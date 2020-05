Jugar videojuegos es emocionante, divertido, liberador y educativo. Nintendo 3DS tiene una amplia gama de rompecabezas, estrategia, alivio cómico, aventura, acción, simulación, juegos de rol, plataformas y muchos otros tipos de juegos para un jugador, dos jugadores y multijugador para ti. Disfruta de los mejores juegos de Nintendo 3DS, obtén recompensas por descubrir secretos y juega nuevas etapas basadas en reinos.

¿Sabes que Mario tiene un nuevo enemigo increíble: la planta de piraña que escupe tinta para bloquear la vista de Mario? Puedes encontrar Piraña en el juego Super Mario 3D Land. Este es uno de los mejores juegos de Nintendo 3DS porque tiene ocho mundos nuevos que son extremadamente difíciles. ¿Estás listo para el desafío?

Captain Toad Treasure Tracker tiene un nuevo e interesante personaje Toadette. Puedes jugar como los pequeños héroes: caminar, esconderse, arrancar y tirar. En Pokemon Alpha Sapphire, puedes experimentar una aventura simple y entretenida con gráficos y sonido modernos.

Echa un vistazo a estos juegos (y más) en la siguiente lista de los mejores juegos de Nintendo 3DS.

1. Pokemon Alpha Sapphire

Experimenta una aventura simple y entretenida con gráficos y sonido modernos.

Revive la nostalgia de Pokemon Alpha Sapphire mientras emprendes un nuevo viaje a través de la hermosa región de Hoenn. Puedes entrenar, recolectar, luchar e intercambiar Pokémon mientras intentas bloquear un grupo misterioso que tiene la intención de cambiar la región de Hoenn para siempre.

Disfruta resolviendo los misterios de Mega Evolution cuando tu Pokémon adquiere la poderosa habilidad después de la transformación de los legendarios Pokémon Groudon y Kyogre. Los monstruos de la generación III parecen más vivos.

Los increíbles gráficos en 3D vuelan en muchas ciudades, pueblos y charters. Encontrar la isla del espejismo se ha vuelto más simple en esta nueva versión, puedes volar a esta isla. Puedes incluir Cosplay Pikachu a tu equipo; adornan cinco trajes especiales y los trajes Libre y Popstar. Para ganar este Pokémon Pikachu, debes ganar el primer concurso de Pokémon.

Para volar sobre las islas Hoenn y Mirage, las nuevas opciones de Latios y Latias ya están disponibles. Para activar estas opciones, primero debes derrotar al Equipo Aqua o al Equipo Magma tocando la E en la flauta. Después de tocar la flauta, Latios y Latias lo llevarán sobre la región.

Obtiene una vista impresionante de Hoenn y cómo le permite viajar a las islas Mirage en esta nueva versión. En el rompecabezas de Trick House, cuando llegas a una ubicación en la ruta 110, si puedes encontrar al maestro del truco de ocultación, puedes ganar golosinas. El complejo de batalla, una isla más pequeña, toma el lugar de la frontera de batalla y tiene oponentes más duros.

Características:

Nueva historia interesante y aventuras a través de la hermosa región de Hoenn

Nuevas formas de encontrar y atrapar Pokémon

Kyogre primigenio, una poderosa transformación de Pokémon

Impresionantes gráficos y sonido

Especificaciones:

Editorial: Nintendo

Género: juego de roles

Modo: multijugador

Plataforma: Nintendo 3DS

Calificación: Todos (E)

PROS

Fácil intercambio de su base con otros jugadores.

Conéctate con otros jugadores usando StreetPass

Las bases secretas son interesantes.

CONTRAS

La esquina del juego se elimina de la ciudad de Mauville.

2. Luigi’s Mansion

Si eres fanático de los juegos de Mario, entonces este es un tipo de regalo único para ti, una aventura espeluznante. Es en 3D con gráficos especiales y efectos de sonido. Por ejemplo, la iluminación es vívida e inquietante. El efecto de la linterna es asombroso. Es realmente divertido jugar la historia principal con tu amigo, que muy pocos juegos lo permiten.

El segundo personaje es Gooigi, pero tu amigo puede comenzar a jugar contigo solo después de desbloquearlo. De lo contrario, inicialmente, debes jugar solo. Realmente es mucho más divertido ir a una misión para reventar a todos los fantasmas con un amigo mientras estás un poco asustado.

