Huawei está mejor que nunca y supera su récord de ventas en 2019

A pesar de sus diversos conflictos con el gobierno de Estados Unidos, la empresa china nunca había tenido un desempeño tan bueno como en 2019.

Esta información la dio el sitio PlayFulDroid, según ellos, Huawei vendió más de 240 millones de teléfonos inteligentes en 2019, 34 millones más que en 2018. Además, según Xu Zhijun (presidente de Huawei) este éxito se debe en particular al P30 y Mate 30: Ya que las ventas de estos teléfonos aumentaron en un 50% en comparación con las anteriores, lo cual es todo un logro.

Con estas cifras, La empresa china logra superar las estimaciones que hizo Richard Yu ( jefe de la división de consumidores de Huawei) quien esperaba vender 230 millones de teléfonos inteligentes durante todo el año.

Huawei es actualmente el líder del mercado de teléfonos inteligentes 5G, con más de 6.9 millones de dispositivos vendidos en 2019, incluso por delante de Samsung con 6.7 millones. Si la empresa china continúa con este impulso, este año 2020 promete ser mucho mejor.

Entre Huawei y Estados Unidos, las coas no iban muy bien, esto dio como resultado que la compañía china estuviera en una situación muy delicada. Tras una decisión de la Casa Blanca, el fabricante ya no tenía derecho a colaborar con empresas estadounidenses o con ningún grupo extranjero que utilizara tecnologías de USA.

Resultado: Huawei había perdido su licencia de Android otorgada por Google, y por lo tanto, no podía garantizar que sus futuros teléfonos se beneficiarían de los servicios y aplicaciones de la compañía Mountain View.

Las tensiones duraron aproximadamente un mes antes de que Donald Trump levantara parcialmente el embargo a Huawei. A pesar de esta mejora significativa, las cosas aun no se resuelven del todo, ya que el presidente de Estados Unidos anunció que las empresas estadounidenses podrían vender sus equipos nuevamente a Huawei, siempre y cuando las tecnologías en cuestión no representaran “ningún problema importante para la seguridad nacional “. Dicho esto, los teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras de la marca ya no se verían afectados por tal penalización.

Se esperaba que el gobierno de los Estados Unidos emitiera autorizaciones a las empresas que quisieran trabajar con Huawei. Sin embargo, Donald Trump revirtió esta decisión diciendo: ” No vamos a hacer negocios con Huawei “. Esto probablemente se deba al hecho de que China ha suspendido las importaciones de productos agrícolas de los Estados Unidos.

¿Los teléfonos De Huawei todavía tienen acceso a los servicios de Android y Google?

Pase lo que pase, Huawei nunca se verá privado del Proyecto de Código Abierto de Android (AOSP) que cada compañía puede usar como lo considere conveniente y Android seguirá siendo utilizable por la compañía con los servicios y aplicaciones de Google, Play Store, parches de seguridad, etc.,

La buena noticia es que nada cambiará después del 19 de agosto. Todos los teléfonos inteligentes, tabletas y PC de Huawei que ya se vendieron y los que saldrán próximamente al mercado, continuarán recibiendo actualizaciones de Android y Microsoft. Todos los usuarios que ya compraron o están a punto de comprar un dispositivo Huawei continuarán teniendo acceso a todos los servicios.

¿De que se le culpa a Huawei?

Estados Unidos afirma que la infraestructura de telecomunicaciones de Huawei, especialmente 5G , es una herramienta de espionaje para el gobierno chino. Sin embargo, hasta la fecha no se ha comprobado nada.

¿Cuales son las alternativas para Huawei?

Huawei no da la impresión de entrar en pánico y siempre da prioridad a Android (con los servicios de Google) para sus teléfonos inteligentes. Sin embargo, la compañía ha desarrollado su propio sistema operativo llamado HarmonyOS . Este fue diseñado para funcionar en diferentes tipos de dispositivos, televisores, computadoras y altavoces. La empresa china ha dejado en claro que HarmonyOS puede implementarse en sus teléfonos inteligentes, pero solo si es necesario.

En otras palabras, Huawei tiene un plan B que le permita sobrevivir a un posible abandono de Google, lo que no sabemos, es qei ese este Sistema Operativo tendrá éxito al ofrecer suficientes aplicaciones para ser realmente atractivo para los usuarios.

👇 Más en reiniciado: