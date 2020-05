Los Mejores Juegos De Nintendo DS

A finales de 2019, había un estimado de 2,47 billones de jugadores en todo el mundo. Se espera que esta cifra masiva salte a 2.600 millones en 2020, debido al pronóstico de crecimiento anual de 5.22 por ciento de la industria. Las consolas, las computadoras personales (PC) y, más recientemente, los dispositivos móviles forman la mayor parte de las plataformas de juego que prefieren los jugadores.

Sin embargo, Nintendo DS sigue demostrando ser una opción popular entre los ávidos jugadores que buscan volver a encender algo de la pasión por los juegos de las últimas dos décadas .

Los mejores juegos de DS ofrecen toneladas de opciones para los jugadores. Dado que la Nintendo DS sigue siendo un dispositivo portátil de gran alcance, los jugadores aún pueden probar algunos de los mejores juegos de DS desde la comodidad de donde sea que estén.

Las pantallas duales ultrabrillantes, junto con la capacidad de la pantalla táctil, aún hacen de la Nintendo DS un gran dispositivo. Es seguro decir que la plataforma no ha perdido el toque mágico que la hizo tan atractiva cuando se lanzó.

1. Mario And Sonic At The Olympic Winter Games

Mario And Sonic At The Olympic Winter Games es un juego que te lleva en DSI y DS a Vancouver, Canadá. Vancouver es reconocida como la ciudad sede oficial de los Juegos Olímpicos de invierno de 2020. Puedes disfrutar el juego con tus amigos y familiares, ya que es adecuado para todas las edades.

El juego requiere que te enfrentes en las intensas competiciones olímpicas reales y luego elijas un legendario elenco de personajes jugables. Estos personajes incluirán los presentados en juegos anteriores además de caras nuevas como Donkey Kong y Metal Sonic.

El juego tiene controles que son fáciles de usar, incluido el soporte para cuatro jugadores y multijugador. Los controles utilizan juegos de descarga de una sola tarjeta DS y muchos modos de juego que permiten una experiencia de juego interactiva y emocionante.

La función de capacidad de Wiiconnct24 está disponible, y puedes usar tu Miis cuando juegas. El aspecto más significativo de este juego es la capacidad de personalizar la ropa Miis.

También se ha introducido un modo de festival en la versión de Wii para permitirle pasar por todos los Juegos Olímpicos desde la apertura hasta el cierre. En el modo multijugador, se ofrece un juego cooperativo y competitivo, ya que el DS ofrece sus capacidades inalámbricas.

La contraparte de DS presenta el modo de tours de aventura, que le permite aceptar misiones y desafiar al Jefe. El modo también le permite evitar que el Dr. Eggman y Bowser detengan los Juegos Olímpicos secuestrando a los espíritus de la nieve.

El juego es emocionante ya que te permite jugar como tu personaje favorito del mundo de Mario y Sonic.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Muchos eventos

Soporte de Wi-Fi

Opciones individuales y multijugador

Una multitud de opciones de personajes

ESPECIFICACIONES

Editorial: SEGA

Género: fiesta, deportes

Modo: individual, multijugador

Plataforma: Nintendo DS

Valoración: 4.2 de 5

PROS

Divertido para jugar

Nuevas habitaciones interesantes

Imágenes decentes

El juego requiere habilidades y técnicas genuinas.

CONTRAS

Un montón de minijuegos poco interesantes y similares de los títulos anteriores

2. Tetris DS

El objetivo de Tetris es completar diez filas organizando bloques descendentes en el área de juego rectangular. Cada vez que completas las diez filas, la velocidad del juego aumenta y aparecen nuevos amigos. Una vez que alcanzas el nivel 20, todo vuelve a circular, pero solo si estás jugando en el modo sin fin. Si alcanzas el nivel 20 en el modo maratón, obtendrás una pantalla de victoria y una lista de créditos de personal.

Si lo desea, puede configurar una opción para trazar un esquema donde caerán los bloques para facilitar un poco el juego. Con esta opción, no tendrá que seguir girando los bloques demasiado rápido a medida que descienden. Si todavía eres nuevo en el juego, esta opción única hace que alcanzar el nivel 20 sea un poco más fácil.

Tetris DS sigue siendo un juego compulsivo que presenta a los jugadores un desafío diferente en el frenético intento de rotar bloques. Un modo estándar presenta una opción de limpieza de línea que le brinda bloques premezclados para eliminar con espacios en lugares extraños. Más allá del Tetris estándar, también puedes jugar en modo multijugador donde la acción se divide entre tú y un oponente en la parte superior en una batalla para ver quién puede despejar las filas más rápido.

Disfruta del modo misión en el que tienes que correr contra un reloj mientras intentas despejar un cierto número de líneas a la vez. Incluso hay un modo de diez jugadores donde puedes unir a diez personas para una batalla frenética para ver quién emergerá como el campeón. El concepto de Tetris sigue siendo simple, pero nunca envejece y se garantiza que ofrece mucha diversión.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Capacidad para jugadores múltiples

Juego clásico

Modos múltiples

Interactividad con pantalla táctil

ESPECIFICACIONES

Editorial: Nintendo

Género: rompecabezas de combinación de fichas

Modo: individual o multijugador

Plataforma: Nintendo DS

Valoración: 4.3 de 5

PROS

Disfruta las melodías clásicas de Nintendo

Los modos coloridos hacen que el juego sea divertido

La capacidad de Wi-Fi permite una mayor inclusión.

Adecuadamente desafiante

CONTRAS

Carece de chat de voz

3. Lego Harry Potter: Years 5-7

¿Alguna vez has jugado alguno de los juegos anteriores de Harry Potter? Si es así, lo más probable es que sepa qué esperar con Lego Harry Potter: Years 5-7. El juego tiene temática de Lego y pertenece al género de acción y aventura.

Además, está configurado para el mundo mágico, lo que garantiza la máxima diversión, por lo que los juegos LEGO son más famosos. Sin embargo, el juego no mueve la serie más allá de lo que ya se ha hecho.

Lego Harry Potter fue desarrollado en base a los tres últimos juegos de Harry Potter y cuatro películas anteriores. Presenta una fórmula similar a Indian Jones, Batman y LEGO Star Wars. El método incluye romper todo a la vista, recolectar espárragos o abrir un camino a la siguiente sección.

El juego pasa al estilo LEGO y se adhiere a lo que los personajes hacen mejor, resolver acertijos. Tenga en cuenta que esto es diferente de las licencias anteriores, que se centraron firmemente en la acción y la aventura.

Como jugador, tendrás que explorar el castillo y las áreas cercanas para fines de recolección de pernos. Luego localizarás a los nuevos personajes y coleccionables. A medida que continúes, asistir a clases te permitirá ganar hechizos, que puedes usar para desbloquear más ubicaciones. El paso también te ayudará a resolver acertijos más complejos, y esto hace que el juego sea aún más divertido.

Cuando lanzas ciertos hechizos sobre objetos inanimados, responderán de formas impredecibles. Por ejemplo, pueden explotar o liberar preciosas entrañas de estudio. El juego es fácil de jugar, familiar y entretenido.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Habilidades de duelo avanzadas

Más de 80 personajes para desbloquear.

Estilo de juego LEGO

2 jugadores inalámbricos

ESPECIFICACIONES

Editorial: WB Games

Género: Acción Aventura

Modo: un jugador, multijugador

Plataforma: Nintendo DS

Valoración: 4.6 de 5

PROS

Muchos hechizos

Muchos rompecabezas divertidos para resolver

Ambiente asombroso

Puedes coleccionar personajes adicionales

CONTRAS

No jugar en línea

4. Pokemon Moon

Pokémon Moon tiene lugar en un mundo conocido como Alola que está inspirado en la ubicación del mundo real de Hawai. El mapa del juego se divide en cuatro islas, cada una con un paisaje y carácter visualmente distintos. Aunque las islas y los personajes son diversos, el juego todavía se siente conectado por sus valores y culturas.

Los jugadores en Alola tienen que enfrentarse a las pruebas de la isla en cada una de las islas. Cada isla tiene un Capitán de prueba que determina las pruebas de la isla con desafíos que no siempre se limitan a las batallas de Pokémon. Los jugadores pueden participar en una variedad de tareas, incluidas competiciones de baile o búsquedas del tesoro. La diversidad de estas tareas y los entornos en los que participan hacen que el juego se sienta más interactivo.

Al final de cada desafío, el jugador tiene que luchar contra un Pokémon Tótem que es exclusivo de Alola. Estos Pokémon Tótem convocan a aliados más pequeños para que los ayuden en su búsqueda de la victoria. La batalla final implica enfrentarse a un líder de la isla conocido como Kahuna, que allana el camino hacia la próxima isla del juego. Tener que enfrentarse a ocho líderes de gimnasios antes de pasar a la liga principal del juego hace que el juego sea enormemente apasionante y desafiante.

El juego presenta ángulos de cámara más cercanos, animaciones masivamente mejoradas y escenas bien cortadas, que se combinan para hacer que el juego sea más cinematográfico. Los personajes se ven y se sienten más reales cuando están en uso, gracias a movimientos sutiles que se suman a su sentido de presencia. El juego mantiene la tradición de historias fantásticas de Pokemon junto con la capacidad de explorar el mundo del juego.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Mundo interactivo

Historia emocionante

Comercio Pokemon

Jugable en 2D o 3D

ESPECIFICACIONES

Editorial: Nintendo

Género: Juegos de rol

Modo: un jugador

Plataforma: Nintendo DS

Valoración: 4.6 de 5

PROS

Clasificado “E” por lo que es adecuado para niños

Se agregan nuevas actualizaciones para mejorar el juego

Hermosos gráficos y animaciones.

CONTRAS

Capturar Pokémon salvajes puede resultar tedioso

5. Mario Kart 7

En Mario Kart 7, puedes elegir un personaje de una lista de personalidades del Reino Champiñón y luego correr a través de diferentes pistas para reclamar la victoria. Hay varias opciones de controladores para elegir, incluidos Luigi, Mario, Yoshi y Peach. A medida que avanza el juego, puedes desbloquear ocho personalidades más al obtener el primer lugar en el modo de 150cc. Obtener el primer lugar no es la tarea más sencilla ya que el juego te hace trabajar para ello.

La lista final del juego cuenta con una impresionante cantidad de 17 personajes, lo que te permite explorar una vasta lista. Hay ocho copas de Grand Prix para competir, cuatro de ellas son cursos retro de juegos anteriores. El juego incluye planeadores y segmentos submarinos que agregan un toque de destellos de carrera a través de giros y vueltas a las pistas retro. El planeador permite a los personajes flotar delante de otros jugadores y ganar el liderazgo, mientras que las secciones submarinas tienen lugares vitales donde puedes abastecerte de artículos y monedas.

A través de los controles del giroscopio del sistema, puede cambiar a una perspectiva en primera persona. Nuevos elementos como la Flor de Fuego te permite lanzar bolas de fuego a tus oponentes, lo que hace que se salgan de control brevemente. La aleatoriedad del juego permite un juego impredecible que solo aumenta la emoción del juego.

Si quiere mejorar las cosas, puede crear una comunidad e invitar a amigos o extraños y competir con ellos. Elige entre una carrera de Grand Prix Mirror solo con setas o una carrera de Coin Runner de Shell-Only y compite contra la competencia. Mario Kart 7 es excelente para jugar y garantiza una experiencia de juego divertida.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Partidos en línea inalámbricos

17 personajes para elegir

Juego interactivo

ESPECIFICACIONES

Editorial: Nintendo

Género: Racing

Modo: individual o multijugador

Plataforma: Nintendo 3DS

Valoración: 4.7 de 5

PROS

Fácil de personalizar tu carrito

Disfruta del modo multijugador local y en línea

Juego divertido

CONTRAS

Algunos contenidos reciclados de juegos anteriores

6. Luigi’s Mansion: Dark Moon

Luigi’s Mansion: Dark Moon comienza 12 años después de que Luigi escapó de una mansión embrujada, y se encuentra atrapado en un valle de espesa niebla de casas embrujadas. Si eso no fuera lo suficientemente malo, todos los espíritus en el valle encantado son mucho más agresivos que nunca. La única esperanza reside en Luigi, quien se supone que debe encontrar las cinco piezas destrozadas de la Luna Oscura que mantienen a raya a todos los fantasmas.

El juego presenta una gran cantidad de resolución de acertijos que se suman a la emoción del juego. Luigi tiene que buscar piezas de la Luna Oscura a través de una serie de pinturas, alfombras y bolas cubiertas de telarañas mientras explora los cinco lugares espeluznantes. Usando escenarios sencillos, puedes aprender la mecánica de los rompecabezas, pero resolverlos resulta aún más complicado, ya que tienes que recordar todas las soluciones que ya has descubierto si quieres progresar.