Para encontrar a tu amigo, debes localizar al profesor E, Gadd, y completar la misión que te asigna para buscar su maletín desde el piso 5. Mira qué bueno eres investigando cada rincón y esquina del hotel en busca de gemas, fantasmas y dinero. Los jugadores expertos pueden buscar en el maletín en 30 minutos. Es posible que necesite aproximadamente una hora para obtener el maletín y desbloquear a su amigo para que se una a esta espeluznante aventura de detectives. Tiene un perro fantasma para ayudarte a mantener a los fantasmas lejos de ti.

Antes de buscar el maletín, suelte al profesor. Cuando intentas localizar el maletín, la sirvienta fantasma del profesor se lo traga. El maletín alberga a tu amigo, Gooigi. ¿Suena interesante? Gooigi puede caminar a través de las rejas pero se disuelve cuando pisa el agua. Puede cambiar del jugador 1 al jugador 2 usando el botón + más en su consola. Tiene opciones para que juegues los dos personajes solo y cambies entre ellos usando el joystick derecho.

¿Estás listo para emprender esta aventura a través del bosque espeluznante e ingresar a la mansión espeluznante usando la puerta chirriante mientras la luz parpadea? No se preocupe porque posee la poderosa aspiradora Poltergust 3000 para atrapar al fantasma y meterlo.

Características:

Batallas de retratos para jugar en el marco del retrato

Opción de segundo jugador

Nueva función de mapa para localizar fantasmas

Nuevos modos: entrenamiento y modo mansión o historia

Separar el puntaje de la batalla de retratos y el puntaje individual o mejor cooperativo

Especificaciones:

Editorial: Nintendo

Género: juego de acción y aventura

Modo: individual y multijugador

Plataforma: Nintendo 3DS, GameCube

Valoración: 4.5 de 5

PROS

Te permite jugar con un segundo jugador local como Gooigi

Te ayuda a rescatar a Mario Luigi con una nueva linterna

Te permite volver a jugar usando las recompensas de los logros para mejorar tus puntuaciones más altas.

Juego clásico superventas

CONTRAS

El juego se puede completar en 6 horas.

3. Super Mario 3D Land

Si eres un fanático o eres nuevo en Mario, te encantará este verdadero juego en 3D. El traje Tanooki, favorito de los fanáticos, brinda una sensación extraordinariamente emocionante de profundidad, distancia y velocidad al correr, saltar y pisotear a los enemigos en el entorno de juego 3D sin la necesidad de usar gafas 3D especiales.

Sus imágenes en 3D hacen que sea sencillo juzgar las profundidades y distancias, saltar a la siguiente plataforma o juzgar la distancia desde un bloque de preguntas. La cola de su traje Tanooki se puede usar para atacar a los enemigos o flotar suavemente desde grandes alturas. ¿No es emocionante?

Lanza estas nuevas características de bonificación; tu Mario puede atacar a sus enemigos con un salto mortal o correr rápido con un movimiento rápido. Puedes mover a Mario a través de entornos divertidos y desafiantes con un control completo usando el teclado circular. Tu Mario tiene un nuevo enemigo increíble, la Planta de Piraña que escupe tinta para bloquear la vista de Mario.

Al final de la ronda 8, el juego presenta un nuevo personaje y un nuevo conjunto de ocho mundos más que son excepcionalmente desafiantes. ¿Estás listo para el desafío? Incluso el jugador más experimentado necesita docenas de vidas en el mismo escenario. La buena noticia para los niños es que no hay castigo por fallar.

Toma prestados potenciadores, escenarios, tropos, enemigos y música a lo largo del juego, que es el núcleo de todos los juegos de Mario y atrae a todos los fanáticos acérrimos de Mario. ¿Que estas esperando? ¿No te encantaría sumergirte en la colorida y hermosa aventura de Mario con imágenes en 3D con el traje Tanooki flotando suavemente desde grandes alturas?

Características:

Nuevo traje de Tanooki

Conjunto desafiante de ocho mundos más

Posibilidad de pedir prestados más potenciadores y tropos

Presenta un nuevo personaje

Especificaciones:

Editorial: Nintendo

Género: Acción, Plataformas

Modo: un jugador

Plataforma: Nintendo 3DS

Calificación: Todos (E)

PROS

Capacidad para flotar suavemente desde grandes alturas

Proporciona una sensación de profundidad, distancia y velocidad extraordinariamente estimulante.

