Samsung Galaxy Buds no se cargan: 7 Formas de solucionar el problema

¿Tu funda Samsung Galaxy Buds no se carga? No te preocupes. Los Samsung Galaxy Buds son una excelente pieza tecnológica, a menos que los auriculares o la funda dejen de cargar. Por supuesto, suena raro, pero muchos usuarios de Samsung Galaxy se quejan de que su funda Galaxy Buds deja de cargar. Hoy en día, este artículo explorará soluciones sencillas para arreglar el problema de los capullos Galaxy no se carga.

Los Samsung Galaxy Buds son los rivales más cercanos de los Airpods de Apple, especialmente en términos de popularidad. También son unos auriculares versátiles que ofrecen pistas ricas y notas altas nítidas. Estos auriculares te aíslan de los ruidos de fondo que te distraen, para que te mantengas concentrado en lo que estás trabajando.

Gracias a su micrófono externo que funciona mejor incluso en lugares públicos y concurridos. Estos auriculares son compatibles con teléfonos Android e iOs. Disfruta de hasta 11 horas de música sin parar con una sola carga. Esto significa que con 3 minutos de carga tendrás el tiempo de reproducción. Bueno, esto suena increíble porque los auriculares Samsung son los más seguros y geniales.

Pero los accidentes ocurren, y puedes caer en la situación de que la funda o los auriculares dejen de cargarse. Si no usas tus auriculares durante unos días, existe la posibilidad de que los buds estén en una zona muerta.

La razón más común por la que tus auriculares Samsung Galaxy no se cargan es el uso de una funda que no sea de Samsung. Pero también hay otras razones que impiden que los auriculares se carguen. Vamos a cortar toda la jerga y saltar rápidamente en las soluciones a continuación.

Soluciones para arreglar la carcasa de los auriculares Galaxy Buds que no se cargan:

Utiliza la funda original de Samsung

Si has gastado demasiado dinero en la compra de unos Buds Galaxy, ¿por qué no gastar un poco en su funda de carga original? Mucha gente intenta ahorrar dinero comprando fundas de carga sin marca.

Si pierdes o rompes la funda original, no compres la funda de otra compañía porque es una razón común por la que tus buds Samsung Galaxy dejan de cargarse. Por lo tanto, siempre comprar el cargador original o compatible para su Samsung Galaxy Earbuds.

También te puede interesar: El Metaverso de Samsung «My House» supera los 4 millones de visitas

Asegúrate de que tu funda esté completamente cargada

A veces la gente se olvida de que la funda también necesita cargarse. Por supuesto, estas fundas funcionan durante mucho tiempo, pero no pueden funcionar para siempre. El estuche también agota las baterías si no se usan o no se pueden usar los auriculares durante unos días. Por lo tanto, trate de cargar su caso y asegúrese de que está completamente cargado.

Parece una tontería porque es muy fácil cargar los auriculares Galaxy. Pero a veces ocurre que se colocan mal dentro del cargador y tus capullos pierden la conectividad de carga.

Si las clavijas de la funda no coinciden con los capullos, o tus capullos no se cargan o dejan de cargarse. Si colocas los auriculares en el estuche y éste muestra un indicador rojo, significa que tus auriculares comienzan a cargarse. Si se muestra en verde, puede indicar una falsa carga.

Limpia tu estuche

Tus auriculares y el estuche pueden soportar el desgaste diario contigo; por eso es esencial limpiar el estuche. El polvo, la suciedad y otras partículas sobreviven en tu estuche de carga con el tiempo. Estas partículas de suciedad impiden que los auriculares funcionen.

Por lo tanto, limpia tu estuche con un paño suave y seco. Además, limpia las clavijas con manos suaves para lograr una buena conexión. Una vez hecho esto, pon los auriculares en el estuche y comprueba si funciona.

Reinicia tus auriculares

No siempre el caso es el culpable; a veces, uno de los auriculares deja de cargar. Si te encuentras en la misma situación, reiniciar los auriculares es la solución más sencilla. A continuación te explicamos cómo hacerlo.

Paso 1: Coloca los auriculares en la funda y luego sácalos durante un mínimo de 10 segundos.

Paso 2: Ahora, después de unos segundos, pon los auriculares de nuevo en la funda y cierra la tapa.

Paso 3: Tus auriculares se reiniciarán automáticamente cuando cierres la tapa.

Cambiar al cargador inalámbrico

Si toda la solución anterior falla, el cargador o el cable son los culpables. Para resolver el problema de carga, cambia el cable o cambia a un cargador inalámbrico. Coloca los auriculares en el estuche para la carga inalámbrica y utiliza un adaptador de CA para conectar el cargador inalámbrico. Ahora pon la funda en el centro del cargador inalámbrico y comprueba si se carga o no.

Reiniciar los auriculares

Si todas las soluciones anteriores no te funcionan, la única solución para solucionar este problema es reiniciar los auriculares Samsung Galaxy. Puedes restablecer los auriculares en la aplicación Samsung wearable o manualmente. A continuación te explicamos cómo restablecer los auriculares a través de la aplicación Samsung wearable.

Paso 1: Abre la aplicación «Samsung Wearable» en tu dispositivo.

Paso 2: Ahora busca la opción «Earbuds».

Paso 3: Pulse en esa opción y haga clic en» Reset». «Confirma» el mensaje de la ventana emergente, y ya está.

Paso 4: Ahora empareja los auriculares con la aplicación y comprueba si el problema persiste.

También te puede interesar: Samsung Gear S3 Google Maps Consejos y Trucos

Restablecer los auriculares manualmente

Paso 1: Apague el «Bluetooth» y desconecte los auriculares del teléfono.

Paso 2: Ahora, «saca los auriculares» de la funda y descansa durante un mínimo de 10 segundos.

Paso 3: Vuelve a colocar los auriculares en el estuche.

Paso 4: Una vez hecho esto, «presione y mantenga las almohadillas de los auriculares durante al menos siete segundos».

Paso 5: Realice el mismo paso con ambos auriculares al mismo tiempo para restablecerlos.

Paso 6: Realice el mismo paso al menos 4 o 5 veces.

Paso 7: Una vez hecho esto, encienda el Bluetooth, vuelva a conectar sus auriculares Samsung Galaxy y compruebe que funciona.

Prueba la función Power Share

La función Power Share viene en los últimos modelos de smartphones de Samsung. Esta función te da la libertad de cargar tus Galaxy buds a través del teléfono sin un lío de cables. Para ello, aquí tienes los pasos a seguir.

Paso 1: Activa el modo «Power Share» desde el panel de notificaciones

Paso 2: Coloca los auriculares en la funda y coloca la funda en tu «Teléfono Samsung».

Paso 3: Una vez hecho esto, la funda de los auriculares comenzará a cargarse.

Acude al servicio técnico autorizado de Samsung

Si toda la solución anterior falla, es hora de ir al centro de servicio autorizado de Samsung y pedir el reemplazo o la reparación. Si tus auriculares están en garantía y cumplen con todos los términos y condiciones, el reemplazo o la reparación se hizo en 2-3 días. Puedes utilizar este enlace para localizar una tienda cerca de ti.

Por lo tanto, esas son las soluciones para arreglar la caja de los Galaxy Buds no se carga. Esperamos que todas las soluciones anteriores funcionen mejor para ti y no quieras invertir dinero en el centro de servicio de Samsung.

Eso es todo por ahora, y gracias por leer este artículo. Háganos saber en la sección de comentarios que solución funciona para usted. Para más publicaciones nuevas, síganos y manténgase en contacto para las últimas actualizaciones.

Artículos relacionados: 👇