El juego es un acertijo satisfactorio que te empuja continuamente a probar diferentes combinaciones con la esperanza de que lo consigas. Dark Moon incorpora los mejores conceptos de la primera entrega al tiempo que agrega algunas excelentes características nuevas. Ya no tienes que preocuparte por los hongos que ralentizan a Luigi mientras el juego pone mayor énfasis en escapar de los fantasmas con habilidad y sincronizar perfectamente tus ataques.

Dark Moon admite el modo multijugador local y en línea para que ahora puedas jugar una variedad de desafíos con amigos y familiares. El juego pone gran énfasis en las habilidades de los jugadores, por lo que tendrás que ser entusiasta si quieres evitar los ataques de fantasmas y avanzar en el juego. Este juego está lleno de rompecabezas y presenta un ingenioso diseño de nivel que seguramente te enganchará.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Muchos rompecabezas

Batallas intensas

Modo local y multijugador

Tres variedades fantasmas

ESPECIFICACIONES

Editorial: Nintendo

Género: Aventura, Misterio

Modo: individual o multijugador

Plataforma: Nintendo 3DS

Valoración: 4.7 de 5

PROS

Juego muy divertido

Entorno interesante para explorar

Fácil de jugar incluso si es tu primera vez

Juego comunitario en línea

CONTRAS

Los enemigos se vuelven ligeramente repetitivos después de un tiempo

7. Namco Museum

Namco Museum es una compilación que incluye 11 juegos más antiguos que van desde 1980 hasta 1991. Los juegos incluyen Galaga, The Tower of Druaga, Rolling Thunder, Pac-Man, Dig Dug, Rolling Thunder 2, Tank Force, Galaga ’88, Splatterhouse, y Pac-Man vs. Estas inclusiones notables hacen que el juego sea completo y agregue un toque clásico.

Cada juego carga una ventana relativamente pequeña en el medio de un fondo distinto basado en el fondo original del juego. Esta característica ayuda a mantener cada juego en la mejor relación de aspecto. Puedes hacer algunos cambios en la pantalla, como alterar el posicionamiento vertical y horizontal del juego, ajustar el zoom o eliminar o intensificar las líneas de escaneo para un mejor juego.

El juego utiliza esquemas de control simples, lo que hace que el juego sea fácil de jugar. Puede conectar el dispositivo a su televisor y disfrutar de una experiencia de juego para dos jugadores con un Joy-Con para cada jugador. Ninguno de los 11 juegos usa más de los seis botones disponibles en cada Joy-Con para que puedas disfrutar de la facilidad de juego. Cada juego también incluye instrucciones detalladas que lo hacen útil para juegos más desafiantes como The Tower of Druaga.

Cada juego viene con un modo Desafío que te permite completar tareas rápidamente mientras recibes el menor daño posible. El modo desafío es excelente si quieres saltar directamente a la acción, y tu rendimiento se puede comparar con otros jugadores a través de tablas de clasificación en línea. Namco Museum es un juego de retroceso decente y da una buena mirada a algunos de los juegos que hicieron de Nintendo un nombre familiar.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Juego inalámbrico

Estilo de visualización único

11 clásicos de Namco

ESPECIFICACIONES

Editorial: Bandai

Género: compilación

Modo: individual y multijugador

Plataforma: Nintendo DS

Valoración: 4.5 de 5

PROS

Acción de juego multijugador

Juego interesante

Gran variedad de juegos

CONTRAS

Algo ligero en contenido

8. Disney Fairies: Tinker Bell

Tinkerbell es probablemente uno de los personajes más famosos de la larga lista de personajes de Disney, y Disney Fairies: Tinker Bell marca su debut en el mundo de los videojuegos. El entorno del juego se presenta con un estilo clásico de múltiples pantallas entrelazadas, cada una de las cuales representa una parte diferente de Neverland. El mundo entero es hermoso y cambia de día a noche según la hora de su dispositivo.

El juego se centra en ayudar a Tinkerbell a encontrar los ingredientes correctos realizando una serie de misiones de búsqueda. Estas misiones de búsqueda implican recolectar cosas como hojas amarillas, flores de cerezo o copos de nieve y llevarlos de regreso a Tinkerbell en su búsqueda para hacer que las estaciones cambien.