Mario puede atacar a sus enemigos con un salto mortal o correr rápido con un movimiento rápido.

CONTRAS

No apto para jugadores avanzados.

4. Animal Crossing New Leaf

¿Te encanta ser tú mismo y aún así te encantaría aprender a hacer amigos y socializar? ¿Quieres vencer el estrés y la ansiedad? ¿Eres un líder creativo? Entonces, este es el mejor juego de planificación donde puedes cuidar tu ciudad y mejorar tu casa, comprar cosas y mantener felices a los animales de tu ciudad. En este juego, el dinero crece y cae de los árboles.

Este juego también es para personas que sueñan con un mundo ideal y que no pueden soportar el lado negativo del mundo real. Idealizan, sueñan y quieren hacer realidad el mundo ideal. Toma decisiones, planifica y mejora tu ciudad como alcalde. Cada día tiene algo nuevo para ti.

Conoce nuevos amigos y descubre cosas nuevas. Tienes la oportunidad de cambiar tus personajes, tu casa y tu ciudad mientras creas el mundo de tus sueños. Está lleno de personajes, artículos y actividades.

El cielo es solo el límite para que tus alas creativas vuelen sobre tu ciudad y vean lo que se requiere para que tu ciudad sea fabulosa, divertida y fantástica. Con decoraciones increíbles, nuevas instalaciones increíbles, diseñe su hogar y ciudad con hermosos muebles y papel tapiz.

Vive tu vida a tu propio ritmo con la libertad de hacer lo que te gusta hacer. ¿Te encanta la pesca, la natación y la jardinería, y el diseño de moda, la excavación de fósiles? Te da la oportunidad de interactuar con las personas animales. Socialice y comuníquese con otras ciudades o viaje a la isla tropical para nadar juntos. Todo es posible con solo hacer clic en un botón.

Mostrando su creatividad, su casa y muebles hechos a medida, su piscina y sus ideas únicas satisfarán su necesidad de expresión, reconocimiento y aprecio. Inspírate en otras ciudades.

¿Te encantaría jugar minijuegos en el bosque tropical, o bucear, atrapar luciérnagas e insectos en la noche, diseñar hermosos paisajes, cultivar flores increíbles, luego saltar directamente a la ciudad y formar equipo con diferentes tipos de personas? ? Entonces, ya sea un niño pequeño, un adolescente o un adulto, obtendrá un compañero de su agrado en este equipo.

Si desea comprar algo, debe esperar hasta que las tiendas abran después de las 8:00 a.m., funciona en tiempo real. Sus hijos comprenderán el valor del dinero y los ahorros antes de que puedan comprar cualquier cosa. Aprenden a planificar, diseñar y socializar.

Características:

Elección para vivir tu pasión

Libertad para crear y vivir en una ciudad soñada.

Opción de ir de vacaciones solo o con amigos.

Capacidad para socializar, mostrar creatividad y obtener inspiración de los demás.

Especificaciones:

Editorial: Nintendo

Género: simulación

Modo: multijugador

Plataforma: Nintendo 3DS

Calificación: Todos (E)

PROS

Da una sensación de logro sin ponerte ansioso

Juego realmente atractivo para todos

Te mantiene inspirado, conectado, feliz con al menos 4 jugadores a la vez

Enseña a los niños el valor del dinero, la planificación, el ahorro, el tiempo, la pasión y los sueños.

CONTRAS

Puede volverse adictivo para algunos

5. The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time

Si buscas una aventura atrevida, gráficos deslumbrantes, imágenes en 3D sin gafas y quieres obtener el control de la máxima potencia, entonces este juego es para ti. Este juego es el remake de uno de los juegos más aclamados por la crítica.

Es uno de los mejores juegos 3D rediseñados y se ve increíble en 3D con controles mejorados. Ningún otro juego usa música como lo hace Ocarina. Cuando piensas en un área del juego, te recuerdan instantáneamente la música de esa área. Es la música que hace que el juego sea memorable e inolvidable.

