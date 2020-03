Telegram agrega un nuevo “botón de discusión” a los Canales

Telegram es una aplicación conocida por sus características, como mensajes que desaparecen y chats secretos. Ahora, la compañía ha lanzado una nueva función para los canales en su plataforma que permitirá a los usuarios que se suscribieron a un canal en particular a debatir sobre un tema y conversar entre ellos.

Esta característica se llama el botón de discusión. Hasta ahora, los usuarios que se habían suscrito a un canal en particular solo podían ver el feed pero no responder a un mensaje en particular.

El botón Discusiones recién lanzado cambia eso al permitir a los usuarios discutir el tema que estén hablando en un nuevo canal. Sin embargo, esto ocurre en una ventana de chat grupal separada que se adjunta al canal principal. Esta característica también permite a los usuarios que siguen un canal chatear entre ellos.

“Todos los mensajes se vuelven a publicar automáticamente en este grupo de chat una vez que envía un mensaje al canal principal. Las autoridades interesadas también pueden recibir comentarios y consultas de sus usuarios que publican en el chat grupal, y pueden actuar en consecuencia ”, escribió Telegram en un comunicado de prensa.

Telegram mejoró su flujo de comunicación al lanzar este “Group Chat Extension” para Canales. La capacidad de agregar participantes ilimitados en un canal y hasta 200 millones de miembros en un grupo no son las únicas características, aún hay mucho más que aprender sobre la plataforma.

Ahora, la aplicación de mensajería ha creado un botón de discusión disponible en los canales donde los administradores pueden habilitar una sección de chat completamente nueva asociada con el canal específico. Por lo general, en los canales oficiales creados por las compañías u organizaciones están restringidos, donde solo los administradores pueden publicar las últimas actualizaciones y noticias relacionadas con la compañía. Y Ningún otro participante puede escribir de manera activa o publicar alguna información.

En tales casos, si una persona quisiera agregar su opinión sobre un tema en particular dentro de la plataforma, tiene una manera de iniciar una discusión en un chat grupal extendido separado pero conectado al canal. Con esta nueva adición, todos los mensajes se vuelven a publicar automáticamente en este grupo, una vez que se envía un mensaje al canal principal.

Además, esta característica permite a los participantes interactuar entre ellos, lo que crea estar al tanto de las últimas actualizaciones proporcionadas por la empresa, ayudando a generar conversaciones proactivas a su alrededor. Incluso si hay una información equivocada o incorrecta flotando en Internet, y su conjunto de audiencias discute curiosamente sobre lo mismo, los administradores pueden saltar a las conversaciones de chat grupales para proporcionar la información precisa con mayor autenticidad.

Pasos para crear un grupo de chat de discusión adjunto a un canal cerrado

1. El administrador debe hacer clic en el botón de la esquina superior derecha de un canal

2. Toque Administrar canal

3. Seleccione —> Discusión —> seguido de un botón llamado Agregar un grupo

4. Toque en “Crear un grupo”

5. Inserta un nombre para el chat grupal asociado

