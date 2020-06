Los Mejores Juegos RPG (de rol ) PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch

¿Qué mejor manera de enfrentar (o incluso evitar) la realidad en una era de crisis que encontrar una forma de escapar? Una excursión ocasional llena de misiones a una tierra o galaxia de fantasía lejana, o una batalla llena de acción con dragones y otros monstruos variados puede ser una panacea para tiempos difíciles. No es que jugar juegos sea la respuesta a todo, pero cuando el mundo que nos rodea puede hacernos sentir impotentes, puede ser terapéutico.

Dejando a un lado los beneficios psicológicos, hay un aspecto de un género particular de videojuegos que tiene un atractivo único que otros géneros no pueden igualar, y ese es el juego de rol (RPG). Como su nombre lo indica, asumes el papel de un personaje e interactúas con el mundo y todas las maravillas que puede contener, la naturaleza misma del escapismo. Los juegos de rol nos permiten ser más de lo que somos y tal vez eso sea suficiente para hacernos más de lo que deberíamos ser.

1. Monster Hunter: World

¿Un RPG tiene que estar fuertemente basado en la historia para ser un buen juego? En una palabra, absolutamente no (bueno, son dos). Un juego con un propósito singular no es una receta para un juego de rol aburrido, en cambio, el énfasis se pone en la acción y en el caso de Monster Hunter: World, luchando contra monstruos. Monster Hunter: World demuestra que tener un solo enfoque en un juego puede ser bastante entretenido.

World tiene que ser uno de los pocos videojuegos con un título que dice exactamente de qué se trata. La historia de World es poco más que un pretexto: estás rastreando (está bien, cazando) un enorme monstruo volcánico llamado Zorah Magdaros, eso es todo. Pero, lo que hace que sea un gran juego es que la simplicidad de la historia se ve reforzada por todo lo que la rodea.

Los monstruos en World son variados y de diseño intrincado, y las batallas llenas de acción y adrenalina son un punto culminante natural del juego. No hay nivelación en el mundo; avanzas matando monstruos y fabricando armaduras y armas a partir de tus conquistas. Eso puede sonar tedioso (y puede serlo), pero la variedad de monstruos y cómo puedes aprender sus fortalezas y debilidades hace que cada encuentro sea una cacería interesante en sí mismo.

Monster Hunter: World no tiene miedo de ser lo que es, un juego de rol para cazar monstruos y matar monstruos. Demuestra que la simplicidad, al menos en la historia, puede ser entretenida.

Características:

Robusto creador de personajes

Mundo abierto bellamente detallado

Monstruos únicos y detallados

Especificaciones:

Editorial: Capcom

Género: Acción RPG

Modo: individual / multijugador

Plataforma: Playstation 4

Calificación: Teen

PROS

Juego cooperativo

Mecánica de combate compleja pero manejable.

Altamente rejugable

Giros inesperados en combate

CONTRAS

Curva de aprendizaje empinada

La elaboración puede ser laboriosa

2. Pillars Of Eternity II: Deadfire

Tener la capacidad de tomar decisiones durante un juego es un sello distintivo de los juegos de rol. Pero a veces puede haber una abrumadora cantidad de elecciones que hacer, convirtiendo la experiencia de juego en una tarea en lugar de un disfrute. Si bien Pillars of Eternity II: Deadfire tiene el paradigma de elección proto-típico, también ofrece personalizaciones que no lo agobiarán al tener que tomar una cantidad incesante de opciones.

En el marinero Deadfire, juegas como el Vigía que es afortunado o atormentado con la capacidad de mirar al alma de los muertos y hablar con ellos. Eres empujado a la acción para evitar que el dios Eothas destruya el Archipiélago de Fuego Muerto. Tu viaje es de aventuras, descubrimientos y batallas de mar revueltas. Tienes la opción de cómo juegas, un pícaro marino o campeón del pueblo con todas las decisiones relevantes para acompañar esa elección. Donde Deadfire se distingue es la personalización que ofrece.

Al comienzo de Deadfire, puedes elegir si tu combate será en tiempo real con pausa o por turnos. Además, el juego ofrece un conjunto de historias previas que te ayudarán a decidir la composición de tu personaje, ya sea cruel, gracioso o cualquier otra cosa. Tal personalización te permite decidir cómo quieres jugar el juego y te alienta a que te dejes llevar por la historia en lugar de atascarte en ella. Independientemente de las personalizaciones que elija, Deadfire ofrece emocionantes combates de barcos, interacciones inmersivas con los personajes y un mundo expansivo de piratas.