Con frecuencia usará su ocarina durante el juego para tocar pequeñas piezas musicales para hacer que las cosas sucedan, como cambiar la noche en día, abrir pasajes secretos, etc. La banda sonora es la vida de la acción de Ocarina con las bandas sonoras de los juegos de acción y la música inquietante.

Este juego de aventuras gira en torno a evitar que Ganondorf, el rey de los ladrones Gerudo, obtenga el control de Triforce, que le otorga el máximo poder a sus poseedores. Esta aventura se desarrolla en la tierra de Hyrule. Este juego tiene profundidad 3D, una interfaz mejorada e intuitiva y una navegación más fácil.

Con imágenes en 3D, se hace fácil resolver acertijos, viajar en el tiempo y explorar el mundo inmersivo debido a un mejor control. Proporciona un sistema de inventario táctil y retiene la almohadilla Circle. También ha rediseñado mazmorras, rompecabezas revisados ​​y nuevos desafíos para tu entretenimiento.

¿Estás listo para una aventura como Link, el héroe, para apoderarte de la sagrada reliquia, Trifuerza, antes de Ganondorf?

Un hada en el bosque de Kokori le dice a Link que vaya a una misión para salvar a la princesa de Hyrule. Aunque la historia es simple, el juego no es fácil de jugar. En general, este juego es una gran aventura, desafío y diversión.

Características:

Increíbles imágenes en 3D sin gafas

Disparo controlado en cámara en primera persona

Teclado circular y sistema de inventario táctil

Control de movimiento fácil

Rompecabezas revisados

Especificaciones:

Editorial: Nintendo

Género: Acción-Aventura

Modo: un jugador

Plataforma: Nintendo 64

Calificación: E para todos

PROS

El juego más aclamado por la crítica jamás creado

Llegas a ser el héroe, el salvador de la princesa

Ideal para amantes de la aventura.

CONTRAS

Las expresiones faciales de Link faltan en algunos lugares, por ejemplo, cuando Ruto sugiere que le gusta Link

6. Detective Pikachu

El detective Pikachu es un Pokémon parlante que resuelve casos misteriosos. Si te encanta ser un detective y te gusta leer las novelas de detectives de Agatha Christie, entonces este juego es un verdadero placer para convertirte en un detective y disfrutar resolviendo una variedad de misterios interesantes.

El juego tiene una serie de eventos cortos de tiempo rápido (QTE), donde los personajes que no juegan (NPC) controlados por los juegos de inteligencia artificial en lugar del jugador. El jugador obtiene pistas, pistas e instrucciones de los NPC. Estos personajes amigables, como el tipo más limpio con un suéter y la Pokémon Pidove, avanzan en la historia, la hacen interesante y aligeran la pesadez del misterioso entorno.

Los NPC y los testigos oculares son sus socios interesantes que se encuentran para obtener pistas o ganar su mejor espada, encontrar evidencia, grabar testimonios de testigos oculares y atrapar a los culpables.

Esta aventura comienza cuando un grupo de Aipom le roba un collar a una niña. Tim está tratando de ayudar a esta joven a recuperar su collar. Tim es el hijo del compañero de detectives de Pikachu, Harry. Tim y Pikachu se unen para recuperar el collar robado.

Durante el interrogatorio, mientras investiga el caso del collar perdido, primero se encuentra con algunos testigos oculares como una niña y pregunta sobre el collar perdido. Luego, examinas la impresión de la cola del ketchup y le preguntas a la mujer Furfrou y al hombre con el sombrero sobre el ketchup.

Mientras persigue a Aipom durante el evento de acción rápida, Aipom logra escapar usando una escalera mientras usted, como Tim y Pikachu, usa el ascensor cerca de la escalera.

Características:

Único juego de aventura de estilo de apuntar y hacer clic, a diferencia de los típicos juegos de Pokémon

Excelente historia de detectives con diálogos ingeniosos y naturales

Excelente animación y emoción a través del lenguaje corporal.

Entretenido, divertido y sencillo

Especificaciones:

Editorial: Nintendo

Género: Aventura

Modo: un jugador

Plataforma: Nintendo 3DS

Calificación: Todos (E)

PROS

Oportunidad de asociarse con un gran Pikachu que habla

Afina tus habilidades de detective bajo un gran detective

Sigue inspirado con una increíble historia interactiva

Disfruta de hermosas escenas cinematográficas

CONTRAS

Los rompecabezas no son desafiantes

Muy fácil de jugar con muchas pistas.

