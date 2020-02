WhatsApp está trabajando en el Modo Oscuro para Web y Escritorio

En las últimas semanas, WhatsApp ha estado ocupado implementando el modo oscuro en sus aplicaciones basadas en Android e iOS. Hasta ahora la función todavía está disponible en el modo beta en los dos sistemas operativos, sin embargo, la mayor disponibilidad de la función en los teléfonos inteligentes indica que la compañía está cada vez más cerca de implementarla en la aplicación principal.

Según un informe de WABetaInfo, el blog que rastrea los desarrollos en WhatsApp. La aplicación de mensajería social propiedad de Facebook ha comenzado a trabajar en la implementación del modo oscuro en la plataforma WhatsApp Web y Escritorio.

El sitio compartió capturas de pantalla de cómo se verían varias secciones, como la pantalla principal, el menú de configuración, el selector de emojis, la pantalla de chat, el panel de stickers, el panel de gif y las burbujas de chat cuando el modo oscuro esté habilitado.

La función, como se mencionó anteriormente, todavía está en la fase de desarrollo, por lo que la mayoría de los usuarios aún no pueden habilitarlo. Sin embargo, con las capturas de pantalla podríamos decir que la compañía lanzará la función en todo el mundo muy pronto.

Podemos ver que la implementación se asemeja al diseño que hemos visto en la versión móvil de la popular aplicación de mensajería. Es decir, obtienes la combinación de los mismos colores verdosos y encabezados de color gris oscuro. La versión de este modo es un trabajo en progreso, esto explica por qué el color de fondo en los emojis no es transparente.

Por su parte, WhatsApp no ​​ha dado una fecha de lanzamiento para este modo oscuro. Por lo tanto, en este momento no es posible hacer el cambio. Así que tomando en cuenta que aún no ha implementado el esperado modo oscuro estable en versiones de WhatsApp en Android e iOS, podríamos esperar que el gigante de los mensajes traiga el tema oscuro en todas sus plataformas de manera simultanea. Estaremos atentos a los desarrollos y por supuesto daremos toda la información una vez que lo hayan implementado.

Dicho esto, si no quieres esperar tanto tiempo hay complementos disponibles para Chrome y Firefox que permiten a los usuarios habilitar el modo oscuro en WhatsApp Web. Puedes descargar la extensión Stylus y presionar la opción instalar para tener el modo oscuro.

👇 Más Noticias en Reiniciado: