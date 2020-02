Whatsapp alcanza los 2 mil Millones de usuarios en todo el Mundo

El servicio de mensajería propiedad de Facebook, dijo el miércoles que ahora tiene más de dos mil millones de usuarios en todo el mundo, ya que ha confirmado su compromiso con un cifrado seguro para proteger la privacidad.

WhatsApp, la popular aplicación de mensajería instantánea fue adquirida por Facebook en 2014 por unos $ 19 mil millones, ahora tiene 2 mil millones de usuarios en todo el mundo. Al anunciar el hito en una publicación de su blog oficial el día miércoles, la compañía dijo que el servicio ha permitido que los amigos se mantengan en contacto, las familias compartan sus mejores momentos, se ha vuelto una herramienta para que los compañeros de trabajo colaboren entre si, y las empresas puedan crecer. Hasta ahora se ha convertido en uno de los servicios más utilizados en la vida cotidiana de las personas, ofreciendo mensajes gratuitos con llamadas de voz y vídeo.

WhatsApp también destacó el cifrado de extremo a extremo de la aplicación el cuál “mantiene segura la información que se envía a través de WhatsApp, ayudando a protegernos de piratas y delincuentes informáticos “. Según la aplicación, los mensajes solo se guardan en el teléfono, y nadie más puede puede leer los mensajes o escuchar las conversaciones, ni siquiera ellos como dueños de la empresa.

Las conversaciones privadas se mantienen solo entre el usuario y el destinatario.

Sin embargo, consciente del creciente escrutinio del gobierno sobre el cifrado digital hermético donde se permiten a los delincuentes llevar a cabo sus actividades ilegales con impunidad, la compañía dijo que estaba trabajando con “expertos de alta seguridad, tecnología líder en la industria para detener el mal uso y proporcionar controles y formas de informar problemas, sin sacrificar la privacidad “.

En una entrevista realizada por The Wall Street Journal, el CEO de WhatsApp, Will Cathcart, reiteró el compromiso de la compañía con el tema de la privacidad, argumentando que la compañía no cederá ante las persistentes demandas de los gobiernos de todo el mundo para desactivar el cifrado en su servicio. Sin embargo, dijo que la empresa ayudará a las agencias de aplicación de la ley con su investigación, al proporcionar metadatos según le considere apropiado.

Cathcart también afirmó que WhatsApp pronto será interoperable con otros servicios de Facebook, incluido Messenger, aunque no proporcionó el tiempo para la integración. Además, admitió que dicha integración tendrá sus límites, y que ninguna de las aplicaciones podrá acceder a todas las funciones de la otra, por lo cuál será interesante ver cómo se desarrolla todo este tema en el futuro.