Tinkerbell está clasificada como una “hada de los pequeños”, lo que significa que es excelente para arreglar las cosas. Las otras hadas en el juego pueden hablar con los animales o controlar el crecimiento de las flores y el papel de Tinkerbell para arreglar sus jarrones y tazas rotos. Como jugador, puedes usar el lápiz para limpiar, pegar y luego pulir los diversos elementos rotos.

Hay varios minijuegos ocultos en el gran mundo, y debes buscarlos. Las misiones de búsqueda que haces en el gran mundo te dan más elementos. Hacer que el mundo cambie de acuerdo con la época del año agrega un toque de realismo al juego. También puedes personalizar la ropa del personaje intercambiando creaciones de ropa. También hay soporte para Wi-Fi para 2 jugadores que permite el modo multijugador para que pueda conectarse fácilmente con amigos y familiares para una experiencia más divertida.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Crea y personaliza vestidos únicos

Gran mundo hermoso para explorar

Comunidad de juegos en línea

Muchos minijuegos

ESPECIFICACIONES

Editorial: Disney Interactive Studios

Género: Aventura

Modo: individual o multijugador

Plataforma: Nintendo DS

Valoración: 4.5 de 5

PROS

Jugabilidad inclusiva

Crea tendencias regalando amigos

Haz muchos amigos nuevos

Disfruta de la comunidad en línea de Disney gamer

CONTRAS

El juego se vuelve repetitivo después de un tiempo

9. Sonic Colors

Sonic Colors se desarrolló después del lanzamiento del juego Sonic Rush. Después de analizar las críticas, los desarrolladores decidieron convertir los colores sonoros en el único personaje jugable. En este caso, se introdujeron los mechones para ampliar el juego sin ralentizarlo.

Este juego está desarrollado para un grupo demográfico más amplio que los juegos anteriores, incluidos los niños y los fanáticos de la serie Supermario.

El juego presenta al Dr. Eggman, Sonic the Hedgehog y Wisps como los personajes principales. El Dr. Eggman tiene planes de dominar el mundo y decide construir un fantástico parque de diversiones. El parque está flotando en el espacio cerca del planeta natal de Sonic y está lleno de atracciones y atracciones increíbles. El parque también tiene seis pequeños planetas que están encadenados.

Eggman también ha secuestrado a Wisps, una raza alienígena con energía colorida, y los está usando para alimentar su malvado plan. Sin embargo, no pasará mucho tiempo antes de que Sonic descubra esto.

Sonic decidirá salvar la carrera con la condición de que también lo ayuden a tener éxito. Los mechones tienen habilidades únicas, tales como el lanzamiento de cohetes en el cielo y la perforación subterránea profunda.

Con la ayuda de estos superpoderes, guiarás a Sonic a través de los planetas para destruir sus fuentes de energía en el centro. Tenga en cuenta que cada planeta está dividido en siete partes, que incluyen seis niveles primarios referidos (actos) y un nivel de jefe.

Entonces, en cada acto, llevarás a Sonic a la meta mientras derrota a los enemigos y esquiva los obstáculos. En los niveles de jefe, te enfrentarás a uno de los robots gigantes del Dr. Eggman, y debes superarlo.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Acción continua a alta velocidad

Juego en 2D de doble pantalla

Nueva colección de potenciadores

Entorno temático del parque

ESPECIFICACIONES

Editorial: SEGA

Género: acción-aventura, plataforma

Modo: un jugador, multijugador

Plataforma: Nintendo DS

Valoración: 4.3 de 5

PROS

Divertido para jugar

Niveles bellamente diseñados

Gráficos asombrosos

Efectos de sonido satisfactorios

CONTRAS

Niveles restrictivos

10. Wreck-It Ralph

Wreck-it Ralph es un juego de ligas de películas con licencia que se basa en la función animada de Disney. Presenta a un tipo que se rebela contra su reputación negativa para convertirse en un héroe. El nombre del tipo es Wreck-it Ralph, quien solía destruir previamente los edificios que el héroe del juego, Fix-it Felix, intentó arreglar. Ralph planea demostrarle a la gente que puede ser un buen tipo y no solo un villano.

