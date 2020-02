Google Stadia llegará a los teléfonos Samsung, Asus y Razer el 20 de Febrero

Lanzado en noviembre pasado, el servicio de transmisión de juegos Stadia de Google se limitó originalmente a solo dispositivos Pixel, ahora la compañía ha comenzado a expandirlo a más dispositivos Android. En una publicación oficial de la comunidad de Stadia el martes, la empresa anunció que el servicio estará disponible en muchos más teléfonos a partir del 20 de febrero, aunque la lista todavía está restringida a dispositivos Samsung, Asus y Razer por ahora.

La lista completa de nuevos teléfonos compatibles incluye:

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8 Plus

Samsung Galaxy S8 Active

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9 Plus

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10E

Samsung Galaxy S10 Plus

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 Plus

Samsung Galaxy S20 Ultra

Razer Phone

Razer Phone 2

Teléfono Asus ROG

Asus ROG Phone II

Compatibilidad iOS

Actualmente, ningún dispositivo iOS es compatible con Google Stadia. Sin embargo, está en el radar de la compañía.

“Buscamos que los usuarios tengan la mejor experiencia posible de Stadia en dispositivos móviles y para eso tenemos que hacer pruebas exhaustivas. Hoy, estamos anunciando el soporte para millones de teléfonos nuevos, esperando agregar más en un futuro”, dijo un portavoz de Google “Sabemos que muchas personas están interesadas en nuestro soporte para iOS. Es algo que, por supuesto, está en nuestros planes más adelante daremos la noticia cuando esté listo “.

Google Stadia, solo podía utilizarse en algunos modelos de teléfonos Pixel, aunque se puede hacer que funcione en la mayoría de telefonos Android rooteados, cambiando el accesorio de construcción del teléfono para engañar el mecanismo de verificación de dispositivos de Stadia .

Google Stadia aumentó a 22 títulos una semana después de su lanzamiento, con soporte para una gran cantidad de títulos populares, incluidos Final Fantasy XV, Metro Exodus, Wolfenstein: Youngblood, Football Manager 2020 y más. El servicio cuesta $ 9.99 por mes, pero la compañía planea ofrecer un nivel gratuito antes de fin de año.

Otros de lo juegos nuevos que se anunciaron son: Panzer Dragoon: Remake, Serious Sam Collection, Stacks On Stacks (On Stacks), Spitlings y Lost Words: Beyond the Page.

Ten en cuenta que para poder jugar juegos a través de Google Stadia, debe ser propietario de ellos y vivir en uno de los países donde el servicio comenzó a funcionar hace poco: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Estados Unidos y el Reino Unido.

Si tienes un Google Chromecast Ultra, también puedes usar Stadia para jugar en tabletas. Además, se requiere una edición de fundador de Stadia, edición de estreno o Buddy Pass, junto con una conexión Wi-Fi, para utilizar el servicio.