Pillars of Eternity II: Deadfire es un retroceso a los días embriagadores del CRPG y es un gran ejemplo de un RPG que no sobrecarga al jugador hasta el punto de no ser disfrutable.

También te puede interesar: Los Mejores Juegos de Rol ( RPG) Para PS4

Características:

Entorno náutico expansivo

Personalización del juego

Desafiante combate de barcos

Especificaciones:

Editorial: THQ Nordic

Género: RPG

Modo: un jugador

Plataforma: Playstation 4

Calificación: Maduro

PROS

Toma de decisiones significativas

Escritura de calidad

RPG al estilo de la vieja escuela

Personajes con profundidad

CONTRAS

Largos tiempos de carga

Los viajes por mar pueden parecer monótonos

3. The Elder Scrolls V: Skyrim

Un buen juego de rol es aquel que infunde una sensación de libertad en el jugador. Ciertamente, una buena historia es crucial para un buen juego de rol, pero un gran juego de rol tendrá una buena historia y libertad de jugador para transmitir el sentimiento de propiedad del juego. Ese tipo de trasfondo “depende de ti” y la base de The Elder Scrolls V: Skyrim es lo que lo convierte en un gran juego de rol.

Skyrim es una tierra invernal, montañosa, del norte acosada por la guerra civil y los dragones. Eres un Dragonborn, el alma de un dragón está dentro de ti y has sido condenado a muerte. Emerges con la búsqueda general de destruir Alduin the World-Eater, un dragón que está profetizado para destruir el mundo. Desde el primer set de la historia, el resto depende de usted. En Skyrim, puedes jugar cualquier tipo de personaje que quieras, y puedes hacer lo que quieras, es un juego que personifica la libertad.

Lo que hace que esa libertad sea emocionante es el mundo maravillosamente vasto e infinitamente fascinante de Skyrim. Las traicioneras montañas cubiertas de nieve, las misteriosas cavernas de hielo y la multitud de alrededores meticulosamente detallados hacen más que establecer el telón de fondo para su aventura; El paisaje es la historia. Es a través de tu camino en el mundo de Skyrim que progresas como jugador y te desarrollas como personaje. La forma en que interactúas con Skyrim depende completamente de ti, el jugador.

La búsqueda principal estará allí para ti cuando estés listo, pero hasta entonces, hay todo un mundo para explorar y hacer el tuyo. Aunque las peleas con dragones pueden ser algo deslucidas, ¡todavía son peleas con dragones! este juego tiene mucho, pero no olvida el elemento más importante para cualquier juego de rol, el jugador. Skyrim se centra en ti, ya que todo se trata de ti y de lo que haces. Ese en sí mismo debería ser el objetivo de cualquier juego de rol, y Skyrim es uno de los mejores ejemplos de eso.

Características:

Juego libre libertad de elección

Masivo mundo abierto

Sistema de caracteres innovador

Especificaciones:

Editorial: Bethesda Game Studios

Género: Acción RPG

Modo: un jugador

Plataforma: PC

Calificación: Maduro

PROS

Buena variedad de misiones.

Mundo de invierno vívido y detallado

Dragones

Cuentacuentos inmersiva

CONTRAS

No puedes diseñar tus propios hechizos

Las batallas de dragones podrían ser mejores

4. The Witcher 3, Wild Hunt

Si quieres asumir la personalidad de un personaje en un juego, todo sobre el juego tiene que ser creíble. De qué sirve ponerse los vestidos de un héroe o villano, y no hay nada en el mundo en el que exista que tenga sentido para su personaje. The Witch 3: Wild Hunt es un juego de rol con no solo un personaje principal fascinante, sino también un entorno mundial creíble que te sumergirá por completo en el juego.

En The Witcher 3, juegas como Geraltm, un asesino de monstruos con voz áspera, que al principio está buscando a su hija adoptiva y a la mujer que una vez amó. Puede parecer una tarifa estándar de juego de rol, pero donde The Witcher 3 sobresale es cómo se desarrolla el personaje de Geralt a medida que avanzas en las misiones del juego. Personajes ricos con los que interactuar, un mundo que emana un sentido de lugar e incluso un estilo de combate son algunos de los factores que te atrapan como Geralt y te dan un sentido de significado y desarrollo como personaje en el juego. Este mundo creíble hace que las elecciones hechas como Geralt sean aún más personales y creíbles.

