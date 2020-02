La serie Realme 6 y 6 Pro se lanzará el 5 de Marzo en la India

Durante el lanzamiento de Realme X50 Pro a principios de esta semana, la compañía confirmó que Realme Band finalmente llegará a la India el 5 de marzo. Pero, no es el único producto que el gigante chino planea presentar la próxima semana. La serie Realme 6 (incluyendo Realme 6 y Realme 6 Pro) también se lanzarán el 5 de marzo.

El CEO de Realme India, Madhav Sheth, envió un tweet oficial confirmando la fecha de lanzamiento, así como una de las características que se ha convertido en un estándar en los teléfonos Realme: El cual consiste en un sistema de cuatro cámaras de 64MP . La imagen teaser, con el nuevo embajador de la marca, Salman Khan, también nos da un vistazo a la serie Realme 6, donde se puede ver que la doble cámara en la parte delantera.

El anuncio se produce un día después de que el CEO, Madhav Sheth, dijera que habrá “algo emocionante” el 5 de marzo. Para recordar, la compañía también marcó esa misma fecha para el lanzamiento de su primera banda de fitness, la Realme Band.

Get ready as we are all set for the biggest launch of the year!

User experience will get new benchmarks with the 64MP #ProCameraProDisplay of #realme6 and #realme6Pro.

Launching on 5th March with 1500 #realme fans. pic.twitter.com/s6PNEavTHI

— Madhav 5G (@MadhavSheth1) February 26, 2020