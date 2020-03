Redmi Note 8 Pro aún no es compatible con la transmisión HD en Netflix

Xiaomi se está preparando para lanzar la serie Redmi Note 9 la próxima semana, lo cual es genial. El Redmi Note 8 Pro se lanzó a mediados de octubre del año pasado con muchas expectativas, aunque es un teléfono atractivo y económico, tiene una de las mayores deficiencias, el soporte de transmisión HD.

Sí, el Redmi Note 8 Pro no es compatible con la reproducción HD tanto en Netflix como en Prime Video. Esto puede ser una sorpresa para algunos, pero la función ha faltado desde su lanzamiento. Puedes ver en Mi Community, Reddit o Twitter como los usuarios que compraron el Redmi Note 8 Pro solicitan a Xiaomi que resuelva este problema.

El Redmi Note 8 Pro viene con la certificación Widevine L1 lista para usar, lo que significa que debería ser capaz de reproducir contenido HD en servicios de transmisión populares como Netflix, Prime Video y otros.

Pero al parecer hay una implementación fallida de Widevine (aunque este teléfono tiene soporte para Widevine L1) una falla en el software parece haber inutilizado la certificación y tanto Netflix como Prime Video no muestran la “etiqueta HD” junto a películas o programas de televisión. La opción “Especificación de reproducción” dentro de la aplicación de Netflix dice que el dispositivo tiene la certificación “Widevine L3” y la resolución máxima de reproducción es “SD” (calidad estándar).

Xiaomi ya ha reconocido el problema, Alvin Tse, gerente general de Xiaomi Indonesia, a publicado en Twitter que la compañía está trabajando en ello y que la “actualización de Android Q (ahora conocida como Android 10) en 2020” solucionará el problema.

Han pasado un par de meses desde esa declaración y lamentablemente la actualización de Android 10 aún no ha llegado a los usuarios de Redmi Note 8 Pro. Xiaomi lanzó la actualización MIUI 11 en el dispositivo hace mucho tiempo, pero los usuarios todavía están esperando la actualización de Android 10 para finalmente poder ver contenido HD.

Thanks Billy, well noted.

We believe this will be fixed in the Android Q update in 2020, working on it

— Alvin Tse #MiFan (@atytse) December 14, 2019