El hecho de que The Witcher 3 es un juego masivo de mundo abierto se suma a la profundidad y el desarrollo de Geralt, ya que explorar fuera de la historia ofrece más oportunidades para transformar y evolucionar a tu personaje y hacerlo tuyo. The Witcher 3 es lo que se supone que es un juego de rol, un juego en el que no solo te pierdes en tu personaje, sino que también tienes un mundo creíble que te ayuda a desarrollar ese personaje. El juego puede ser muy difícil para el estándar de edad actual, pero The Witcher 3 sigue siendo uno de los mejores juegos de rol.

Características:

Juego de rol masivo de mundo abierto

Narración personal y emocional.

Combate receptivo

Especificaciones:

Editorial: CD Projekt

Género: RPG de acción y aventura

Modo: un jugador

Plataforma: Playstation 4

Calificación: Maduro

PROS

Hermoso mundo de diseño

Gran narrativa y actuación de voz.

Jugabilidad fluida

CONTRAS

Ángulos de cámara extravagantes

También te puede interesar: Los Mejores Juegos MMORPG para Android que puedes Descargar

5. The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild

Puede haber todo tipo de debate sobre qué es o qué no es un juego de rol, y ningún argumento es correcto o incorrecto. Desde mi perspectiva, si un juego te compromete a jugar un personaje y desarrollarte con ese personaje mientras juegas, entonces es un juego de rol. Mi perspectiva invariablemente agrega The Legend of Zelda: Breath of the Wild como un juego de rol, aunque ciertamente habrá argumentos en contra.

Sí, Breath of the Wild es un juego de acción y aventuras, pero en el juego, juegas como el protagonista Link, que intenta liberar y salvar a la hermosa e intrigante tierra de fantasía, Hyrule. No hay guía, y comienzas simplemente con una espada y un vasto mundo para explorar y desarrollar en el camino hacia tu destino. La forma en que realizas Breath of the Wild depende de cómo TÚ juegues con el juego o de cómo juegues el papel.

Existe el tropo típico de cocina y elaboración de juegos de rol, pero tiene una sensación más personal en Breath of the Wild porque dominar esas tareas afecta la forma en que puedes atravesar el extenso Hyrule. Pero, también hay algo que no es de rol en Breath of the Wild; El progreso en el juego no está ligado a la experiencia. En muchos sentidos, no estar atado a un cierto nivel, que se adaptará a su experiencia,

Sobre todo, se trata de que juegues el papel de Link. Desde el principio, la dirección del personaje y tu aventura es toda tuya, haciendo de The Legend of Zelda: Breath of the Wild un juego de rol inmersivo y cautivador.

Características:

Vasto y hermoso mundo abierto

Libertad del jugador

Enfoque único en subir de nivel RPG

Especificaciones:

Editorial: Nintendo

Género: RPG de acción y aventura

Modo: un jugador

Plataforma: Nintendo Switch

Calificación: Todos 10+

PROS

Impresionantes visuales

Alpinismo

Impresionante mecánica de combate

Mapa lleno de jugador

CONTRAS

Curva de aprendizaje

Cámara desigual

6. Assassin’s Creed: Odyssey

Hay muchos juegos de rol de franquicias, desde Final Fantasy hasta Fallout, The Elder Scrolls y muchos otros. Lo que hace que la última versión de cualquier franquicia sea significativa es si mejora en los juegos anteriores en formas no solo de diferenciarse, sino también de mantenerse fiel a la historia del juego. Assassin’s Creed: Odyssey es una oferta de franquicia que hace lo que ninguna de las versiones anteriores hizo, ofrecerte la opción de personajes para jugar.

La franquicia de Assassin’s Creed tiene once juegos en su haber (el duodécimo está en el horizonte) con varios escenarios históricos de intriga de la era del Renacimiento, drama de la Revolución Americana, bravuconería, días de navegación pirata y más. Por primera vez en la franquicia, tienes una opción de personaje para jugar, ya sea como Alexios o Kassandra, ambos mercenarios durante la Guerra del Peloponeso de la Antigua Grecia.

