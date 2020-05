Los Mejores Juegos de Sega Dreamcast de todos los tiempos

Parece extraño pensar en un mundo donde los titulares de los juegos no estuvieran dominados por Nintendo, Xbox o PlayStation, pero una vez hubo un cuarto contendiente: Sega. El Sega Dreamcast se lanzó en 1999 como la primera de la sexta generación de consolas, la misma era que tenía PlayStation 2, Xbox y GameCube.

Sin embargo, tuvo una vida útil de solo tres años. Un cambio en el liderazgo en Sega y los sentimientos refrescantes hacia los juegos de consola por parte de los superiores llevaron a la interrupción de Sega Dreamcast en marzo de 2001.

Sega continuaría como desarrollador de juegos de terceros, pero su tiempo en el mercado de consolas había llegado a su fin. Dreamcast fue una consola con una gran cantidad de potencial y una biblioteca de juegos que se han convertido en clásicos de culto, a pesar de que muchos han visto remakes en otras plataformas.

Si tienes la suerte de tener en tus manos un Dreamcast que funcione y quieres echar un vistazo a su biblioteca de juegos extraños, extraños pero increíblemente divertidos, los siguientes son 7 de los mejores juegos de Dreamcast para probar.

1. Phantasy Star Online

Phantasy Star Online, uno de los primeros MMO basados ​​en consola que llegó al mercado occidental, continuó la serie Phantasy Star de una manera completamente nueva. En lugar de un juego de rol por turnos, se aventuró en territorio MMO de acción.

Un total de cuatro jugadores podrían unirse para luchar en cuatro etapas en el planeta Ragol, en cuatro niveles de dificultad diferentes. El objetivo del juego era avanzar en cada nivel difícil hasta llegar al área más difícil, momento en el que Phantasy Star Online se convirtió en un saqueador.

La simple mecánica de correr niveles y rectificar para obtener mejores y mejores equipos era engañosamente adictiva y mantuvo a muchos jugadores enganchados durante cientos de horas.

También te puede interesar: Los Mejores Juegos De Nintendo 3DS

2. Sonic Adventure

Sonic Adventure marcó la salida de Sonic the Hedgehog del espacio 2D al reino 3D, al menos en un juego convencional (Sonic 3D Blast jugó con él en Sega Genesis). Los jugadores toman el control de uno de los seis personajes, incluidos algunos menos -nombres conocidos. El juego mantiene la mecánica de los anillos como salud, potenciadores y mucho más.

Sin embargo, el aspecto más popular del juego para muchos jugadores fue el Jardín Chao, un entorno donde el jugador podía criar a Chao. Estas eran pequeñas criaturas que mejoraron sus habilidades al competir en carreras y podían usarse en el minijuego llamado “Chao Adventure” a través de la unidad de memoria virtual de Dreamcast.

3. Jet Set Radio

Dreamcast fue un refugio para juegos con conceptos extraños, y Jet Set Radio no es una excepción. El juego captura muchos de los temas predominantes de finales de los 90 y principios de los 2000: rebelión contra “el hombre”, libertad artística y autoexpresión.

Juegas como un miembro de la pandilla callejera llamada The GGs y trabajas para reclamar más territorio que las pandillas rivales que enfrentas. Hay tres modos de juego, que consisten en atravesar la ciudad en patines en línea y etiquetar cada punto de graffiti con su propio símbolo.

Jet Set Radio trajo una banda sonora asesina y una jugabilidad innovadora a Dreamcast, e incluso se relanzó unos años más tarde en Xbox.

También te puede interesar: Los Mejores Juegos De La Consola Nintendo 64 (N64)

4. Space Channel 5

Space Channel 5 es raro. Es una extraña mezcla de juego de ritmo y juego de rompecabezas con mecánicas de juego que se parecen a Simon Says. Tú controlas a Ulala, una reportera que trabaja para la estación de noticias Space Channel 5. Hay cuatro etapas, cada una de las cuales tiene a Ulala imitando los movimientos de sus oponentes.

Los niveles se dividen entre etapas de baile y tiro. La salud se representa con un medidor de corazón Zelda-esque, donde los corazones se pierden si cometes errores al imitar los movimientos de tu oponente.

Una vez que se completa el juego, se abre un modo Nuevo juego + que proporciona rutas alternativas a través del juego con nuevos patrones de movimiento del enemigo. Space Channel 5 es una nota extraña en la historia de los juegos, especialmente cuando consideras que el propio Michael Jackson aparece en el segundo título.

5. Shenmue

Pocos juegos gritan “culto clásico” como lo hace Shenmue. El título ha sido relanzado varias veces en otras plataformas, lo que permite a las nuevas generaciones tomar el control de Ryo Hazuki y revivir la aventura nuevamente. De hecho, Shenmue 3 fue recientemente financiado por crowdfunding hasta su finalización, para la celebración de los fanáticos en todas partes.

Shenmue se hizo un nombre por el increíble nivel de detalle del juego. Contaba con un ciclo día-noche, efectos climáticos variables y mucho más, todos los detalles nunca antes vistos en un videojuego de mundo abierto. Aunque Shenmue muestra su edad hoy, todavía vale la pena probarlo si quieres experimentar adecuadamente una parte de la historia del juego.

6. Skies of Arcadia

Skies of Arcadia rascó la picazón de JRPG que experimentaron muchos jugadores de Dreamcast, presentando una historia expansiva y personajes memorables que convirtieron el RPG en un clásico de culto que todavía se juega hoy. El mapa del mundo exterior es bastante único, ya que comienza en blanco. El jugador tiene que explorar el mundo para trazar el mapa.

Los personajes con los que se encuentra el jugador pueden ser reclutados para su tripulación, a menudo prestando beneficios para la exploración y las batallas, incluso si no están directamente involucrados. Originalmente lanzado para Dreamcast, Skies of Arcadia vio un relanzamiento en GameCube en forma de Skies of Arcadia: Legends.

Curiosamente, el relanzamiento recibió críticas más bajas en general que el juego original en sí.

7. Seaman

Seaman está en esta lista de los mejores juegos de Dreamcast no porque sea un buen juego en sí, sino porque es simplemente extraño. Es un juego que hace que los jugadores pausen y reconsideren sus elecciones de vida. Controlas un pez de agua dulce con rostro humano, oh, y Leonard Nimoy lo expresa.

Te comunicas con Seaman a través del micrófono adjunto. El juego es un poco como una mascota virtual donde Seaman progresa a través de cinco etapas de la vida, y finalmente culmina en su liberación en la naturaleza cuando está completamente desarrollado.

El Dreamcast puede haber sido un fracaso comercial, pero su biblioteca representa un momento extraño y maravilloso en la historia de los juegos. Si puede encontrar un Dreamcast que funcione (o si desea encontrar un emulador que funcione), estos siete títulos bien valen su tiempo, aunque solo sea por lo absurdo de algunos de ellos.

👇 Más en Reiniciado: