Las Computadoras Mac sobrepasan a Windows en riesgo de Virus

Durante años, la creencia popular ha sido que las Mac están mejor protegidas contra Malware que las PC´s. Un nuevo informe de Malwarebytes, una empresa que diseña software antivirus, piensa totalmente lo contrario.

El informe publicado esta semana analiza la prevalencia del malware en diferentes sistemas operativos, incluidos Windows (PC) y macOS (Mac). Por primera vez, se llegó a la conclusión de que las Mac son más vulnerables que las PC.

Malwarebytes informa un asombroso aumento del 400% en las amenazas a dispositivos que ejecutan Mac OS de 2018 a 2019. Además, el informe dice que encontraron en promedio 11 amenazas por dispositivo Mac OS en comparación con solo 5.8 en PC con Windows.

Todo el marketing que se ha hechoa las computadoras de Apple, nos llevan a creer que las Mac son generalmente seguras e inmunes al malware. De hecho, según el sitio de Mashable, Windows ha sido históricamente más vulnerable, particularmente porque atrajo a más usuarios. Por lo tanto, los piratas ciberneticos han concentrado sus esfuerzos mayormente en este sistema operativo.

Malwarebytes dice que las amenazas de seguridad para Mac provienen principalmente de Adwares , que apunta a anuncios en una ventana emergente, así como a programas potencialmente no deseados, que a menudo se esconden detrás de un software que dice “Limpia tu computadora” como MacKeeper o MacBooster.

La compañía admitió que muchas de las amenazas en Mac no se consideraban un virus tan malicioso o peligroso como el malware tradicional. Solo detectó un solo incidente, dirigido a Coinbase y otras compañías de criptomonedas, que involucró algo más que engañar al usuario para que descargue y abra algo que no debería.

“Lo que vimos fue un derrumbe virtual de detecciones de adware y PUP (programas potencialmente no deseados), superando con creces a Windows”, dijo el informe. “Si bien dichas amenazas no son consideradas un gran peligro como el malware que todos conocemos, están siendo cada vez más notables en los equipos Mac. Así que ya no podrán decir que estos sistemas son inmunes al malware “.

Debemos entender que no estamos seguros solo por usar una computadora Mac, como hemos mencionado, esa es la idea que todos hemos tenido desde que salieron al mercado “las Mac no contraen virus”. Hay personas que creen firmemente esto, incluso creen que usar cualquier tipo de software de seguridad no es necesario para su equipo. Apple ha utilizado durante mucho tiempo la superioridad de la Mac en términos de seguridad como su punto fuerte para vender más equipos, asegurando que jamás se verán infectados.

Con los años, los productos de Apple se han vuelto lo suficientemente populares como para llamar la atención de los piratas informáticos, esto ha llevado a un aumento en la prevalencia de malware en macOS, hasta el punto de que el mito de la Mac invencible ahora parece ser cosa del pasado.

La conclusión aquí es que el malware y el adware ahora están dirigidos de una manera mucho más directa a los productos de escritorio de Apple y los usuarios deben aceptar este hecho y tomar medidas contra con softwares como Malwarebytes o similares.