Gracias a las numerosas opciones en el juego, puedes hacer que el personaje sea tuyo. Y esas opciones, que, por supuesto, tendrán un impacto en cómo se desarrolla el juego, culminando en un excelente juego de rol. Tener imágenes espectaculares y magníficas del vasto Mar Egeo como telón de fondo y personajes atractivos para interactuar hacen de Odyssey un gran juego de rol y una excelente continuación de la franquicia.

Odyssey puede no haber sido la primera versión de Assassin’s Creed como un juego de rol (esa distinción pertenece a Origins), pero con su novedad para la innovación de la franquicia, señala a AC como una franquicia que intenta mejorar continuamente con cada nueva iteración. Eso significa interés y diversión continuos para los jugadores.

Características:

Historia fascinante

Hermoso mundo abierto

Elección de personaje

Especificaciones:

Editorial: Ubisoft

Género: Acción RPG

Modo: un jugador

Plataforma: Xbox One

Calificación: Maduro

PROS

Vasto mundo explorable

Involucrar misiones secundarias

Personajes con personalidad.

Impresionante guerra naval

CONTRAS

Sistema de guardado peculiar

Algún tedio con misiones

7. Nier: Automata

Un juego de rol no solo debería permitirte asumir una personalidad del mundo del juego, sino que también debería hacerte pensar mientras lo haces. El género está repleto de versiones que te hacen hacer poco más que recortar y abrirte paso a través de misiones sin comprometer tus propios sentimientos al respecto. Nier: Automata es un juego de rol que te hará pensar mientras juegas y después de haberlo completado.

Se desarrolla en un mundo distópico con los restos de la humanidad escondidos en la luna después de huir de una invasión alienígena alimentada por un ejército de robots. Inicialmente juegas como 2B, un androide enviado a la tierra para trabajar con la resistencia restante para luchar contra las máquinas alienígenas por “la gloria de la humanidad”.

La historia en sí misma está teñida de tristeza, que se ve reforzada por el vasto e inquietante paisaje del juego, desde una ciudad devastada y desmoronada hasta un bosque exuberante que parece idílico en un mundo postapocalíptico. El sistema de combate del juego es fluido y atractivo, y sorprendentemente es un punto de entrada de cómo el juego te obliga a pensar. Encontrarás robots enemigos que aparecen de muchas maneras más humanos que tus manejadores.

Nier: Automata es un juego profundo que puede hacerte preguntarte sobre tu propia psique filosófica. El diseño elegante del juego y las caracterizaciones fascinantes solo aumentan la posibilidad de que mires hacia adentro mientras juegas. Ahora que es un verdadero juego de roles en un juego de rol.

Características:

Mundo abierto bellamente detallado

Excelente banda sonora

Combate con estilo

Especificaciones:

Editorial: Square Enix

Género: Acción RPG

Modo: un jugador

Plataforma: Playstation 4

Calificación: Maduro

PROS

Acción rápida

Historia emocional

Cinco finales principales

Grandes ángulos de cámara

CONTRAS

Largos tiempos de carga

Alguna repetición enemiga

También te puede interesar: Los Mejores Juegos de Rol para dispositivos Android

8. Kingdom Come: Deliverance

Cada juego de rol debe esforzarse por fomentar una conexión emocional con el personaje principal. Si te sientes emocionalmente apegado a un personaje, jugar será más divertido. Kingdom Come: Deliverance es un juego de rol que te encontrará a ti, el jugador, todo emocionalmente mientras te sumerges en su historia.

A diferencia de muchos juegos de rol, Kingdom Come: Deliverance no está lleno de mazmorras, dragones, hechizos mágicos y similares (¿quién dijo que los juegos de rol deben estar completamente basados ​​en la fantasía, de todos modos?). Ambientada en Bohemia del siglo XV, juegas como Henry, el hijo de un herrero, Henry, que básicamente es un don nadie en un mundo cruel, sucio e imperdonable.

La brutalidad de la época se intensifica cuando la vida mundana de Henry se da vuelta cuando un ejército ataca su aldea y mata a todos los que ama y termina envuelto en una guerra viciosa entre reyes. Debido a que Henry es tan agradable, posiblemente debido al hecho de que no empuña una espada mágica o está en una búsqueda para cumplir una profecía, usted como jugador se encuentra sintonizado emocionalmente y tal vez incluso conmovido por el trágico comienzo del juego. .

