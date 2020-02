Los usuarios de Galaxy S20 ahora pueden enviar o recibir mensajes RCS en PC Windows

Microsoft se ha asociado con Samsung para llevar RCS a las PC con Windows a través de la aplicación “Tu Teléfono” que permite a los usuarios duplicar las pantallas de sus teléfonos inteligentes en sus PC con Windows.

Esta integración, inicialmente solo estará disponible en los dispositivos de la serie Galaxy S20 y permitirá a las personas enviar y recibir mensajes RCS desde computadoras Windows a través de la aplicación “Tu Teléfono” de Microsoft, siempre que usen Samsung Messages como la aplicación de mensajería predeterminada en su nuevo teléfono de la serie Galaxy S20.

La aplicación de Microsoft, te permite conectar tu teléfono inteligente a Windows para enviar mensajes, administrar fotos y vídeos, ver notificaciones o llamar desde la PC, ahora compatible con la tecnología RCS .

Al anunciar el nuevo desarrollo durante el fin de semana, Roberto Bojorquez de Microsoft dijo:

“Orgulloso de anunciar que nos hemos asociado con el equipo de Mensajes de Samsung para brindar soporte de mensajería RCS a la aplicación “Tu Telefono” a través de Windows. Comenzando con la serie Galaxy S20, podrás enviar y recibir mensajes de texto RCS desde la PC si la aplicación de SMS predeterminada es la de Samsung Messages” . Si bien la función solo está disponible en la línea Galaxy S20 por el momento, lo más probable es que se lance a otros dispositivos Samsung en los próximos días.

Proud to announce that we have partnered with the Samsung Messages team to bring RCS messaging support to #yourphone app via #linktowindows. Starting with the #galaxys20series you will be able to send and receive RCS texts from PC if your default SMS app is Samsung Messages!

— Roberto Bojorquez [Microsoft] (@bojorchess) February 15, 2020