7. Fantasy Life

¿Te gustaría dar un paseo de ensueño y vivir una vida de fantasía extrayendo, luchando, explorando paisajes de ensueño, conociendo capitanes piratas, princesas reales y paladines, y muchos personajes interesantes? Con 12 clases de vida, puedes elegir jugar esta aventura en el mago, artesano, recolector, combate, vida y más.

Tiene muchos minijuegos interesantes con historias increíbles como el minijuego de herrería. Puedes crear y vivir tu aventura y jugar esta aventura en el modo multijugador. Tiene diferentes misiones y recompensas para disfrutar.

No puede cansarse o aburrirse porque puede cambiar entre 12 tipos de clases de aventura con muchos minijuegos: pesca, herrería, narración de cuentos, lucha, elaboración, reunión, personalización y muchas otras aventuras emocionantes.

Es un juego simple que puedes disfrutar y relajarte. Si quieres vivir la vida como el Alquimista sin estar ansioso y explorar tu vida para ver lo que realmente disfrutas, este juego es increíble, con mucha variedad y diversión. También está lleno de pequeñas animaciones de películas.

No te carga ni te arrastra a la historia principal. Pero si te encanta mantenerte en la historia principal, no te disuade de ella. Puedes hacerlo jugando como espadachín, mago, paladín o como cazador.

Si quieres seguir tu propia historia, entonces puedes quedarte en la misma clase que más disfrutas y tomarte el tiempo para desarrollar las habilidades de tu personaje como artesano, constructor o recolector, por ejemplo. Puedes decorar la casa y los muebles, pescar y minar, construir armas y muebles, cocinar y hacer pociones.

Características:

Doce clases de vida y personajes interesantes

Increíbles minijuegos independientes en cada clase

Ultimate mash up of life simulando elementos

Personajes únicos, atractivos y atractivos e interesante historia de fantasía.

Especificaciones:

Editorial: Nintendo

Género: juego de roles

Modo: un jugador

Plataforma: Nintendo 3DS

Calificación: Todos

PROS

Refrescante, relajante y divertida variedad.

Te permite jugar según tu estado de ánimo, ritmo y gusto.

Le permite vivir una variedad de personajes en diferentes clases.

CONTRAS

Toma más tiempo subir de nivel las habilidades y las clases de trabajo de tu personaje

8. Captain Toad: Treasure Tracker

Si te gusta ir a la búsqueda del tesoro y disfrutar de aventuras a través de volcanes, máquinas de vapor, casas embrujadas que atraviesan trampas, entonces este juego 3D es divertido. Es un juego sencillo y sencillo para todas las edades.

También puedes jugar como una Toadette, los pequeños héroes: andar, esconderse, arrancar, tirar y potenciar a través de colonias enemigas y áreas como parques acuáticos, torres y chabolas de Goomba. Como capitán Toad y pequeños Toadettes, debes esquivar los peligros y viajar a través de nuevos campos llenos de trampas basados ​​en el juego Super Mario Odyssey.

Primero tendrás que recuperar el tesoro robado por el enorme pájaro codicioso, Wingo, para jugar como las pequeñas Toadettes. Ganas obsequios por encontrar secretos en tu búsqueda para desenterrar el tesoro con una linterna montada en la cabeza.

¿Te gustaría que tu amigo, hermano o familia te acompañen en la diversión? Luego, simplemente active el modo de dos jugadores o el modo Tabletop. Si necesitas el fuego de cobertura de los nabos, invoca la ayuda del segundo jugador.

Puedes agarrar tres diamantes en cada nivel y luego agarrar la súper estrella al final. Tienes desafíos interesantes antes de completar un nivel. Debes hacerlo escondiéndote de los tímidos y completar un nivel sin atacar a ningún enemigo. Estas restricciones aumentan el nivel de dificultad del juego.

El juego incluye muchos conceptos, enemigos y elementos de los últimos juegos de Mario. Por ejemplo, la doble cereza de Super Mario 3D World te divide en dos Toads pilotos a la vez. El juego es un poco más duro e inteligente con un intercambio rápido de personajes entre el capitán Toad y la lucha por salvar a Toadette del gran pájaro Wingo al final.