Sin los adornos de fantasía, Kingdom Come: La liberación pone un enfoque excelente en representar de manera realista la era con personajes, disfraces y locales diversos y de aspecto auténtico. Y lo que te invierte aún más en Henry es que la interacción de los personajes que no son jugadores contigo depende de cómo vivas tu vida como Henry (pista, toma un baño).

Sin las típicas distracciones de rol, tu enfoque en el juego estará en el personaje que juegas, Henry. Y debido a la conexión personal emocional, si no eventual, reforzada por el realismo de la era del juego, Kingdom Come: Deliverance es un juego de rol cautivador.

Características:

Mundo abierto realista

Interacción dinámica de personajes

Basado en la historia

Especificaciones:

Editorial: Deep Silver

Género: Acción RPG

Modo: un jugador

Plataforma: Xbox One

Calificación: Maduro

PROS

Combate realista

Gran atención visual al detalle.

Historia entretenida

Variedad de misiones

CONTRAS

Largos tiempos de carga

Función de guardado no intuitiva

9. Ni No Kuni: Wrath Of The White Witch

La mayoría de los juegos de rol son un asunto solitario; juegas como un personaje en particular si puedes elegirlo o si solo hay uno para jugar. Pero el juego es, en muchos sentidos, un asunto social que puede ser más divertido con otros a tu lado, luchando por las mismas misiones que tú. Ni No Kuni: Wrath of the White Witch es una especie de equipo de rol que transforma el género en un asunto de trabajo en equipo.

WotWW es un juego RGP convencional que sigue la misma fórmula que otros, elegido para salvar al mundo del mal. Juegas como Oliver en una historia que comienza lo suficientemente alegre, pero la tragedia se produce cuando la madre de Oliver muere, dejando a Oliver angustiado y solo. Donde WotWW es diferente es que se agrega en otras cohortes a la historia, por lo que mientras juegas como un solo personaje, también estás involucrado e indeleblemente atado a los demás. Oliver se entera de su destino a través de un juguete que su madre le hizo (hecho realidad por las lágrimas de Oliver).

El nombre del personaje es Drippy, y permanecerá como la cohorte de Oliver durante todo el juego con su acento galés peculiar y rápido. El dúo dinámico de Oliver y Drippy da una sensación de conexión con WotWW, haciendo que el juego de roles sea aún más agradable. Pero, WotWW no se detiene allí. Oliver y Drippy forman un equipo, incluidos los familiares que controlas en la batalla a través del control basado en comandos y en tiempo real para ayudar con su búsqueda.

Aunque es un jugador, la estructura de WotWW te da una sensación de equipo y unión mientras te abres camino por el mundo. Y el mundo de WotWW es visualmente atractivo y hermoso con escenas de calidad y una gran narración. Es un juego de muchos tropos RPG probados y verdaderos, pero el sentido de equipo y unión lo convierte en una experiencia única. En verdad, el trabajo en equipo hace que el sueño funcione.

Características:

Sistema de batalla único

Innovación en las misiones

Imágenes magníficas

Especificaciones:

Editorial: Bandai Namco EntertainmentQ

Género: RPG

Modo: un jugador

Plataforma: Nintendo Switch

Calificación: Todos 10+

PROS

Excelente banda sonora

Buena voz actuando

Historia fascinante

Sensación RPG de la vieja escuela

CONTRAS

El ritmo temprano es lento

Las misiones pueden ser monótonas

10. The Outer Worlds

A veces, los juegos pueden tomarse demasiado en serio. Ese puede ser especialmente el caso con los juegos de rol, que pueden incluir elementos de mensaje mientras enfatizan la importancia de las decisiones que tomas y su impacto en el mundo en el que estás jugando. The Outer Worlds es un título que no teme tener un reírse de sí mismo.

The Outer Worlds se desarrolla en un sistema solar colonizado por la Tierra, llamado Halcyon, que está gobernado por corporaciones siniestras cuya Junta cuyos intereses comerciales están subyugando a todos los que están bajo su control. Eres el único pasajero que revive de la criostasis a bordo de un barco lleno de colonizadores.

Una vez que elija su sexo, apariencia y habilidades en el árbol de habilidades, se embarcará en una aventura para salvar a Halcyon del Tablero. The Outer Worlds te invita a un juego irreverente a través de la galaxia con su sátira afilada y, a veces, humor negro.

