscas un juego divertido y gratuito que te ayude a pasar el tiempo en tu reloj Apple mientras estás sentado en el inodoro, Bubblegum Hero es la cosa perfecta. Es un juego sencillo que puedes jugar completamente en tu reloj Apple.

Todo lo que tienes que hacer es tocar y mantener la pantalla para soplar una burbuja y soltarla cuando la burbuja llene la línea punteada. Si la sueltas demasiado pronto, la burbuja caerá, y si la mantienes demasiado tiempo explotará. De cualquier manera, tu juego habrá terminado. Para algo tan simple como esto, Bubblegum Hero es sorprendentemente adictivo.

Desarrollador: Crimson Pine Games

Descargar Bubblegum Hero (Gratis)

5. Pong para Apple Watch

El juego de Pong no necesita introducción, y este título trae esa diversión a tu muñeca. Pong for Apple Watch, como su nombre lo indica, es un juego que permite jugar al pong en la muñeca. Los controles son simples y se manejan a través de la corona digital, lo que hace que el control sea impecable y que siempre se necesite en un juego de pong. El juego es gratis, lo que lo hace mucho mejor!

Desarrollador: Tobias Brieger

Descargar Pong (Gratis)

6. QUEStiny

QUEStiny es otro divertido juego de puzle de Apple Watch que pone a prueba tu memoria. El objetivo del juego es recoger el mayor número posible de cofres del tesoro mientras se evitan los obstáculos. El juego se desarrolla en una cuadrícula de 9×9 donde se te muestra un rápido vistazo de cuál es el camino más seguro, y tienes que hacer el resto a través de tu memoria. QUEStiny es un título genial que también es nativo de Apple Watch.

Desarrollador: ClapClap Media

Descargar QUEStiny ($0.99)

7. Wordie

Wordie es un juego que incluí en mi lista de los mejores juegos gratuitos de Apple Watch, y es un juego muy divertido. Funciona básicamente así: Se te mostrarán cuatro imágenes que tienen algo en común, y tienes que adivinar la palabra en base a las imágenes que se te muestran.

¿Suena sencillo? Lo es… al principio. Pero una vez que avanzas unos cuantos niveles, te encontrarás pensando qué podrían estar ocultándote las imágenes. Es un pequeño juego agradable para jugar, y sobre todo me encuentro jugándolo cada vez que necesito un respiro del trabajo y quiero refrescar un poco mi cerebro.

Desarrollador: ICO Group

Descargar Wordie (Gratis)

8. Letter Zap

Conoce al Scrabble con un límite de tiempo de 30 segundos. Letter Zap es un rápido codificador de letras que se puede jugar de forma independiente en el Apple Watch, con un montón de letras para hacer una palabra a medida que pasan los segundos.

¿30 segundos más y no tienes una palabra? Se acabó el juego. El juego Watch ofrece también un modo de juego único en el que resuelves palabras mientras intentas mantener tu ritmo cardíaco bajo control (no es tan fácil como parece, créeme). El juego es un buen rompecabezas y puede ofrecerte horas de diversión mientras mejoras tu vocabulario.

Desarrollador: Manatee

Descargar Letter Zap ($2.99)

9. Lifeline 2

Otro juego no lineal basado en la historia que puedes jugar tanto en tu iPhone/iPad como en el Apple Watch. Lifeline 2 es la segunda entrega de la serie Lifeline que tomó al mundo por sorpresa cuando se lanzó por primera vez. El estilo del juego es muy similar al de Timecrest, pero con mejores gráficos, mucho contenido original, y sin compras en la aplicación. El inconveniente es que Timecrest era gratis, y esto te costará un dineral.

Desarrollador: 3 Minute Games

Descargue Lifeline 2 ($0.99)

10. Mini Watch Games 24-in-1

Este último es una especie de premio gordo. Este único y bastante asequible juego de WatchOS que ofrece 24 mini juegos en su interior. Con un precio de sólo $0.99, este juego trae títulos como 2048, Blocky Bird, Car Car, Stick Jump, Tenis y más. Así que tienes juegos de puzzle, juegos de acción, juegos de cartas, juegos de carreras y juegos de deporte, todo en un pequeño paquete. Con este juego podrás divertirte durante horas en tu Apple Watch.

La única razón por la que he puesto este juego tan abajo en la lista es porque a veces el juego hace que te enfades, lo que puede ser un poco molesto. Sin embargo, vale la pena pagar por el.

Desarrollador: Alho Games

Descarga Mini Watch Games 24-in-1 ($0.99)

Esto resume nuestra lista de los mejores juegos de Apple Watch que deberías ver en tu smartwatch. He intentado incluir un buen número de juegos gratis y de pago para watchOS en la lista, y también he intentado incluir todos los géneros de juegos que he podido encontrar. Aún así, si sabes de algún juego de Apple Watch que debería haber incluido en esta lista, házmelo saber en los comentarios.