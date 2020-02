Samsung Galaxy Z Flip: Nuevo vídeo filtrado de como será el teléfono

Muchas personas esperan el lanzamiento oficial del Galaxy Z Flip, el teléfono inteligente plegable de Samsung. Ben Geskin, conocido por sus videos filtrados, lanzó recientemente un video que muestra un prototipo del Galaxy Z Flip. Donde se muestra una forma compacta con una pequeña pantalla externa cuando está cerrado, adquiriendo la apariencia de un teléfono inteligente con una pantalla más larga una vez abierto.

El video en cuestión no brinda detalles sobre las especificaciones técnicas del dispositivo. Sin embargo, podemos notar la presencia de dos cámaras en la parte posterior y una cámara perforada para selfies en la parte delantera.

Ben Geskin, dio a conocer este vídeo en su cuenta de Twitter, donde podemos ver con más detalle como será el nuevo plegable de Samsung. El vídeo dura menos de 20 segundos y es la primera vez que se muestra el Galaxy Z Flip de esta forma.

Con esto confirmamos muchos rumores sobre su diseño, que es muy parecido a un GameBoy Advance SP, podemos darnos una idea tanto del grosor como de su pequeña pantalla para mostrar la hora, fecha, nivel de batería y posiblemente notificaciones recibidas. Estéticamente parece muy brillante, lo que lo hace particularmente agradable a la vista.

3,000,000 views 🤯

Seems like many people are pretty excited about this phone, will you get it? https://t.co/N8idce8REF

— Ben Geskin (@BenGeskin) February 3, 2020