Por lo tanto, escapará de su juego a través del cable de alimentación de la tierra en Hero’s Duty, un primer tirador. Luego ayudará al sargento Calhoun, el héroe del juego a luchar contra “Cy-Bugs”, los invasores alienígenas. Ralph luego ingresará a Sugar Rush, que es un juego de carreras de kart que se desarrolla en pistas creadas por dulces, dulces y galletas.

Mientras está en Sugar Rush, Ralph se encontrará con Vanellope, uno de los personajes del juego. Vanellope se entera de que su juego se ha enfrentado a una amenaza grave, que puede afectar a toda la sala de juegos y a la que Ralph ha comenzado.

El juego comienza tan pronto como la película llega a su fin cuando el nuevo ejército de cy-bugs amenaza al arcade de Litwaks. Aquí, Ralph no tendrá más remedio que tratar de dejar en claro que ya no es el malo. Y aquí es donde entrarás. Como jugador, tendrás que jugar como Mr. Felix y Ralph.

Tu papel será deshacerte de los cy-bugs, los únicos enemigos con los que te encontrarás en este juego. A través de un viaje salvaje y de juego, traerá de vuelta la paz. Además, ayudarás a Ralph a obtener la WRECKognition a la que tiene derecho antes de que termine el juego.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Entorno único

Vuela personajes intercambiables

Los derechos de fanfarronear

ESPECIFICACIONES

Editorial: Activision

Género: acción aventura, plataforma

Modo: un jugador

Plataforma: Nintendo DS

Valoración: 4.2 de 5

PROS

Muchos juegos de palabras basados ​​en dulces

Excelente control y plataformas básicas.

Interesante idea de doble personaje

Perfecto para los niños

CONTRAS

El juego presenta algunos clichés.

El 21 de noviembre de 2004, Nintendo lanzó la Nintendo DS en América del Norte. La consola demostró ser un gran éxito entre los jugadores de todo el mundo, enviando más de 100 millones de unidades. La Nintendo DS incluso llegó a los libros de historia al convertirse en la consola más vendida en la historia del Reino Unido. Nintendo lanzó casi 2,000 juegos en el DS, una suma que demuestra cuán popular era el dispositivo.

Incluso ante la dura competencia de otras compañías, el DS se mantuvo firme. Pero, ¿qué hizo que la Nintendo DS fuera tan exitosa? Lo primero que atrajo a muchos usuarios fue la interfaz del dispositivo que muchos encontraron acogedores, incluso no jugadores. Con la Nintendo DS, los jugadores también se dieron cuenta de que no necesitaban mucha experiencia para tener éxito.

Variedad De Contenido Y Una Experiencia Inmersiva

Quizás el aspecto más cautivador del DS fue su gran variedad de contenido. La Nintendo DS vino con muchos géneros de juego que iban más allá de los géneros de tiro y deportes convencionales más populares en el momento de su lanzamiento. El dispositivo reemplazó a sus pares y enganchó a los usuarios al romper los géneros tradicionales de los juegos.

Jugar al Nintendo DS es sinónimo de un aspecto principal, muy divertido. Los increíbles gráficos en 3D y los increíbles juegos te dejan inmerso en una experiencia inmersiva que no olvidarás pronto. El dispositivo también le permite pasar tiempo de calidad con sus seres queridos. Sentarse en familia o con amigos y disfrutar de una sesión de juego es una excelente manera de pasar un enlace el domingo por la tarde. Casi cualquier persona puede unirse a la diversión y experimentar el maravilloso mundo de Nintendo DS.

Juegos Y Desarrollo

Desde hace un tiempo, los científicos han respaldado el papel de los juegos para mejorar la coordinación mano-ojo. La Nintendo DS requiere el uso de ambas manos mientras se vigila la pantalla mientras se desarrolla la acción. Esta característica es especialmente crítica para los niños, ya que es una forma excelente de desarrollar habilidades motoras. En los adultos, los juegos presentan una forma divertida de mantener altos niveles de agudeza mental y funcionamiento cognitivo.

La Nintendo DS sigue siendo un clásico. Dado su diseño modesto y su pantalla divertida, el dispositivo aún mantiene su atractivo, incluso cuando las consolas y las PC parecen ser las plataformas principales. Si ha estado pensando en volver a conectarse con este dispositivo atemporal, es posible que se pregunte qué juegos vale la pena considerar. Aquí hay una lista de los mejores juegos de DS que debes considerar.