Características:

Nuevo modo de dos jugadores o de mesa

Nuevo personaje interesante de Toadette

3D estereoscópico con cámara de juego táctil

Explora los nuevos campos y la nueva ciudad Donk inspirada en el juego Super Mario Odyssey

Cada curso es un mundo independiente lleno de trucos, trampas, sorpresas, golosinas y tesoros.

Especificaciones:

Género: rompecabezas, estrategia

Modo: un jugador

Plataforma: Nintendo 3DS

Calificación: Todos (E)

PROS

Comparte la emoción con el modo de dos jugadores

Juega como un nuevo personaje de Toadette

Obtenga recompensas con golosinas por descubrir secretos

Juega nuevas etapas basadas en los reinos.

CONTRAS

El juego es muy fácil hasta el cuarto capítulo.

Sapo es pequeño para ver y controlar

9. Ultimate NES Remix

Si eres un fanático de los juegos clásicos de NES, entonces este es un viaje por tu carril de la memoria para revivir tus recuerdos nostálgicos de la infancia, entonces este es un regalo definitivo.

Estos son un conjunto de minijuegos cortos y juegos no completos como Super Mario Bros., Dr. Mario, Balloon Fight, Kid Icarus, Kirbys Adventure, Donkey Kong, Excite Bike, Meteoroid, Punch-out, The Lost Levels, The Legend of Zelda, and the Adventure of Link.

Hay 16 mejores juegos de 8 bits de Nintendo que a tus hijos de 5 años les encantaría jugar. Tiene una avalancha de desafíos que generalmente demoran menos de 90 segundos cada uno y ganan hasta tres estrellas por vencerlos. Este paquete incluye el modo de campeonato y una versión súper completa para la diversión nostálgica de ritmo rápido. Es un buen regalo para el niño de los 80 y también para tus padres.

Incluye NES Race, donde puedes ganar estrellas para tareas cada vez más difíciles, como derrotar a Ridley de Meteoroid o salvar a la princesa Peach. También incluye el bombardeo de desafíos de Super Mario Bros. 3 y el Dr. Mario.

¿Alguna vez has soñado con salvar a la Princesa Peach en Super Mario Bros.3 o juntar monedas como Samus Aran? Puedes hacerlo en menos de un minuto. Esto hace que Ultimate NES Remix sea más divertido y nostálgico para los jugadores que se pierden estos juegos retro.

Los desafíos rápidos te mantienen comprometido e inspirado. En un momento, te subes a la Excitebike y otra a los enemigos en el juego de arcade original Mario Bros. Su objetivo es completar los desafíos en el tiempo más corto y mejor para ser recompensado con estrellas por su arduo trabajo, hasta tres estrellas por cada etapa. Se desbloquean más desafíos y juegos para ti si reúnes más estrellas.

Características:

Contiene una avalancha de desafíos

Paquete de minijuegos cortos

Incluye modo campeonato

Los puntajes en línea están disponibles

Especificaciones:

Editorial: Nintendo

Género: Acción, Aventura

Modo: un jugador

Plataforma: Nintendo 3DS

Calificación: Todos (E)

PROS

Compare los puntajes de su región en línea

Gana estrellas por tareas cada vez más difíciles en la Carrera NES

Revive tus recuerdos nostálgicos de la infancia

CONTRAS

Desbloquear niveles aleatorios es difícil

10. Tomodachi Life

Si te encanta ver a tus celebridades, amigos y familiares como alguna otra personalidad, entonces este juego ofrece la oportunidad de hacer su cambio de imagen en forma de personajes mii. Modifique su apariencia, artículos, voces y personalidades, y disfrute de la diversión con los eventos de su vida, la vida amorosa, las relaciones y la vida familiar.

Vístelos, decora su apartamento, pasa el rato con ellos, toca conciertos, participa en batallas de rap, conecta el estilo de emparejamiento y disfruta de juegos como Tomodachi Quest. También puedes enviar un personaje bebé mii en un viaje al juego de tu amigo usando la función StreetPass.

¿Te gustaría darle regalos a tu personaje famoso mii? ¿Te gustaría que tus personajes famosos de mii se enamoraran y vieran crecer su relación? Tomodachi Life te brinda la oportunidad de vivir con tus personajes favoritos y hacer amigos con ellos y ser el director de su vida.