El feudalismo corporativo puede ser un tema serio, pero The Outer Worlds lo usa como telón de fondo y no como un sistema de entrega de mensajes con humor mordaz y personajes coloridos con sus propias bromas particulares. Puede que no sea un juego masivo de mundo abierto, está formado por planetas vibrantemente estilizados con áreas lo suficientemente amplias como para mantenerte interesado y ansioso por explorar. Incluso el combate se ridiculiza en The Outer Worlds con armas de dibujos animados y derribos hilarantes.

Pero, también en el corazón de su sátira, Outer Worlds es un juego de rol cautivador que es fuerte en el elemento de elección del jugador que reverbera en todo momento. Al no tomarse demasiado en serio, en una palabra, The Outer Worlds es entretenido. Establece un escenario de sátira e irreverencia que culmina en una experiencia RPG inolvidable.

Características:

RPG dirigido por jugadores

Mundo estilizado

Personajes diversos

Especificaciones:

Editorial: Take 2 Interactive

Género: Acción RPG

Modo: un jugador

Plataforma: Xbox One

Calificación: Maduro

PROS

Excelente escritura satírica

Gran variedad de armas.

Misiones variadas y entretenidas

Paisajes detallados de ciencia ficción

CONTRAS

Largos tiempos de carga

No mundo abierto

Un juego de rol (RPG) es un género particular de videojuegos del que todos hemos oído hablar, pero ¿qué diablos es? Al igual que con cualquier género, puede haber varios elementos que componen y definen los juegos de rol. Un excelente artículo de Technopedia.com explica que los juegos de rol comparten cinco elementos básicos además de asumir el papel de un personaje:

1) La capacidad de mejorar tu personaje en el transcurso del juego, 2) Un sistema de combate basado en menús, 3) Un sistema central búsqueda o argumento, 4) La capacidad de interactuar con elementos del entorno del juego, y 5) clases de personajes. Y luego, con todo eso, puede haber subcategorías de juegos de rol, incluidos juegos de rol de acción, juegos de rol de estrategia, juegos de rol de aventura y juegos de rol MMORPG.

¿Qué Hace Que Sea Un Juego De Rol?

Las definiciones y los elementos están muy bien y, en general, aquellos juegos considerados buenos juegos de rol encajarán fácilmente en la categoría. Pero, como con cualquier otra cosa, las reglas pueden considerarse más como pautas. Tradicional en el sentido de los juegos de rol ha resultado ser solo el punto de partida que puede ir en cualquier dirección, limitado solo por la imaginación de los desarrolladores y jugadores de juegos.

Mientras el objetivo central de un juego sea que el jugador asuma el papel de un personaje del juego, para mí, es un juego de rol. Esa puede ser una categorización bastante amplia, que abarca todo, pero teniendo en cuenta la multitud de vías que puede tomar un elemento básico de un videojuego simple, en realidad puede no ser lo suficientemente amplia.

Ejemplos De Un Juego De Rol

En 1974, Dungeons and Dragons se convirtió en el primer juego de rol comercialmente disponible. Ese humilde comienzo evolucionó naturalmente a los videojuegos, y la evolución no muestra signos de desaceleración. De hecho, IGN postula que los juegos de rol se han apoderado de todos los géneros de video.

La popularidad de los juegos de rol posiblemente se puede atribuir al hecho de que hay algo muy humano en crecer como personaje en una historia cautivadora. Agregue mundos increíblemente detallados y dinámicos, personajes interesantes para crecer y quizás dragones (sí, cavo dragones), y tiene todas las soluciones para un gran videojuego.

Hay muchos buenos ejemplos de juegos de rol que afectan a todos los elementos tradicionales, y hay ejemplos de videojuegos que solo pueden tener elementos de juego de rol, pero que aún se consideran parte del género. En lugar de proporcionar una lista de lo mejor del género y sus subgéneros, los siguientes son los mejores juegos de rol, ya sean tradicionales, subgéneros o híbridos.

Independientemente de la categorización, todos estos juegos alcanzan el elemento principal de RPG, asumiendo el papel de un personaje del juego. Dejaré a su propia discreción si estos juegos son juegos de rol tradicionales. Entonces, aquí están los mejores juegos de rol, definiciones y elementos. Si bien los juegos se presentan vinculados a una determinada consola o PC, la mayoría están disponibles en múltiples sistemas.