Cómo reparar un iPhone que no suena para las llamadas entrantes

Si su iPhone no está sonando para las llamadas entrantes, puede haber un problema con la configuración de sonido de su teléfono. Hay varias cosas que pueden hacer que su iPhone no suene para llamadas y puede alternar estas configuraciones para ver si ayudan a solucionar el problema.

Desde asegurarse de que la persona que llama no está bloqueada hasta deshabilitar el modo No molestar, hay muchas formas de arreglar un iPhone que no sonará para las llamadas entrantes.

Asegúrese de que su iPhone no esté en modo silencioso

Si su iPhone está en modo silencioso, no sonará para sus llamadas o cualquier otra notificación.



Simplemente active el interruptor en el costado de su iPhone para desactivar el modo silencioso y regresar su iPhone al modo normal.

Reinicia tu iPhone

Si su iPhone no está sonando a pesar de ponerlo en modo normal, es posible que desee reiniciarlo para ver si eso soluciona el problema. Aunque reiniciar es una solución muy básica, funciona en muchos casos y corrige muchos problemas menores en el dispositivo.

Mantenga presionado el botón de Encendido durante unos segundos y arrastre el control deslizante para apagar su iPhone.

Mantenga presionado el botón de Encendido para volver a encender su iPhone.

Asegúrese de que el altavoz del iPhone funcione

Si el altavoz de su iPhone está roto o una parte del hardware del altavoz no funciona correctamente, podría provocar que su iPhone no reproduzca ningún sonido, incluidas las llamadas telefónicas entrantes. Una forma de verificar esto es intentar reproducir una pista de música en su teléfono.

Inicie la aplicación Música y reproduzca una pista de música.

y reproduzca una pista de música. Si funciona bien, hay un problema con su configuración que hace que su iPhone no suene.

Si no escucha nada mientras reproduce su música, es probable que haya un problema de hardware con el teléfono y deba llevarlo a un centro de reparación.

Desactivar No molestar en tu iPhone

No molestar garantiza que no se vea interrumpido por ninguna llamada o notificación en su iPhone. Esto también afecta sus llamadas entrantes. Deshabilitarlo es una buena manera de descubrir por qué su iPhone no está sonando para las llamadas entrantes.

Inicie la aplicación de configuración en su iPhone.

en su iPhone. Toque la opción No molestar.

Desactivala

Desactiva el desvío de llamadas en tu iPhone

Si el reenvío de llamadas está habilitado en su iPhone, reenviará todas sus llamadas entrantes a su número especificado o a su correo de voz . Esta puede ser la razón por la cual su iPhone no está sonando, ya que simplemente está recibiendo llamadas porque esas llamadas se están enviando al número desviado.

Deshabilitar el desvío de llamadas solucionará el problema.

Abre la aplicación de Configuración en tu iPhone.

en tu iPhone. Desplácese hacia abajo y toque la opción Teléfono.

Busque el desvío de llamadas y elígela.

Deshabilite la opción de desvío de llamadas.

Desbloquee The Caller en su iPhone

Su iPhone rechazará cualquier llamada de las personas que ha bloqueado en su dispositivo. Si su iPhone no está sonando para ciertas personas, debe verificar si esas personas están en su lista de contactos bloqueados.

Si están en la lista, deberá eliminarlos para poder recibir sus llamadas.

Acceda a la aplicación Configuración en su teléfono.

en su teléfono. Encuentra la opción que dice Teléfono y elígela.

Toque Bloqueo e identificación de llamadas en la siguiente pantalla.

Si la persona que llama está bloqueada, toque Editar en la esquina superior derecha y toque el signo menos rojo al lado de la persona que llama para desbloquearlos.

Apague “Silenciar llamadas desconocidas”

En iOS 13, Apple ha incluido una función que bloquea las llamadas de personas que no conoce. Esto excluye a todas las personas que están en sus contactos y con quienes ha estado en contacto a través de mensajes y correos electrónicos.

Si su iPhone no está sonando para un nuevo número de teléfono, esta característica puede ser la razón por la que lo está haciendo. Deshabilitarlo solucionará el problema.

Abre la aplicación de Configuración en tu iPhone.

en tu iPhone. Toque en Teléfono para acceder a la configuración de su teléfono.

Desactive la opción Silenciar llamadas desconocidas.

Si usa un tono de llamada personalizado en su iPhone , intente cambiarlo a uno de los valores predeterminados y vea si eso ayuda. A veces, los tonos de llamada personalizados pueden corromperse y su iPhone puede no sonar para las llamadas entrantes.

También deberá cambiar el tono de llamada personalizado para sus contactos específicos.

Cambiar el tono de llamada predeterminado del iPhone

Inicie la aplicación de configuración en su iPhone.

en su iPhone. Toca la opción Sonidos.

Toque en Tono de llamada en la pantalla que sigue.

Elija uno de los tonos integrados, como Abrir , como tono de llamada predeterminado.

Abra la aplicación Contactos y busque el contacto al que le había asignado un tono de llamada personalizado.

y busque el contacto al que le había asignado un tono de llamada personalizado. Toque Editar en la esquina superior derecha.

Pulse en Tono de Llamada

Selecciona uno de los tonos de llamada predeterminados y toca en Listo en la esquina superior derecha.

Desactiva las vibraciones en tu iPhone

La opción de vibraciones a veces puede interferir con el tono de llamada de su iPhone y hacer que su iPhone no suene para las llamadas entrantes. Por lo tanto, apáguelo y vea si su iPhone suena.

Abra la aplicación de Configuración en su dispositivo.

en su dispositivo. Toca Sonidos.

Deshabilite la opción Vibrar en el timbre.

Deshabilite la opción Vibrar en silencio.

Actualice su iPhone a la última versión de iOS

Una versión obsoleta de iOS puede causar muchos problemas, incluidos problemas de llamada en su iPhone. Una forma de solucionarlo es instalar la última actualización de iOS en su dispositivo. Actualizará tu iPhone.

Inicie la aplicación de configuración en su teléfono.

en su teléfono. Toca General.

Toque Actualización de software.

Seleccione Descargar e instalar para actualizar su dispositivo.

Restablece tu iPhone a la configuración de fábrica

Si nada más funciona, su último recurso debería ser restablecer su iPhone a la configuración de fábrica. Esto borrará todos sus datos, incluida su configuración, y le permitirá configurar su iPhone como un nuevo dispositivo.

Si desea preservar sus datos, puede crear una copia de seguridad de su iPhone con iTunes o iCloud antes de borrarlo.

Acceda a la aplicación Configuración en su iPhone.

Toca General.

Desplácese hacia abajo y seleccione Restablecer.

Toque Borrar todo el contenido y la configuración para restablecer su dispositivo.

¿Alguno de estos consejos solucionó el problema con su iPhone no sonando? Háganos saber en los comentarios.