Estados Unidos acusa a Huawei de conspiración para robar secretos comerciales

Estados Unidos está acusando a Huawei y a dos subsidiarias estadounidenses de conspiración para robar secretos comerciales y violar la Ley de organizaciones corruptas influenciadas por el crimen organizado (RICO).

Los acusados incluidos son Huawei, el mayor fabricante mundial de equipos de telecomunicaciones además de 4 subsidiarias oficiales y no oficiales: Huawei Device Co. Ltd. (Huawei Device), Huawei Device USA Inc. (Huawei USA), Futurewei Technologies Inc. (Futurewei) y Skycom Tech Co. Ltd. (Skycom).

El Director Financiero de Huawei, Wanzhou Meng, también se presenta como demandado. Anteriormente fue acusado junto con Huawei y dos filiales, Huawei USA y Skycom de fraude financiero, lavado de dinero, conspiración para robar secretos comerciales a los Estados Unidos, obstrucción de la justicia y violaciones de las sanciones en una acusación de 13 cargos que se abrieron en enero de 2019.

Los nuevos cargos incluidos en esta nueva acusación, hacen hincapié a los supuestos esfuerzos que la empresa ha hecho por robar la propiedad intelectual de seis empresas tecnológicas estadounidenses.

Durante este tiempo, Huawei, sus filiales estadounidenses y chinas supuestamente se apropiaron indebidamente de información protegida por derechos de autor y secretos comerciales, incluidos, entre otros, los manuales de los enrutadores de Internet y el código fuente del software, así como la tecnología de prueba de antenas y robots.

“Los medios y métodos de la presunta apropiación indebida incluían la contratación de empleados de otras empresas y la instrucción a éstos para que se apropiaran indebidamente de la propiedad intelectual de sus antiguos empleadores, y la utilización de apoderados, como profesores que trabajan en instituciones de investigación, para obtener y proporcionar la tecnología a los acusados”, dijo un comunicado de prensa.

“Como parte del plan, Huawei supuestamente lanzó una política que instituía un programa de bonos para recompensar a los empleados que obtuvieran información confidencial de los competidores. La política dejaba claro que los empleados que proporcionaran información valiosa serían recompensados económicamente”.

Según el DoJ, Huawei y sus filiales pudieron obtener la propiedad intelectual no pública prevista, lo que permitió a la empresa china reducir considerablemente los costos de investigación y desarrollo, obteniendo así una ventaja competitiva injusta.

“Nuevas acusaciones incluyen la participación de Huawei en proyectos empresariales y tecnológicos en países sujetos a sanciones de los Estados Unidos, la Unión Europea y/o las Naciones Unidas, como Irán y Corea del Norte, así como los esfuerzos de la empresa por ocultar todo el alcance de esa participación”, añade el comunicado de prensa del DoJ.

Huawei presuntamente violó las sanciones impuestas al utilizar filiales locales en los países sancionados para organizar los envíos de equipos y prestar servicios a los usuarios finales.

La empresa, con sede en Shenzen, también utilizó su filial no oficial Skycom para ayudar “al Gobierno del Irán a realizar la vigilancia interna, incluso durante las manifestaciones en Teherán en 2009”.

