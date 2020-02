Hobbi: La Nueva App lanzada por Facebook que es similar a Pinterest

En medio de acusaciones de privacidad y antimonopolio, Facebook lanzó silenciosamente una nueva aplicación. Por lo que parece, esta nueva app es bastante parecida a la aplicación de bricolaje Pinterest. Los informes revelan que la nueva división de productos de Facebook ha lanzado Hobbi, una aplicación para compartir fotos y organizar las ideas creativas.

La aplicación Facebook Hobbi ahora está disponible en la App Store, descrita como una aplicación donde los usuarios pueden capturar y organizar sus procesos creativos como cocinar, hornear, manualidades, acondicionamiento físico o decoración del hogar. La app está dirigida a los aficionados o para aquellos que buscan adquirir un nuevo pasatiempo.

Hobbi, al igual que Pinterest, organiza una serie de fotos en colecciones, lo que facilita a los usuarios realizar un seguimiento de su progreso a lo largo del tiempo. Por ahora, Facebook no ha introducido un componente para compartir en redes sociales, donde las fotos y videos de Hobbi podrían compartirse en otras aplicaciones propiedad de Facebook. De momento, usuarios pueden crear un video de los proyectos solo en Hobbi.

Hace unas semanas, Google lanzó una aplicación similar inspirada en Pinterest llamada Tangi . La aplicación era parte del almacén experimental del Área 120. Ahora Facebook lanza esta nueva app, la cual es una aplicación de video de formato corto centrada en proyectos de bricolaje y creatividad.

Actualmente, Hobbi solo está disponible en la App Store en un mercado selecto, hasta ahora no está del todo claro si Facebook la lanzará también en otros mercados y en dispositivos Android. Al día de hoy, solo es compatible con dispositivos iPhone, iPad y iPod touch con iOS 11.0 o posterior.

Esta aplicación experimental sigue los pasos de Google, Facebook presentó su equipo de Experimentación de Nuevos Productos en 2019. El equipo trabaja en el desarrollo de aplicaciones experimentales fuera de las principales marcas de Facebook. Como parte de las pruebas iniciales, Hobbi se lanzó en Colombia, Bélgica, España y Ucrania.

Hobbi no es el primer proyecto en originarse del equipo experimental. Hay aplicaciones como Whale, para hacer memes; Bump, otra aplicación de redes sociales; y Aux, una aplicación de musica enfocada a los DJ´s.

Si no has escuchado o usado ninguna de estas apps, no te sientas mal. hasta ahora ninguna de estas aplicaciones ha logrado mucho éxito. No está claro cómo la nueva aplicación Hobbi encajaría en la marca de Facebook. El gigante de las redes sociales también anunció que eventualmente cerraría el equipo de NPE, dado el historial de fallas. Además, Facebook ya tiene una gran carga sobre sus hombros con la investigación renovada de las adquisiciones de Facebook en la última década por la FTC.