También puede mostrar su verdadera personalidad y talento a través de sus propios personajes mii a su pareja. Si eres demasiado tímido para proponer, puedes decir las tres palabras mágicas a través de este juego, expresar tus sentimientos y jugar este juego con ellos.

Tomodachi Life es un juego de amistad y un misterioso juego de ingenio con mucho dinero. El drama de la escuela secundaria es una historia interesante de cómo los estudiantes de secundaria juegan este juego a pedido del maestro del juego para sacar a un amigo de la deuda. Una de las amigas cree más en la amistad que en el dinero según las enseñanzas de su madre.

Pero ahora necesitan dinero para su amigo. Es una saga interesante de amistad probada en situaciones temerosas, difíciles y sospechosas. El secreto de ganar este juego es la confianza.

Características:

Capacidad para modificar la personalidad y la voz de los personajes.

Oportunidad de vivir una vida virtual con su persona favorita de la vida real

Oportunidad de ser director de los personajes mii y divertirse

Capacidad para expresar sus sentimientos a través de estos personajes a sus seres queridos.

Especificaciones:

Editorial: Nintendo

Género: simulación

Modo: un jugador

Plataforma: Nintendo 3DS

Calificación: Todos (E)

PROS

Recrea a tu persona favorita de la vida real de la manera que quieras

Presenta tus talentos y sentimientos ocultos a través de personajes mii

Hace cosquillas a tu creatividad y desafía al director que llevas dentro

Experimentos con la vida de personas reales.

CONTRAS

Posibilidad de herir los sentimientos de alguien sin saberlo

Juegos De Simulación

Puedes disfrutar de tu vida pescando, nadando, cultivando un huerto y diseñando moda, cavando fósiles. Pueden viajar a la isla tropical para nadar juntos. Puede socializar, mostrar su creatividad y obtener inspiración de los demás. Los videojuegos le permiten hacer todo esto convenientemente desde su dispositivo de juego o consola mientras viaja en cualquier momento.

Los juegos de simulación son para personas creativas que aman planificar, diseñar y hacer crecer sus ciudades y granjas. Los juegos de detectives son para personas inteligentes e intelectuales que aman resolver problemas, interactuar con personas y aplicar sus cerebros en cosas complejas.

Puedes aprender planificación, diseño y habilidades sociales al jugarlos. Puede volar sobre su ciudad y ver qué se requiere para hacer que su ciudad sea excelente. Construir nuevas instalaciones de clase mundial; diseñe su hogar con hermosos muebles y papel tapiz. Puedes hacer que tu ciudad brille con decoraciones y tu creatividad. Comparta su creatividad e ideas innovadoras con otras personas.

En estos juegos de simulación, cada día es completamente nuevo con cosas emocionantes para ti. Conoce nuevos amigos y descubre cosas nuevas. Tienes la oportunidad de cambiar tus personajes, tu casa y tu ciudad mientras creas el mundo de tus sueños.

También puede modificar miradas, posesiones, voces y personalidades de celebridades, amigos y familiares, y disfrutar de la diversión con sus eventos de vida, vida amorosa, relaciones y vida familiar. También puedes vivir con tus personajes favoritos y hacerte amigo de ellos e incluso convertirte en el director de su vida.

Juegos Variados

Esta guía recomienda juegos muy investigados y variados que está buscando según su necesidad de entretenimiento y educación a precios reducidos. Ganar puntos mientras juegas puede ayudarte a compensar el alto precio que pagaste por comprar estos juegos y canjear estos puntos para comprar juegos nuevos.

Si alguien de su familia está aburrido de jugar los mismos juegos de siempre, entonces las tarjetas de la tienda electrónica son una excelente opción de regalo. Pueden usar esta tarjeta para comprar sus juegos elegidos en línea usándola.

¿Eres fanático de la mezcla de 10-15 minutos o un paquete de grandes juegos retro? Un juego tiene una avalancha de desafíos que generalmente toman menos de 90 segundos cada uno que a sus hijos de 5 años les encantaría jugar.

¿Te gustaría explorar mundos independientes llenos de trucos, trampas, sorpresas, golosinas y tesoros? Vamos a volar en el hermoso y soñador mundo de los juegos de Nintendo 3DS.