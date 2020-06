Las 4 mejores unidades flash para almacenamiento externo de iPhone

iOS 13 ha traído una larga lista de cambios bienvenidos al sistema operativo móvil de Apple, entre los cuales se encuentra una división entre los diferentes tipos de dispositivos. Si bien el iPhone mantiene el nombre de iOS, ahora también tenemos que lidiar con tvOS y iPadOS . Por supuesto, todos son el mismo sistema central y una gran característica nueva en todos los ámbitos es la compatibilidad con el almacenamiento externo.

Lamentablemente, al menos en el iPhone, debe ser bastante exigente con su elección de unidad si desea asegurarse de que el almacenamiento externo de su iPhone funcionará. Por lo tanto, hemos elegido algunas de las mejores unidades flash para iPhone que deberían enchufar y listo para usar.

Lo más importante que debe saber sobre el almacenamiento externo de iPhone

A diferencia de los dispositivos iPad Pro (y como los iPads estándar), los iPhones no tienen un puerto USB-C. Seguramente hay un iPhone USB-C en el futuro de Apple, pero por ahora el puerto Lightning es su única puerta de entrada al almacenamiento externo.

Esto significa que necesita obtener una unidad flash con un conector Lightning o debe comprar el adaptador de cámara Apple Lightning a USB 3 . No deje que el nombre lo engañe, este adaptador le permitirá conectar casi cualquier dispositivo USB a su teléfono. Siempre que tenga suficiente potencia y sea compatible con iOS.

Algunos dispositivos, como unidades mecánicas externas o SSD, solo funcionarán si lo conecta por primera vez a un concentrador alimentado o si conecta su cargador Lightning al adaptador de la cámara.

Si bien tiene sentido que las unidades externas grandes necesiten más energía de la que puede reunir un iPhone, se sorprenderá al saber que muchas unidades flash normales también necesitan mucha energía para un iPhone. Entonces, si planea comprar una unidad flash que no sea Lightning y simplemente usarla con el adaptador de la cámara, confirme a través de Google que funcionará sin alimentación externa o asegúrese de tener su cargador Lightning a mano para usar con el adaptador de la cámara .



Las unidades que se muestran a continuación son todas unidades USB Lightning nativas. Por lo tanto, están garantizados para funcionar como almacenamiento externo de iPhone. Sin embargo, en general, estas unidades no están diseñadas para funcionar como dispositivos de almacenamiento masivo estándar a través del conector Lightning. En cambio, necesitan una aplicación intermedia. Dependiendo de la aplicación, puede mover cualquier archivo que desee o solo ciertas categorías de archivos, como fotos o videos.

Sin embargo, si usa el Adaptador de cámara y conecta el extremo USB-A de la unidad a su teléfono, debería poder usarlos como dispositivos de almacenamiento masivo normales. Esto significa copias de seguridad automáticas rápidas a través de Lightning y acceso a archivos completamente abierto a través de USB-A.

Con esa advertencia fuera del camino, echemos un vistazo a algunas de las mejores unidades flash del mercado que admiten de forma nativa el conector Lightning.

Unidad flash SanDisk iXpand de 32 GB para iPhone y iPad

La razón principal por la que esta unidad SanDisk está en esta lista es, para ser sincero, el precio. Con solo $ 23, es un gran compañero para el iPhone SE o iPod Touch, que generalmente tienen capacidades más bajas. Por supuesto, si lo desea, ofrecen actualizaciones de tamaño incremental de hasta 256 GB.

La unidad iXpand utiliza un diseño de estilo de bucle. Tiene un conector USB-A estándar en un extremo, para que pueda conectarlo a un dispositivo como una computadora de escritorio. En el otro extremo hay un cable corto con un conector lightning en el extremo. Esto significa que no tiene que quitarse la funda para que Lightning termine en el teléfono.

Estas unidades son anteriores a la introducción del soporte de almacenamiento externo nativo en iOS. Por lo tanto, está diseñado para funcionar con una aplicación, que también transfiere automáticamente archivos como fotos al disco tan pronto como lo conecta.

Según SanDisk , aún puede usar la unidad iXpand con la aplicación Archivos, pero la aplicación iXpand también debe estar instalada.

SanDisk 256GB iXpand Flash Drive Go

Al igual que con la unidad de estilo de bucle de SanDisk que acabamos de ver, Go debe usarse con la aplicación SansDisk. Sin embargo, utiliza un diseño físico diferente y podría no funcionar con algunas fundas de teléfonos. Aunque el conector es lo suficientemente estrecho para que esto no sea un problema para la mayoría de las personas.

Este modelo específico viene incluido con un adaptador USB A a C, lo que significa que puede usar la unidad con su MacBook. Y, cuando Apple finalmente adopte USB-C en sus teléfonos, ¡no tendrá que comprar una nueva unidad flash para disfrutar del almacenamiento externo del iPhone!

Unidad flash iPhone RAVPower 128GB con certificación MFi USB 3.0

Esta es otra unidad que requiere una aplicación para funcionar, y no podemos encontrar ninguna indicación de que pueda acceder a ella directamente utilizando la aplicación de archivos de ninguna manera. Sin embargo, la aplicación iPlugMate admite una gran variedad de tipos de contenido.

La unidad RAVPower tiene muchas posibilidades. Su precio por 128 GB de almacenamiento es fantástico. Aunque, como con cualquier memoria flash barata, debe ser realista sobre la fiabilidad a largo plazo.

La otra característica asesina aquí es la carga de transferencia. Así es, puede cargar su teléfono con la unidad conectada. Eso cubre transferencias de archivos grandes y que requieren mucho tiempo y casos de uso en los que está viendo contenido de la unidad, agotando la batería.

Los dos cabezales de cable también se unen, de modo que no tenga un cable largo e incómodo cuando no use ambos extremos al mismo tiempo.

Unidad flash para iPhone HooToo de 256 GB

Nunca habíamos oído hablar de la marca “HooToo” hasta ahora, pero esta unidad sigue apareciendo en las recomendaciones de los usuarios, por lo que deben estar haciendo algo bien. Con 256 GB, representa un valor fenomenal, mientras que HooToo también ha optado por usar las aplicaciones iPlugMate, en lugar de su propia solución patentada.

El diseño es probablemente la razón principal por la que es tan popular. Con una construcción metálica sólida y una tapa fuerte para proteger el conector Lightning, es mucho menos probable que se rompa el extremo Lightning de la unidad. Con la tapa puesta, se ve como cualquier otra unidad flash.

Sin la expansión de la tarjeta SD y los modelos asequibles con tan poco almacenamiento, el uso de una unidad flash para el almacenamiento externo del iPhone puede parecer un salvavidas. No necesita una conexión a la nube, es la forma más rápida de hacer copias de seguridad y almacenar archivos y, con la ayuda de la aplicación adecuada, a menudo solo tiene que enchufarlo para que haga su trabajo automáticamente.

Si bien el conector Lightning podría estar a punto de desaparecer, los dispositivos que lo usen estarán en servicio durante muchos años. Entonces, si usted es el propietario de un dispositivo de Apple, definitivamente querrá una de estas unidades flash para iPhone en su kit de herramientas.